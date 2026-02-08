Így számoltak be az ukrán lapok Orbán Viktor szombathelyi beszédéről

Mint arról korábban írtunk, Orbán Viktor miniszterelnök Szombathelyen kijelentette: „Amíg Ukrajna Brüsszelt arra ösztönzi, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, addig Magyarország ellensége”. Az ukrán sajtóban ennek kapcsán elsősorban rövid, hírjellegű anyagok születtek: az Ukrainszka Pravda az Evropejszka Pravda közvetítésével, magyar sajtóértesülésekre támaszkodva számolt be Orbán Viktor szombathelyi beszédéről. Tudósításukban arra helyezték a hangsúlyt, hogy a magyar miniszterelnök az uniós energiapolitikai viták összefüggésében fogalmazta meg kritikáját, és az Ukrajna által Brüsszelben képviselt álláspontot a magyar energiaellátás szempontjából hátrányosnak tartja.

Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor azt állította, hogy Ukrajna folyamatosan nyomást gyakorol Brüsszelre annak érdekében, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, ami szerinte a magyar fogyasztók rezsiköltségeinek jelentős emelkedéséhez vezetne

– fogalmazott a portál. Amennyiben nem maradnak alacsonyan a rezsiárak, a magyar családok évente akár egymillió forinttal (mintegy 2600 euróval) is többet fizethetnek a közüzemi szolgáltatásokért – tették hozzá a magyar miniszterelnökre hivatkozva.