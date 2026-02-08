UkrajnaOrbán Viktorbeszéd

Német lapok is foglalkoztak Orbán Viktor szombathelyi beszédével

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor szombathelyi felszólalása az ukrán sajtóban is visszhangot váltott ki. A megszólalás ugyanakkor összességében csak korlátozott nemzetközi figyelmet kapott: a nyugati sajtó fősodrában nem vált meghatározó témává, miközben több közép- és kelet-európai, valamint néhány nyugat-európai és Európán kívüli médium is foglalkozott a magyar miniszterelnök kijelentéseivel. A kormányfő ezt mondta: „Amíg Ukrajna Brüsszelt arra ösztönzi, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, addig Magyarország ellensége”. „Amíg ezt teszi, addig Ukrajna – most bocsánatot kell, hogy kérjek – az ellenségünk” – így hangzott el egészen pontosan a mondat.

2026. 02. 08. 22:44
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
A brit, amerikai és francia nagy lapok nem tértek ki Orbán Viktor beszédére, ugyanakkor Németországban és Ausztriában több jelentős sajtóorgánum is részletesebben elemezte az elhangzottakat. A német Bild azt emelte ki, hogy a magyar kormányfő az Ukrajnával szembeni retorikáját, és pontos idézetekkel mutatta be a szombathelyi felszólalást. A lap szerint a kijelentések hátterében az áll, hogy Kijev Brüsszelen keresztül olyan döntéseket sürget, amelyek Magyarországot elvágnák az olcsó orosz energiától. A lap felidézte azt is, hogy az Európai Unió 2027-ig tervezi megszüntetni az orosz gázimportot, amit Magyarország és Szlovákia jogi úton támadott meg.

Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Mirkó István

A Spiegel tudósítása ellentétbe állította a magyar kormány álláspontját az uniós fősodor politikájával. A német lap szerint miközben az Európai Unió túlnyomó része Ukrajna támogatását tekinti elsődlegesnek, addig Budapest eltérő megközelítést képvisel.

 A Spiegel értelmezésében Orbán Viktor kijelentése nemcsak Ukrajnának szólt, hanem az uniós energiapolitikával szembeni nyílt bírálatként is felfogható. A cikk arra is kitért, hogy Magyarország továbbra is importál orosz energiát, és korábban több alkalommal is akadályozta az Ukrajnának szánt uniós támogatásokat.

Az osztrák Heute szintén éles hangvételben számolt be a szombathelyi felszólalásról, és azt hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök újabb markáns kijelentéseket tett Ukrajnával és az Európai Unió terveivel szemben. A lap szerint a beszéd különösen az orosz energiaimport leállításának kérdésében váltott ki vitát.

Politikai reakció Brüsszelből is érkezett: a Renew Europe frakcióhoz tartozó European Democrats európai párt közleményében élesen bírálta Orbán Viktort, és az uniós egység megbontásával vádolta a magyar miniszterelnököt.

Orbán Viktor szombathelyi szerepléséről az orosz és a belarusz sajtó is beszámolt. Utóbbi kitért arra is, hogy Orbán Viktor Ukrajna uniós csatlakozását nem támogatja, ugyanakkor bizonyos együttműködést szükségesnek tart a két ország között.

A beszéd híre megjelent a nyugat-európai bulvársajtó egy részében is, így a The Irish Sunban, míg Ázsiában a Hindustan Times és a Times of India közölt összefoglalókat a kijelentésekről. Lengyelországban a TVP World foglalkozott a szombathelyi felszólalással, elsősorban az uniós energiapolitikai viták és a magyar kormány álláspontjának bemutatására koncentrálva.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

