Évértékelővel indítja a kampányt Orbán Viktor

Orbán Viktor a héten jelentette be, hogy február 14-én tartja évértékelő beszédét. Immár hagyomány, hogy a miniszterelnök februárban értékeli a mögöttünk hagyott esztendőt. Mivel két hónap múlva országgyűlési választások lesznek, így várhatóan a szokásosnál is nagyobb érdeklődés fogja övezni az évértékelőt.

Orbán Viktor évértékelője 2025-ben (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

A kormányfő jellemzően nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt, stratégiai ívvel. A miniszterelnök évértékelő beszédei leginkább a tusványosi nyári szabadegyetemen elmondott helyzetértékelésekhez hasonlók, amelyekben szintén komplexen vázolja fel a hazánk előtt álló kihívásokat és ismerteti a kormány teendőit.

Erről szólt Orbán Viktor 2025-ös évértékelője

Tavalyi beszédében a kormányfő részletesen beszélt az orosz–ukrán háborúról és Ukrajna EU-tagságának a lehetőségeiről. A miniszterelnök leszögezte:

Magyarország és a magyarok ellenében Ukrajna soha nem lesz az EU tagja.

De szót ejtett a migrációról is, aminek kapcsán kiemelte:

a migrációs paktumot, amellyel Brüsszel idevezényelné a migránsokat, sohasem fogjuk lenyelni.

A miniszterelnök megjegyezte, hogy Brüsszel szerint a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatatlan, és ennek átalakítását követeli, és egyben a 13. havi nyugdíj megszüntetését. De felhívta a figyelmet arra is, hogy Brüsszelből a rezsicsökkentés megszüntetésére szólították fel hazánkat. Azonban Orbán Viktor mindkét ügyben egyértelművé tette, hogy a kormány nem enged a követeléseknek.

Trendet teremtett a miniszterelnök

Orbán Viktor az első évértékelő beszédét 1999-ben tartotta meg, amivel trendet teremtett. Előtte ugyanis nem volt hagyománya az amerikai elnökök helyzetértékelő beszédeihez hasonlónak Magyarországon.

A miniszterelnök évértékelőit a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi, és egészen 2004-ig a Pesti Vigadó, majd annak felújítása miatt az ELTE lágymányosi épülete, később a Körcsarnok, ezután a SYMA-csarnok, a Millenáris, majd 2015 óta a Várkert Bazár szolgál a rendezvény helyszínéül.

Kezdetben a baloldalon kritizálták az évértékelőt, azóta viszont számtalan baloldali politikus lemásolta a miniszterelnököt, és saját évértékelőt tart. Ám jellemző, hogy a baloldali politikusok az évértékelő beszédeikben a nagy ívű stratégiaalkotás helyett az ellenzéken belüli politikai helyzettel, a napi politikai ügyek kommentálásával vagy álhírek terjesztésével foglalkoznak.