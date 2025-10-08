Az Antifa módszerei korántsem ártalmatlanok és jelentéktelenek. Az elmúlt években ismét heves tüntetésekre és zavargásokra került sor az Antifa részéről, amelyek nemritkán utcai harcokkal, gyújtogatásokkal és akár fosztogatásokkal is végződtek. 2017-ben, a hamburgi G20-csúcstalálkozón körülbelül 400 rendőr sérült meg. Nemrégiben az Antifa ismét többször is a kritikus infrastruktúra elleni támadásokkal hívta fel magára a figyelmet – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Az Antifa messze nem egy ártalmatlan szervezet, amely társadalmi-politikai célokért küzd

Fotó: AFP

Szeptember elején Berlinben két villanyoszlop gyulladt ki, ami miatt több tízezer háztartás maradt áram nélkül. A tettesek később a „katonai-ipari komplexum” elleni csapásról beszéltek – emlékeztetett a Nius német hírportál.

Anstatt dem Faschismus seinen Nährboden durch einen offenen und kontroversen Diskurs zu entziehen, steckt hinter der Antifa ein gewaltbereiter Mob, der sich als Kämpfer gegen das vermeintlich Böse zu inszenieren versucht. Doch die Antifa ist gefährlich. https://t.co/0PeZdKh3h7 pic.twitter.com/afijjKAD0w — NIUS (@niusde_) October 5, 2025

Néhány héttel ezelőtt az amerikai kormány közzétett egy rendeletet, amelyben megállapítja, hogy az Antifa egy militarista, anarchista szervezet, amely erőszakos eszközökkel az amerikai kormány, a bűnüldöző szervek és az amerikai jogrendszer megdöntésére szólít fel. Ezzel egyidejűleg bejelentették az Antifa elleni nyomozás megindítását is.