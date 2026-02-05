orosz-ukrán háborúZelenszkijrakétadrón

Zelenszkij riadót fújt, hatalmas a baj Kijevben + videó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország egyetlen éjszaka alatt 183 csapásmérő drónt indított Ukrajna ellen, emellett rakétatámadások is érték az országot. Kijevben több mint 1100 épület maradt fűtés nélkül, a hatóságok rendkívüli intézkedésekkel próbálják kezelni a helyzetet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 13:12
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Petras Malukas Forrás: AFP
„Megtartottam a napi vezetői értekezletet az energetikai helyzetről és általában az ukrán megyékben kialakult állapotokról. Az éjszaka folyamán az oroszok 183 csapásmérő drónt vetettek be országunk ellen, ezek közül mintegy 110 Sahed volt. Jelentős részüket sikerült lelőni. Az elfogók jól dolgoztak” – kezdte hivatalos oldalán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat / AFP

Rakéták bevetésére is sor került, és a megbeszélésen különösen nagy figyelmet szenteltünk ennek. Először: az orosz felderítő drónok elleni fellépést további erősítéssel kell fokozni. Másodszor: továbbra is alkalmazni kell minden védelmi módszert az MLRS ellen, és ennek megfelelően csapásokat kell mérni az orosz állásokra. Ezzel kapcsolatban eredményeket várok a védelmi minisztériumtól és az Ukrán Fegyveres Erők parancsnokságától

 – hangsúlyozta.

„Az energiaügyi miniszter ma Harkivban van, hogy a régióban zajló valamennyi munkafolyamatot a lehető legnagyobb mértékben felgyorsítsa. Kijevben is nehéz a helyzet: több mint 1100 épület van fűtés nélkül. Fontos, hogy az emberek minden szükséges segítséget megkapjanak – tette hozzá.

„Szeretnék köszönetet mondani a Naftogaznak a »meleg csomagok« program keretében végzett munkáért: eddig több mint 20 ezer csomagot juttattak el az emberekhez, és a program összlétszáma várhatóan meghaladja a százezret. Fontos, hogy a helyi hatóságok a közösségekben és a városokban támogassák a kormányzati szervek és a Naftogaz munkáját. Szeretném külön kiemelni az Ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat és az Ukrhidroenergo szakembereinek munkáját is az orosz csapások következményeinek felszámolásában – ezek az emberek minden körülmények között dolgoznak és érezhető eredményeket érnek el” – emelte ki Zelenszkij.

Természetesen érkeztek jelentések minden más megyéből is, ahol jelenleg szintén nehéz a helyzet (Kijev megye, Dnyipropetrovszk megye, Poltava megye, Csernyihiv megye, Szumi megye, a déli megyék városai és közösségei, Zaporizzsja térsége, Donyeck megye) – köszönet minden energetikai vállalatnak, minden egyes karbantartó és vészhelyzeti egység tagjának, valamint minden vállalkozónak, akik segítenek. Ukrajna-szerte az emberek azon dolgoznak, hogy kitartsanak, és segítsenek azoknak, akiknek támogatásra van szükségük. Dicsőség Ukrajnának!

 – zárta.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

