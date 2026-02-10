magyar péterválasztásorbán viktor

Magyar Péternek nem maradt más eszköze, csak az erőszak és a provokáció + videó

Még nyolc hét van hátra, de már a választási vereség narratíváját készíti elő Magyar Péter – mutatott rá a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel szerint a balmazújvárosi időközi választás megmutatta, hogy még az ellenzéki körzetekben sincs nyert ügye a Tiszának, a párt túl magasra tette a lécet, így nem maradt más eszközük, csak az erőszak és a provokáció.

2026. 02. 10. 17:49
Országos jelentőségű volt a balmazújvárosi időközi választás, már csak amiatt is, mert az ellenzéki elemzők egy évvel ezelőtt még arról beszéltek, több ezer új ellenzéki szavazóra van szükség, hogy a térségben ellenzéki fordulatot lehessen megvalósítani – hívta fel a figyelmet az elemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője megjegyezte: az ellenzéki sajtó igyekezett az ellenzéki oldalt felfűteni.

Deák Dániel
Deák Dániel: A balmazújvárosi győzelem jól mutatja, milyen fontos a mozgósítás. Fotó: MTI

– Még a választás napján is arról cikkeztek, hogy olyan lesz ez a voksolás, mint egy Fidesz–Tisza meccs.

Abban reménykedtek, hogy a Tisza által indított jelölt, aki egyébként civilnek álcázta magát, sikerrel jár majd, amire egyébként jó esélye is volt,

hiszen alapvetően egy ellenzéki körzetről beszélünk, utoljára 2014-ben nyert fideszes jelölt. De nem ez következett be, kiemelkedően magas részvétel mellett a kormányoldal nyert – fűzte hozzá.

Az elemző szerint a balmazújvárosi időközi választás eredménye is jól mutatja, hogy a tiszás megrendelésre készült közvélemény-kutatások, amelyek szerint több mint húsz százalékpontos előnyük van, nem a valóságot tükrözik.

 

Magyar Péter valódi célja az erőszak kiprovokálása

– Magyar Péter egyre többször beszél választási csalásról, önmerényletről, repülő drónokról, alkotmányos puccsról, ez annak az előkommunikációja, hogy már magyarázkodik, miért veszítették el a választást. Erre jó esély is van persze, hiszen a legfrissebb mérések szerint tízszázalékos előnnyel vezet a Fidesz, a somogyi választókerületből érkező mérés szerint a fideszes az esélyes, ami azért érdekes, mert ez a körzet is ellenzékinek számít – mutatott rá.

Deák Dániel szerint

túl magasra lőtték az elvárásokat Magyar Péterék,

kétharmados győzelmet vizionáltak, ám mostanra kiderült, ez az elképzelés nem reális.

– Nem lehet előre látni, milyen hatással lesz a tiszás szavazókra, ha kikapnak a választáson: zavargások, tüntetések is lehetnek, nagyon veszélyes, amit csinál Magyar Péter és az ellenzéki véleményformálók, pláne, hogy választási csalást emleget már most a Tisza elnöke. Erőszakos cselekményeket, zavargásokat provokálnak ki, egyre inkább érződik, hogy ez lehet a valódi célja Magyar Péternek – hívta fel a figyelmet.

 

Orbán Viktor a választókkal találkozik, minden kérdésre válaszol

A balmazújvárosi győzelem kapcsán az elemző megjegyezte: fontos látni, ez egy szoros eredmény volt, nem a szimpátia számított, hanem a mozgósítás, vagyis, hogy hányan mentek el végül szavazni. – Kiemelt jelentősége van annak, hogy Orbán Viktor hetente több fórumot tart, járja az országot, hétvégente pedig a háborúellenes gyűlésen mondja el, mi a választás tétje, de minden kérdésre is válaszol – mondta, emlékeztetve, hogy most szombaton, február 14-én a miniszterelnök megtartja majd az évértékelő beszédét, ahol az elmúlt időszak mellett a kormányzati intézkedésekről, tervekről is beszámol.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

