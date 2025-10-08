AntifaEurópaEgyesült Államokerőszak

Ez az Antifa valódi arca

Az Antifa messze nem egy ártalmatlan szervezet, amely társadalmi-politikai célokért küzd. Az Antifa egy militarista, anarchista szervezet, amely erőszakos eszközökkel kormányok, bűnüldöző szervek és a jogrendszer megdöntésére szólít fel.

Magyar Nemzet
Forrás: V4NA2025. 10. 08. 0:05
Illusztráció Fotó: CHRISTOPH SOEDER Forrás: DPA
Az Antifa módszerei korántsem ártalmatlanok és jelentéktelenek. Az elmúlt években ismét heves tüntetésekre és zavargásokra került sor az Antifa részéről, amelyek nemritkán utcai harcokkal, gyújtogatásokkal és akár fosztogatásokkal is végződtek. 2017-ben, a hamburgi G20-csúcstalálkozón körülbelül 400 rendőr sérült meg. Nemrégiben az Antifa ismét többször is a kritikus infrastruktúra elleni támadásokkal hívta fel magára a figyelmet  – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

Az Antifa messze nem egy ártalmatlan szervezet, amely társadalmi–politikai célokért küzd
Az Antifa messze nem egy ártalmatlan szervezet, amely társadalmi-politikai célokért küzd
Fotó: AFP

Szeptember elején Berlinben két villanyoszlop gyulladt ki, ami miatt több tízezer háztartás maradt áram nélkül. A tettesek később a „katonai-ipari komplexum” elleni csapásról beszéltek – emlékeztetett a Nius német hírportál. 

Néhány héttel ezelőtt az amerikai kormány közzétett egy rendeletet, amelyben megállapítja, hogy az Antifa egy militarista, anarchista szervezet, amely erőszakos eszközökkel az amerikai kormány, a bűnüldöző szervek és az amerikai jogrendszer megdöntésére szólít fel. Ezzel egyidejűleg bejelentették az Antifa elleni nyomozás megindítását is. 

Németországban az Antifa mélyen gyökerezik néhány baloldali pártban is. A Zöldek rendszeresen szolidaritást vállalnak a szervezettel, csakúgy, mint az SPD egyes tagjai. Lars Klingbeil még azt is elárulta, hogy fiatal korában maga is tagja volt az Antifának Alsó-Szászországban.

Mi az Antifa?

Az Antifa egy laza szerveződésű, baloldali mozgalom, amely szélsőjobboldali, rasszista és fasiszta csoportokkal száll szembe. Az antifa szó a német „antifaschistisch” szóból származik, amely egy 1930-as évekbeli német antifasiszta csoportra utal.

Az Antifa sejtjei általában organikusan alakulnak ki mind online, mind offline, és aktivistái között anarchisták, kommunisták és keményvonalas szocialisták találhatók, akik nagyjából osztják az antikormányzati, antikapitalista, LGBTQ-barát és bevándorláspárti nézeteket.

Az aktivisták gyakran sötét ruhát viselnek és nyilvános helyeken eltakarják az arcukat. A BBC által megtekintett online videók azt mutatják, hogy néhányan botokkal, pajzsokkal, pálcákkal és paprikaspray-vel vannak felszerelve a tüntetéseken.

Bár az Antifa már évtizedek óta létezik az Egyesült Államokban, 2016-ban, Trump első választási győzelme és a 2017-es charlottesville-i szélsőjobboldali tüntetés után vált igazán ismertté, ahol különböző antifasiszta csoportok kezdtek összeállni. Azóta az Antifával azonosuló aktivisták rendszeresen összecsapnak jobboldali csoportokkal mind heves online vitákban, mind pedig fizikai összetűzésekben az Egyesült Államok egész területén.

2017-ben körülbelül száz álarcos aktivista, Antifához kapcsolódó táblákkal és zászlókkal, megtámadott egy jobboldali tüntetőcsoportot Berkeley-ben, Kaliforniában, ami több letartóztatáshoz vezetett. A 2020-ban George Floyd meggyilkolása után az Egyesült Államokban kitört zavargások során egy magát Antifa-aktivistának nevező 48 éves férfi, Michael Reinoehl megölte egy Patriot Prayer nevű, portlandi szélsőjobboldali csoport támogatóját. Reinoehlt ezt követően a rendőrség lelőtte.

Az antifasiszta aktivisták rendszeresen nyilvánosságra hozzák azoknak a személyazonosságát és személyes adatait, akiket szélsőjobboldali aktivistáknak tartanak. A taktika – amelyet általában „doxxingnak” neveznek – célja, hogy az érintett személyeket elbocsássák munkahelyükről, és más módon is társadalmi kirekesztésnek tegyék ki őket.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

