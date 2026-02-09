Dmitrijev Babist idézte

A cseh miniszterelnök azt mondja, hogy 2022 áprilisában elérhető közelségben volt a béke Ukrajnában – egészen addig, amíg az Egyesült Királyság és Boris Johnson közbe nem lépett, hogy kisiklassák azt. Nyilvánvalóan érdek volt ebben a konfliktusban

– írta Dmitrijev.

Az orosz tisztviselő hozzátette, hogy a tárgyalások összeomlását megerősítette az ukrán delegáció 2022-es főtárgyalója is, aki korábban szintén utalt külső nyomásgyakorlásra.

A kijelentések újra ráirányítják a figyelmet a 2022 tavaszán zajló isztambuli béketárgyalásokra, amelyek akkoriban az egyik legkomolyabb esélyt jelentették a konfliktus diplomáciai rendezésére, ám végül eredmény nélkül zárultak.

London avatkozott közbe

Korábban írtunk arról, hogy nem sokkal az orosz–ukrán háború 2022-es kitörését követő isztambuli béketárgyalásokon a háborús felek jelentős engedményeket tettek és bár közel voltak a megállapodáshoz, konkrét dokumentumot nem írtak alá.

Ezt követően Kijev megszakította tárgyalásokat. Kiderült, hogy a Nyugat és az egykori brit miniszterelnök, Boris Johnson javaslatára.

Az isztambuli békemegállapodást a Nyugat, az Egyesült Államok és főképp Boris Johnson akkori brit miniszterelnök szabotálta. Erről beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnök is Tucker Carlson amerikai sztárújságírónak adott interjújában.

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024

A brit kormány részéről eddig nem érkezett hivatalos reakció Dmitrijev állításaira.