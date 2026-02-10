Magyar Péternek nem maradt más eszköze, csak az erőszak és a provokáció + videó

Országos jelentőségű volt a balmazújvárosi időközi választás, már csak amiatt is, mert az ellenzéki elemzők egy évvel ezelőtt még arról beszéltek, több ezer új ellenzéki szavazóra van szükség, hogy a térségben ellenzéki fordulatot lehessen megvalósítani – hívta fel a figyelmet az elemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője megjegyezte: az ellenzéki sajtó igyekezett az ellenzéki oldalt felfűteni.

Deák Dániel: A balmazújvárosi győzelem jól mutatja, milyen fontos a mozgósítás. Fotó: MTI

– Még a választás napján is arról cikkeztek, hogy olyan lesz ez a voksolás, mint egy Fidesz–Tisza meccs.

Abban reménykedtek, hogy a Tisza által indított jelölt, aki egyébként civilnek álcázta magát, sikerrel jár majd, amire egyébként jó esélye is volt,

hiszen alapvetően egy ellenzéki körzetről beszélünk, utoljára 2014-ben nyert fideszes jelölt. De nem ez következett be, kiemelkedően magas részvétel mellett a kormányoldal nyert – fűzte hozzá.

Az elemző szerint a balmazújvárosi időközi választás eredménye is jól mutatja, hogy a tiszás megrendelésre készült közvélemény-kutatások, amelyek szerint több mint húsz százalékpontos előnyük van, nem a valóságot tükrözik.