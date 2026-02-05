Zelenszkij riadót fújt, hatalmas a baj Kijevben + videó

„Megtartottam a napi vezetői értekezletet az energetikai helyzetről és általában az ukrán megyékben kialakult állapotokról. Az éjszaka folyamán az oroszok 183 csapásmérő drónt vetettek be országunk ellen, ezek közül mintegy 110 Sahed volt. Jelentős részüket sikerült lelőni. Az elfogók jól dolgoztak” – kezdte hivatalos oldalán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Rakéták bevetésére is sor került, és a megbeszélésen különösen nagy figyelmet szenteltünk ennek. Először: az orosz felderítő drónok elleni fellépést további erősítéssel kell fokozni. Másodszor: továbbra is alkalmazni kell minden védelmi módszert az MLRS ellen, és ennek megfelelően csapásokat kell mérni az orosz állásokra. Ezzel kapcsolatban eredményeket várok a védelmi minisztériumtól és az Ukrán Fegyveres Erők parancsnokságától
– hangsúlyozta.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!