A Tisza Párt építi a vereség narratíváját, nem véletlenül

„Az elmúlt időszakban a kutatási trendek a jobboldal erősödését jelzik, míg a Brüsszelnek való megfelelési vágy miatt a Tisza egyre inkább belebonyolódik az Ukrajnával, illetve az adóemelésekkel kapcsolatos hazugságaiba” – áll az Alapjogokért Központ elemzésében.

A Tisza Párt a választási csalás mítoszára épít (Forrás: Alapjogokért Központ)

Az írás szerint a kialakult helyzet következménye, hogy a Tisza lejtmenetbe került, amire válaszul a baloldal egy régi-új narratívát kezdett építeni: a választási csalás mítoszát. Úgy vélik, ez a jogilag is teljesen vállalhatatlan kampány egy úgynevezett háromdimenziós célrendszert szolgál.

Miért építi a Tisza a választási csalás mítoszát?

Az Alapjogokért Központ szerint az első dimenzió a Tisza várható választási vereségének előkészített magyarázata. A második dimenzió egy mozgósítási keret a vereséget követő zűrzavarkeltéshez, amely az elemzés szerint önmagában is nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A harmadik dimenzió pedig „jogi” hivatkozási alapot teremthet Brüsszel számára a választási eredmények hivatalos megkérdőjelezéséhez, valamint a Magyarországra nehezedő, a jelenleginél is intenzívebb nyomásgyakorláshoz.

Az Alapjogokért Központ megvizsgálta a mostani mítoszépítés természetrajzát is.

Az elemzés szerint a folyamat sűrűsödési pontját Magyar Péter év eleji megnyilvánulásai jelentették, amelyekben „alkotmányos puccsról, berepülő drónokról és önmerényletekről” beszélt.

Forrás: Alapjogokért Központ

Mindezt azonban egy több hónapon át zajló dezinformációs kampány előzte meg és kíséri.

A központ adatai szerint szeptember óta 172 olyan tartalom jelent meg a baloldali nyilvánosságban, amely a választási csalás tematikájára épült, vagyis átlagosan minden napra jutott több mint egy ilyen megjelenés.

Az elemzés rámutat: „választási szakértők”, „civil szervezetek”, valamint a Tisza részéről ezeknek az állításoknak a kifejtése és felfuttatása jelenleg is zajlik.

Az Alapjogokért Központ végül hangsúlyozza, hogy a baloldali mítoszépítési projekt minden jogi alapot nélkülöz, kiemelkedő hasonlóságokat mutat a korábbi választások előtt tapasztalt fakenews-kampányokkal, és éppen azok valósítják meg, akik korábban is terveket gyártottak, illetve gyártanak most is a jogállam lebontására.