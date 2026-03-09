Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt + videó

Magyar PéterOrbán Balázsolajár

Orbán Balázs: Jobb, ha Magyar Péter hagyja dolgozni a kormányt

A Tisza Párt elnöke az ukránbarát politizálásával felelősséggel tartozik az olaj- és benzinárak emelkedéséért – tette egyértelművé a miniszterelnök politikai igazgatója.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 12:52
Aki támogatja az ukránok háborús erőfeszítéseit, aki támogatja az energiaszankciókat, aki támogatja az orosz energiáról való leválást és aki támogatja Zelenszkij olajblokádját, politikailag személyesen felelős a benzin- és energiaárak emelkedéséért – mutatott rá a közösségi oldalán Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyar Péter jobban teszi, ha csendben marad, és hagyja, hogy a kormány tegye a dolgát.

Mint megírtuk, a közel-keleti feszültség és az ukrán olajblokád következtében meredeken emelkedő olajárak miatt Orbán Viktor rendkívüli kormányülést hívott össze a magyar energiabiztonság védelmében.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Márton)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

