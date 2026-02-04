tisza párthann endremagyar péterróna dánielmedián

Újra akcióban a manipulációs kerekasztal, sorra jelennek meg a Tiszát támogató felmérések

Élen járt a Tisza állítólagos előnyét mérő kutatásokban a balliberális 21 Kutatóközpont és a Medián. Most egy új kutatócég, a Minerva Intézet is beszállt a manipulációs kerekasztal tagjai közötti versenybe, melynek tétje, hogy ki tud nagyobb előnyt mérni a Tisza Pártnak. Azonban ezek a felmérések több szakmai aggályt is felvetnek.

2026. 02. 04. 5:39
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI
Ismét dolgozik a manipulációs kerekasztal, ugyanis az utóbbi hetekben több olyan felmérés is megjelent, ami a Tisza Párt előnyét hivatott alátámasztani. Ahogy az ismert, a balliberális kutatóintézetek már több mint egy éve olyan felméréseket közöltek, amelyek szerint a Tisza messze megelőzi a Fideszt a pártok versenyében. Ezek a cégek – a 21 Kutatóközpont, a Medián, a Publicus, az Idea, a Republikon és a Závecz – összehangoltan, koordinálva dolgoznak. 

Tisza Párt, Magyar Péter Havran Zoltán
Folyamatosan a Tisza Pártnak kedvező méréseket publikálnak a manipulációs kerekasztal tagjai. Fotó: Havran Zoltán

Most éppen a 21 Kutatóközpont hozta ki a felmérésében, hogy a Tisza jelentősen vezet a kormánypártok előtt. Ők mérték először a Tisza előnyét 2024 októberében, emellett tavaly decemberben olyan elképesztő mértékű vezetést tulajdonítottak Magyar Péteréknek, amilyet még a Tisza legelkötelezettebb hívei sem tudtak komolyan venni.

 

Színvonaltalan mérésekről beszélt Róna Dániel

Néhány hete a Partizán Vétó című műsorában éppen az intézetet vezető Róna Dániel volt az, aki igyekezett hűteni a kedélyeket a decemberi felmérésük kapcsán. Úgy fogalmazott, hogy

most, aki itt van és figyel minket, az azt hihetné, hogy ez (a választás – a szerk.) eldőlt, de még hátravan három hónap, és az alatt történhetnek váratlan események.

Róna a Vétóban a legutóbbi, 2022-es országgyűlési választásról is említést tett, és lényegében arról beszélt: akkor eltitkoltak olyan kutatásokat, amelyek a valós adatokat mutatták. 

Sok olyan kutatást láttam utólag, amik elég jól előrevetítették, kik fognak győzni, csak ezeket meg nem publikálták

– vallotta be Róna, aki már évekkel korábban is elismerte a 2022-es manipulációt.

Az akkori választás után a 444.hu-nak azt nyilatkozta, hogy a választási kampány idején olyan mérések kerültek nyilvánosságra, amelyek célja nem a valós közvélemény feltérképezése, hanem a választók befolyásolása volt. – Igen, abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek, sajnos, nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat – jelentette ki az igazgató a 2022-es választás után.

 

Hann Endre is magyarázkodott

De nemcsak a 21 Kutatóközpont, hanem a Medián is élen jár a Tiszának kedvező felmérések publikálásában. A januárban nyilvánosságra hozott felmérésük szerint nyílt az olló Magyar Péterék javára a kormánypártokkal szemben. Azonban Róna Dánielhez hasonlóan a Medián ügyvezetője is magyarázkodott a friss kutatásai miatt. Ugyanis néhány hete az ATV-ben Hann Endre arról beszélt: 

Én még korainak tartom, hogy ezeket a számokat előrejelzésnek nevezzük. Ez néha félreértésre is ad okot. És hogyha véletlenül nagyon eltérő szavazási eredmények lesznek majd április 12-én, akkor utólag vannak, akik szemrehányásokat tesznek, hogy lám, a Medián mekkorát tévedett, mert januárban ezt meg azt mondta.

 Azt is hozzáfűzte, reméli, hogy nem fognak nagyot tévedni, de ez még semmiképp sem előrejelzés.

 

Kutatásoknak álcázott manipuláció

Érdemes felidézni, hogy a 2022-es választások után Hann Endre a már említett cikkben elismerte: 

Valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek.

Már a Tisza Párt feltűnése után, 2024 őszén a Klubrádióban Hann Endre lényegében elismerte, hogy a kutatások manipulálni tudják a közvéleményt, a választók pártpreferenciáját.

A Medián ügyvezetőjének okfejtése szerint amíg hónapról hónapra a kormánypártok fölényét mérték a kutatócégek, az unalmas volt, senki nem figyelt rájuk, majd amikor megjelent az első felmérés, amelyben a Tisza Párt beérte vagy hajszállal meg is előzte a Fideszt, onnantól fontos témává vált, hogy van egy új kihívója a hatalmon lévőknek.

Majd tavaly nyáron – ugyancsak a Klubrádióban – Hann Endre elmondta:

Az 1990-es évek elején amerikai kollégáktól tanultuk, amerikai szakemberektől, akik sokkal nagyobb rutinnal rendelkeztek már akkor kampányok támogatásában.

A megszólalás lényegében beismerő vallomásnak tekinthető, Hann ugyanis mint közvélemény-kutató beszél arról, hogy a felmérése valamiféle kampánytámogató eszköz. Arra nem tért ki, kinek vagy minek a kampányát támogatja a kutatása. 

 

Nem stimmelnek a számok

A múlt héten a nyomtatott HVG-ben közölt Medián-kutatás szerint a magyarok kilencven, míg a fiatalok 93 százaléka biztos részvételt ígért a választásokon. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint a fiatal szavazók aktivitásának túlbecslése alkalmas lehet arra, hogy mesterségesen jelentős előnyt mutasson ki a Tisza Pártnak. Úgy fogalmazott:

Ezek a módszertani torzítások állhatnak a két számjegyű Tisza-előnyről szóló elemzések mögött, miközben a Fidesz vezet, és a választók többsége is kormánypárti győzelemre számít.

 

Torzít az ismeretlenségből feltűnt kutató

Új kutatócégként tűnt fel a színen a Minerva Intézet, amely mesterséges intelligencia alapú kérdezővel támogatott kutatásokat végez. A legújabb felmérése ugyancsak azt hivatott erősíteni, hogy a Tisza vezet a kormánypártokkal szemben. Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója szerint súlyos szakmai problémákat vet fel a Minerva Intézet felmérése.

Jelentősen felülreprezentáltak azok a csoportok, amelyek körében a Tisza Párt erősebb (fővárosiak, diplomások), és súlyosan alulreprezentáltak azok, amelyek inkább a Fideszre szavaznak (kisvárosokban, községekben élők, illetve diplomával nem rendelkezők)

– hívta fel a figyelmet.

Talabér Krisztián szerint ez a hiba mintatorzítást okoz, amely érdemben és előrelátható módon befolyásolja az eredményeket. 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

