Magyar Péternek nem maradt más eszköze, csak az erőszak és a provokáció + videó

Országos jelentőségű volt a balmazújvárosi időközi választás, már csak amiatt is, mert az ellenzéki elemzők egy évvel ezelőtt még arról beszéltek, több ezer új ellenzéki szavazóra van szükség, hogy a térségben ellenzéki fordulatot lehessen megvalósítani – hívta fel a figyelmet az elemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője megjegyezte: az ellenzéki sajtó igyekezett az ellenzéki oldalt felfűteni.
– Még a választás napján is arról cikkeztek, hogy olyan lesz ez a voksolás, mint egy Fidesz–Tisza meccs.
Abban reménykedtek, hogy a Tisza által indított jelölt, aki egyébként civilnek álcázta magát, sikerrel jár majd, amire egyébként jó esélye is volt,
hiszen alapvetően egy ellenzéki körzetről beszélünk, utoljára 2014-ben nyert fideszes jelölt. De nem ez következett be, kiemelkedően magas részvétel mellett a kormányoldal nyert – fűzte hozzá.
Az elemző szerint a balmazújvárosi időközi választás eredménye is jól mutatja, hogy a tiszás megrendelésre készült közvélemény-kutatások, amelyek szerint több mint húsz százalékpontos előnyük van, nem a valóságot tükrözik.
