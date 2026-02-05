ukránleálláskatonaStarlinkorosz-ukrán háborúorosz

Hatalmas lebőgés Kijevben, az ukránok saját katonáik helyzetét nehezítik a fronton

Az ukrán haderő Starlink-kapcsolata több ponton megszakadt a frontvonal mentén, de az orosz oldalon is széles körű kiesésekről érkeznek beszámolók. Kijev előre jelezte, hogy a nem regisztrált terminálokat lekapcsolják.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 7:36
Starlink – illusztráció Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán védelmi erők által használt Starlink műholdas kommunikációs terminálok részben leálltak az egész frontszakaszon – erről egy „Alex” hívójelű ukrán katona számolt be nyilvánosan, írja a ZN-UA cikkére hivatkozva az Origo. Tájékoztatása szerint a szolgáltatás korlátozásait fokozatosan vezetik be, ezért a katonákat ismételten figyelmeztették: elengedhetetlen a terminálok fehér listára történő regisztrációja.

Műholdakkal teli égbolt Alberta felett: a szaggatott fénycsíkok között Starlink-műholdak is láthatók
Műholdakkal teli égbolt Alberta felett: a szaggatott fénycsíkok között Starlink-műholdak is láthatók Fotó: AFP

A katona elmondása szerint a rendszer továbbra is működik, de egyes felhasználók komoly megszakításokat tapasztalnak. Azt mondta, nem áll rendelkezésre pontos statisztika, mivel vannak olyan terminálok, amelyek kiszolgált állapotban is működnek, míg mások – megfelelő regisztráció nélkül – szintén aktívak maradtak.

 A napokban kiderülhet, hogy a lekapcsolások rendszerszintűek-e.

Egy, az ukrán haderőhöz közel álló forrás szerint nem működtek azok a Starlink-terminálok, amelyeket az ellenőrzési adatok benyújtására használtak volna. Kijev döntése értelmében a nem ellenőrzött eszközöket fokozatosan kizárják a hálózatból.

Orosz katonák is tömegesen panaszkodnak a Starlink leállására a teljes front mentén. A Veteran's Notes egyik szerzője szerint tömeges Starlink-leállás történt mindkét oldalon.

Kijevben korábban a Minisztertanács döntést hozott a Starlink úgynevezett „fehér listájának” bevezetéséről. A digitális átalakulásért felelős miniszter ezt követően nyilvánosan jelezte, hogy a nem ellenőrzött terminálokat lekapcsolják. A civilek és az állami intézmények külön rendszereken keresztül legalizálhatják az eszközöket, míg a hadsereg számára külön katonai platform áll rendelkezésre.

Nemrég arról írtunk, hogy az orosz hadsereg sikeresen törte fel a Starlink rendszerét, ezért az ukránok segítséget kértek az azt üzemeltető Space X vállalattól. A hibát sikerült elhárítani, erről a cég vezetője, Elon Musk posztolt közösségi oldalán.

A SpaceX ugyanakkor nem részletezte az alkalmazott technikai megoldásokat, de ukrán források szerint az Ukrajna felett mozgó Starlink-terminálokon sebességkorlátozást vezettek be, ami ellehetetleníti a gyorsan mozgó drónok valós idejű irányítását – számolt be róla a BBC.

Borítókép: Starlink – illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Kreml: A békés rendezés ajtaja nyitva, Kijeven múlik a folytatás

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmeleg férfi

„Csak undort ébreszt szűdben a gyönyör”

Bayer Zsolt avatarja

A „chemsex” magától értetődő, teljesen természetes, elfogadott, „nincs itt semmi látnivaló” dolog, legalábbis bizonyos körökben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu