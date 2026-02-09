Kaposváron is Fidesz–KDNP győzelem várható

A választókerületi felmérés eredménye visszaigazolta az országos trendeket – derül ki a Real–PR 93 felméréséből. A cég múlt év decemberi országos kutatása a biztos szavazók bázisán 11 százalékpontos Fidesz-előnyt azonosított, amely a 2022-esnél 5 százalékponttal kevesebb. Kutatásukból kiderül, hogy a Fidesz 2026-os választási győzelme a kutatás alapján nagyon valószínű.

Forrás: Real–PR 93

Ebbe a trendbe illeszkedik a somogyi felmérés eredménye. 2022-ben ugyanebben a választókerületben a Fidesz–KDNP jelöltje, Gelencsér Attila a szavazatok 47,63 százalékát, míg baloldali kihívója 34,8 százalékot szerzett. A Mi Hazánk jelöltje 5,91 százalékot, a Kétfarkú Kutyapárt jelöltje 2,33 százalékot kapott. Az összes többi, további öt jelöltre együttesen a szavazatok 9,45 százaléka jutott. Nem véletlen, hogy a Tisza a teljes baloldal kannibalizálására törekszik.

A Real–PR 93 felmérése szerint „most vasárnap” a részvétel közel azonos lehet a négy évvel ezelőttihez: akkor 70 százalék volt, most 72 százalék.

A kormánypárti jelölt, aki változatlanul Gelencsér Attila, a leadott szavazatok 42,3 százalékát szerezheti meg

az összes biztos szavazó besorolása esetén, tiszás kihívója 37,9 százalékot kapna.

A pártverseny átalakulásából előnyösen jött ki a Mi Hazánk, melynek jelöltje egyenesen a szavazatok 10,6 százalékát szerezheti meg. Az önállóan induló DK-s jelölt 4,7 százalékra, a kutyapárti jelölt 4 százalékra, míg a szocialista 0,6 százalékra számíthat.

Összességében, még a hibahatárok figyelembevételével is,

nagyon valószínűnek tűnik, hogy a Fidesz–KDNP megőrzi Kaposvár képviseletét a következő Országgyűlésben is.

Ez a körzet 2022-ben a 32. legszorosabb választókerület volt, ha itt közel öt százalékos a Fidesz előnye, további 74 választókerületben ennél nagyobb is lehet.