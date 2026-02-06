Fagyban és sötétben – Kijev lakói a túlélésért küzdenek

„Teljesen felöltözve alszom hálózsákban”

A helyzet azonban sok helyen drámai. A Szolomjanszkij kerület egyik lakóházában két hete nincs fűtés. Szviatoslava, az egyik lakó a Deutsche Wellének elmondta: forró vízzel teli fazekakat visz a hálószobába, hogy valamelyest felmelegítse a levegőt.

Éjszakánként teljesen felöltözve, hálózsákban alszik. Napközben a konyhában tartózkodik, ahol a gáz tűzhelye szinte folyamatosan ég – bár rendszeresen szellőztetnie kell, hogy ne fulladjon meg.

A lakók legalább annak örülnek, hogy a szakemberek időben leeresztették a vizet a radiátorokból, így a fagy nem okozott csőtörést. Egy vízvezeték-szerelő azt tanácsolta nekik, hogy időnként forró vizet öntsenek a vécébe, nehogy szétrepedjenek a csövek.

Különösen súlyosan érintett Kijev északi, Trojescsina nevű kerülete. Itt a hatóságok katonai sátrakat és úgynevezett „Legyőzhetetlenségi Pontokat” állítottak fel, ahol az emberek melegedhetnek, teát kaphatnak, és feltölthetik elektronikus eszközeiket generátorok segítségével.

Kyiv. January 16, 2026. The temperature inside the apartment is -2°C.

The building relies on electric heating, which is unavailable due to Russian attacks.

No water as well.



Russia is committing genocide against Ukraine’s civilian population.



📷: yulia_dunay / Threads https://t.co/GVgZ4XoFz2 pic.twitter.com/FQbNeLTW5E — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 16, 2026

Kijev: Megadásra nem gondolunk

Egy idős asszony arról panaszkodott, hogy az utcák csúszósak, mert nem takarították el időben a havat. Lakásában napi hat-nyolc órára van csak áram, a fűtés pedig már egy hete nem működik.

Bent lehetetlen melegen maradni, de legalább van gázunk, így tudunk főzni és kicsit felmelegíteni a konyhát

– mondta.

This is what Darnytska CHP in Kyiv looks like after russian attacks.



500,000 people without heat.

1,129 apartment buildings freezing.



Five ballistic missiles fired on February 3.



It’s +5°C in my sister’s room while it’s −20°C outside.



Western silence is complicity. pic.twitter.com/8a5el2UXv2 — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) February 4, 2026

Szomszédja, Valerij arról beszélt, hogy téglákat melegítenek a gázon, mert a tűzhelyet nem lehet túl sokáig égve hagyni a fejfájás és a fulladásveszély miatt. Emellett erkélyén napelemmel termel némi áramot, és akkutöltőket tölt a közeli szupermarketben, ahol ivóvizet is vásárol, mivel a ház vízellátása leállt.

A nehézségek ellenére a legtöbben nem gondolnak megadásra.

Persze van, aki beleegyezne, de a többség szerint jobb kitartani. Nem akarunk orosz uralom alatt élni

– fogalmazott Valerij.