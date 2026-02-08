Orbán Viktororosz-ukrán háborúbeszéd

Így számoltak be az ukrán lapok Orbán Viktor szombathelyi beszédéről

Orbán Viktor azon szombathelyi megszólalása, amelyben Ukrajnát Magyarország ellenségének minősítette, csak korlátozott nemzetközi figyelmet kapott. A magyar miniszterelnök megszólalása nem jelent meg a brit, amerikai és francia sajtó vezető orgánumaiban, ugyanakkor több ukrán hírportál beszámolt az elhangzottakról, elsősorban az uniós energiapolitikai viták összefüggésében.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 20:44
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Mirkó István
Mint arról korábban írtunk, Orbán Viktor miniszterelnök Szombathelyen kijelentette: „Amíg Ukrajna Brüsszelt arra ösztönzi, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, addig Magyarország ellensége”. Az ukrán sajtóban ennek kapcsán elsősorban rövid, hírjellegű anyagok születtek: az Ukrainszka Pravda az Evropejszka Pravda közvetítésével, magyar sajtóértesülésekre támaszkodva számolt be Orbán Viktor szombathelyi beszédéről. Tudósításukban arra helyezték a hangsúlyt, hogy a magyar miniszterelnök az uniós energiapolitikai viták összefüggésében fogalmazta meg kritikáját, és az Ukrajna által Brüsszelben képviselt álláspontot a magyar energiaellátás szempontjából hátrányosnak tartja.

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor azt állította, hogy Ukrajna folyamatosan nyomást gyakorol Brüsszelre annak érdekében, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, ami szerinte a magyar fogyasztók rezsiköltségeinek jelentős emelkedéséhez vezetne

 – fogalmazott a portál. Amennyiben nem maradnak alacsonyan a rezsiárak, a magyar családok évente akár egymillió forinttal (mintegy 2600 euróval) is többet fizethetnek a közüzemi szolgáltatásokért – tették hozzá a magyar miniszterelnökre hivatkozva.

A Kyiv Independent cikkének címe: „Orbán Magyarország ellenségének nyilvánította Ukrajnát”. A portál felidézte, hogy Orbán Viktor az orosz–ukrán háború kezdete óta következetesen bírálja Kijevet és az Európai Uniót, és arra is utalt, hogy az uniós politikában sokan Moszkvához közel álló vezetőként tekintenek a magyar kormányfőre. A lap emlékeztetett arra is, hogy Magyarország jogi eljárást indított az Európai Unió Bíróságán az orosz energiaimport 2027-ig tervezett megszüntetéséről szóló döntés miatt.

Az Online.ua és az UNN címeiben egyaránt az szerepelt, hogy Orbán Viktor Ukrajnát ellenségnek nevezte, az egyik esetben ezt az orosz gáz körüli vitához kapcsolva, a másikban önmagában kiemelve. A cikkek ugyanakkor mind megemlítik, hogy Magyarország elutasítja az Európai Unió döntését az orosz energiaimport betiltásáról, miközben egyik beszámolóban sem jelenik meg a miniszterelnök kijelentésének pontos, teljes megfogalmazása: kimarad belőle az, hogy „most bocsánatot kell, hogy kérjek”, amely az eredeti mondat része volt.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

