Hatalmas lebőgés Kijevben, az ukránok saját katonáik helyzetét nehezítik a fronton

Az ukrán védelmi erők által használt Starlink műholdas kommunikációs terminálok részben leálltak az egész frontszakaszon – erről egy „Alex” hívójelű ukrán katona számolt be nyilvánosan, írja a ZN-UA cikkére hivatkozva az Origo. Tájékoztatása szerint a szolgáltatás korlátozásait fokozatosan vezetik be, ezért a katonákat ismételten figyelmeztették: elengedhetetlen a terminálok fehér listára történő regisztrációja.

Műholdakkal teli égbolt Alberta felett: a szaggatott fénycsíkok között Starlink-műholdak is láthatók Fotó: AFP

A katona elmondása szerint a rendszer továbbra is működik, de egyes felhasználók komoly megszakításokat tapasztalnak. Azt mondta, nem áll rendelkezésre pontos statisztika, mivel vannak olyan terminálok, amelyek kiszolgált állapotban is működnek, míg mások – megfelelő regisztráció nélkül – szintén aktívak maradtak.

A napokban kiderülhet, hogy a lekapcsolások rendszerszintűek-e.