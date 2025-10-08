Az Antifa módszerei korántsem ártalmatlanok és jelentéktelenek. Az elmúlt években ismét heves tüntetésekre és zavargásokra került sor az Antifa részéről, amelyek nemritkán utcai harcokkal, gyújtogatásokkal és akár fosztogatásokkal is végződtek. 2017-ben, a hamburgi G20-csúcstalálkozón körülbelül 400 rendőr sérült meg. Nemrégiben az Antifa ismét többször is a kritikus infrastruktúra elleni támadásokkal hívta fel magára a figyelmet – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.
Szeptember elején Berlinben két villanyoszlop gyulladt ki, ami miatt több tízezer háztartás maradt áram nélkül. A tettesek később a „katonai-ipari komplexum” elleni csapásról beszéltek – emlékeztetett a Nius német hírportál.
Néhány héttel ezelőtt az amerikai kormány közzétett egy rendeletet, amelyben megállapítja, hogy az Antifa egy militarista, anarchista szervezet, amely erőszakos eszközökkel az amerikai kormány, a bűnüldöző szervek és az amerikai jogrendszer megdöntésére szólít fel. Ezzel egyidejűleg bejelentették az Antifa elleni nyomozás megindítását is.