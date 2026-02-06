Kijev főpolgármestere, Vitalij Klicsko azt közölte, hogy a városi szolgálatok „éjjel-nappal dolgoznak” a fűtés és az áram helyreállításán. A városvezetés szerint minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítottak, hogy a lakásokban ismét legyen víz, villany és meleg, írja a Deutsche Welle.
Fagyban és sötétben – Kijev lakói a túlélésért küzdenek
Az ukrán fővárosban százezrek kénytelenek áram és fűtés nélkül átvészelni a mínusz húsz fokot is megközelítő hideget. A hétvégi országos áramszünetet és a kedd éjszakai orosz drón- és rakétatámadást követően jelenleg 1170 kijevi társasházban nincs fűtés, sok helyen pedig még az ivóvíz-szolgáltatás is akadozik.
„Teljesen felöltözve alszom hálózsákban”
A helyzet azonban sok helyen drámai. A Szolomjanszkij kerület egyik lakóházában két hete nincs fűtés. Szviatoslava, az egyik lakó a Deutsche Wellének elmondta: forró vízzel teli fazekakat visz a hálószobába, hogy valamelyest felmelegítse a levegőt.
Éjszakánként teljesen felöltözve, hálózsákban alszik. Napközben a konyhában tartózkodik, ahol a gáz tűzhelye szinte folyamatosan ég – bár rendszeresen szellőztetnie kell, hogy ne fulladjon meg.
A lakók legalább annak örülnek, hogy a szakemberek időben leeresztették a vizet a radiátorokból, így a fagy nem okozott csőtörést. Egy vízvezeték-szerelő azt tanácsolta nekik, hogy időnként forró vizet öntsenek a vécébe, nehogy szétrepedjenek a csövek.
Különösen súlyosan érintett Kijev északi, Trojescsina nevű kerülete. Itt a hatóságok katonai sátrakat és úgynevezett „Legyőzhetetlenségi Pontokat” állítottak fel, ahol az emberek melegedhetnek, teát kaphatnak, és feltölthetik elektronikus eszközeiket generátorok segítségével.
Kijev: Megadásra nem gondolunk
Egy idős asszony arról panaszkodott, hogy az utcák csúszósak, mert nem takarították el időben a havat. Lakásában napi hat-nyolc órára van csak áram, a fűtés pedig már egy hete nem működik.
Bent lehetetlen melegen maradni, de legalább van gázunk, így tudunk főzni és kicsit felmelegíteni a konyhát
– mondta.
Szomszédja, Valerij arról beszélt, hogy téglákat melegítenek a gázon, mert a tűzhelyet nem lehet túl sokáig égve hagyni a fejfájás és a fulladásveszély miatt. Emellett erkélyén napelemmel termel némi áramot, és akkutöltőket tölt a közeli szupermarketben, ahol ivóvizet is vásárol, mivel a ház vízellátása leállt.
A nehézségek ellenére a legtöbben nem gondolnak megadásra.
Persze van, aki beleegyezne, de a többség szerint jobb kitartani. Nem akarunk orosz uralom alatt élni
– fogalmazott Valerij.
További Külföld híreink
A lakók maguk veszik kezükbe a dolgokat
Egy társasházkezelő jogi lépéseket fontolgat egy közműszolgáltató ellen. Miután a küldött szerelők dolgavégezetlenül távoztak, a lakók maguk kezdték el szigetelni az alagsori csöveket régi takarókkal és ásványgyapottal.
Eközben a város minden kerületében működik „Legyőzhetetlenségi Pont”. Irina, a Vöröskereszt egyik önkéntese egy 2022 óta működő iskolai menedékhelyen segít. Esténként sokan térnek be melegedni, enni-inni, és segítséget kérni.
Az iskola igazgatóhelyettese, Ljudmila Vakulenko arról számolt be, hogy három tantermet megnyitottak a kisebb gyerekek számára, mert az óvodájukban nincs fűtés. Emellett mintegy húsz, más városokból érkezett közmunkást is elszállásoltak az épületben.
A tanításnak folytatódnia kell
– hangsúlyozta. A gyerekek hétfőn visszatértek a személyes oktatásra, mert az iskolának minden körülmények között működnie kell.
További Külföld híreink
Borítókép: Egy kijevi nyugdíjas hölgy egy vészhelyzeti sátorban, amelyet azok számára állítottak fel, akiknek otthonában áram vagy fűtés nincs (Fotó: AFP/Genya Savilov)
