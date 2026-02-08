orbán viktorminiszterelnökévértékelő

Évértékelővel indítja a kampányt Orbán Viktor

A miniszterelnök trendet teremtett az évértékelői beszédeivel, amit hagyományosan februárban tart. Orbán Viktor beszéde tágabb kitekintést nyújt és komplexen vázolja fel a hazánk előtt álló kihívásokat.

Máté Patrik
2026. 02. 08. 6:22
Orbán Viktor miniszterelnök évértékelõ beszédét tartja a Várkert Bazárban 2025. február 22-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher). A kormányfő évértékelő beszédében további családpolitikai támogatásokat jelentett be.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor a héten jelentette be, hogy február 14-én tartja évértékelő beszédét. Immár hagyomány, hogy a miniszterelnök februárban értékeli a mögöttünk hagyott esztendőt. Mivel két hónap múlva országgyűlési választások lesznek, így várhatóan a szokásosnál is nagyobb érdeklődés fogja övezni az évértékelőt.

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelője
Orbán Viktor évértékelője 2025-ben (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

A kormányfő jellemzően nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt, stratégiai ívvel. A miniszterelnök évértékelő beszédei leginkább a tusványosi nyári szabadegyetemen elmondott helyzetértékelésekhez hasonlók, amelyekben szintén komplexen vázolja fel a hazánk előtt álló kihívásokat és ismerteti a kormány teendőit.

 

Erről szólt Orbán Viktor 2025-ös évértékelője

Tavalyi beszédében a kormányfő részletesen beszélt az orosz–ukrán háborúról és Ukrajna EU-tagságának a lehetőségeiről. A miniszterelnök leszögezte:

Magyarország és a magyarok ellenében Ukrajna soha nem lesz az EU tagja.

De szót ejtett a migrációról is, aminek kapcsán kiemelte:

a migrációs paktumot, amellyel Brüsszel idevezényelné a migránsokat, sohasem fogjuk lenyelni.

A miniszterelnök megjegyezte, hogy Brüsszel szerint a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatatlan, és ennek átalakítását követeli, és egyben a 13. havi nyugdíj megszüntetését. De felhívta a figyelmet arra is, hogy Brüsszelből a rezsicsökkentés megszüntetésére szólították fel hazánkat. Azonban Orbán Viktor mindkét ügyben egyértelművé tette, hogy a kormány nem enged a követeléseknek.

 

Trendet teremtett a miniszterelnök

Orbán Viktor az első évértékelő beszédét 1999-ben tartotta meg, amivel trendet teremtett. Előtte ugyanis nem volt hagyománya az amerikai elnökök helyzetértékelő beszédeihez hasonlónak Magyarországon.

A miniszterelnök évértékelőit a  Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi, és egészen 2004-ig a Pesti Vigadó, majd annak felújítása miatt az ELTE lágymányosi épülete, később a Körcsarnok, ezután a SYMA-csarnok, a Millenáris, majd 2015 óta a Várkert Bazár szolgál a rendezvény helyszínéül.

Kezdetben a baloldalon kritizálták az évértékelőt, azóta viszont számtalan baloldali politikus lemásolta a miniszterelnököt, és saját évértékelőt tart. Ám jellemző, hogy a baloldali politikusok az évértékelő beszédeikben a nagy ívű stratégiaalkotás helyett az ellenzéken belüli politikai helyzettel, a napi politikai ügyek kommentálásával vagy álhírek terjesztésével foglalkoznak.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2025. február 22-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy

Kapitány István ütheti be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Rossz lóra tett a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu