Közel volt a béke Ukrajnában, de aztán megdöbbentő események történtek

Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin elnök külgazdasági és befektetési különmegbízottja emlékeztetett Andrej Babis cseh miniszterelnök nyilatkozatára, miszerint 2022 áprilisában reális esély kínálkozott az ukrajnai fegyvernyugvásra. A béketárgyalások szerinte azért fulladtak kudarcba, mert Nagy-Britannia beavatkozott a folyamatba és megakadályozta a megállapodást.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 10:05
Kirill Dmitrijev, az oroszországi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különleges elnöki megbízott Fotó: Drew Angerer Forrás: AFP
Dmitrijev közösségi oldalán idézte Babis szavait, miszerint a konfliktus lezárása reális közelségben volt, ám a tárgyalásokat London – és személy szerint Boris Johnson akkori brit miniszterelnök – meghiúsította, írja az Origo. Babis ezt a TN.cz adásában nyilatkozta.

Dmitrijev
Andrej Babis, Csehország miniszterelnöke (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

A különmegbízott szerint ez azt mutatja, hogy „érdek volt a háború folytatásában”.

Dmitrijev Babist idézte

A cseh miniszterelnök azt mondja, hogy 2022 áprilisában elérhető közelségben volt a béke Ukrajnában – egészen addig, amíg az Egyesült Királyság és Boris Johnson közbe nem lépett, hogy kisiklassák azt. Nyilvánvalóan érdek volt ebben a konfliktusban

– írta Dmitrijev.

Az orosz tisztviselő hozzátette, hogy a tárgyalások összeomlását megerősítette az ukrán delegáció 2022-es főtárgyalója is, aki korábban szintén utalt külső nyomásgyakorlásra.

A kijelentések újra ráirányítják a figyelmet a 2022 tavaszán zajló isztambuli béketárgyalásokra, amelyek akkoriban az egyik legkomolyabb esélyt jelentették a konfliktus diplomáciai rendezésére, ám végül eredmény nélkül zárultak.

London avatkozott közbe

Korábban írtunk arról, hogy nem sokkal az orosz–ukrán háború 2022-es kitörését követő isztambuli béketárgyalásokon a háborús felek jelentős engedményeket tettek és bár közel voltak a megállapodáshoz, konkrét dokumentumot nem írtak alá.

Ezt követően Kijev megszakította tárgyalásokat. Kiderült, hogy a Nyugat és az egykori brit miniszterelnök, Boris Johnson javaslatára.

Az isztambuli békemegállapodást a Nyugat, az Egyesült Államok és főképp Boris Johnson akkori brit miniszterelnök szabotálta. Erről beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnök is Tucker Carlson amerikai sztárújságírónak adott interjújában.

A brit kormány részéről eddig nem érkezett hivatalos reakció Dmitrijev állításaira.

Borítókép: Kirill Dmitrijev, az oroszországi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különleges elnöki megbízott (Fotó: AFP/Drew Angerer) 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

