Német lapok is foglalkoztak Orbán Viktor szombathelyi beszédével

A brit, amerikai és francia nagy lapok nem tértek ki Orbán Viktor beszédére, ugyanakkor Németországban és Ausztriában több jelentős sajtóorgánum is részletesebben elemezte az elhangzottakat. A német Bild azt emelte ki, hogy a magyar kormányfő az Ukrajnával szembeni retorikáját, és pontos idézetekkel mutatta be a szombathelyi felszólalást. A lap szerint a kijelentések hátterében az áll, hogy Kijev Brüsszelen keresztül olyan döntéseket sürget, amelyek Magyarországot elvágnák az olcsó orosz energiától. A lap felidézte azt is, hogy az Európai Unió 2027-ig tervezi megszüntetni az orosz gázimportot, amit Magyarország és Szlovákia jogi úton támadott meg.

Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Mirkó István

A Spiegel tudósítása ellentétbe állította a magyar kormány álláspontját az uniós fősodor politikájával. A német lap szerint miközben az Európai Unió túlnyomó része Ukrajna támogatását tekinti elsődlegesnek, addig Budapest eltérő megközelítést képvisel.

A Spiegel értelmezésében Orbán Viktor kijelentése nemcsak Ukrajnának szólt, hanem az uniós energiapolitikával szembeni nyílt bírálatként is felfogható. A cikk arra is kitért, hogy Magyarország továbbra is importál orosz energiát, és korábban több alkalommal is akadályozta az Ukrajnának szánt uniós támogatásokat.