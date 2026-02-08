A Telexen feladták a tiszások, lesújtotta őket a balmazújvárosi eredmény

– A Tisza sem fogja tudni elhozni a 106 egyéni választókerület többségét, bármennyire szeretném. Aki ebben az álomban van, annak jó reggelt – írta a Telex Facebook-posztja alá egy kommentelő, amelyben a balmazújvárosi időközi választás eredményeiről volt szó.

Fotó: Ladóczki Balázs

A Bohár Dániel által felfedezett kommentelő azt írta,

Hadházy Ákos és még sokan mondják régóta, igazuk van, a vidéket továbbra is uralja a Fidesz.

Ahogyan arról a magyar médiában először beszámoltunk, nagyot nyert a Fidesz jelöltje Balmazújvárosban, ahol a mai napon tartottak időközi önkormányzati választást. A kisvárosban patthelyzet volt, a képviselő-testületben hat kormánypárti és hat ellenzéki tag ült, eddig. A Fidesz most egy olyan körzetben nyert, ahol 2024-ben még nem tudott, így átbillent az arány a helyi jobboldal javára.

Az eredményre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált:

„Fidesz-győzelem Balmazújvárosban. Jön a tavasz...” – írta a miniszterelnök.

Országos jelentősége lehet a balmazújvárosi időközinek

A választásnak mind a jobb-, mind a baloldalon országos jelentőséget tulajdonítottak, ugyanis a kormánypártok jelöltje egy ellenzéki és egy független jelölttel állt szemben, méghozzá egy olyan körzetben, amit 2024-ben még nem tudott megnyerni a Fidesz. Erről ITT írtunk bővebben.

Balmazújvárosban 2019 és 2024 között ellenzéki városvezetés volt, 2024-ben a polgármesteri posztot visszanyerte a Fidesz jelöltje, de a képviselő-testületben nem sikerült többséget szereznie egyik oldalnak sem. A Fidesz 2024-hez képest most egy ellenzéki körzetben nyert. A helyi baloldali egyesület vezetője pedig nyíltan elmondta, hogy a jelöltjük ugyan hivatalosan nem Tisza-színekben indult, de a kampányban a helyi tiszások dolgoztak neki, és ők is a baloldali párt szimpatizánsai.