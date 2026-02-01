Hiteltelen közvélemény-kutatást közölt a Minerva Intézet, a Tiszának akart kedvezni

„Noha a Minerva Intézet januári pártpreferencia-kutatása érdemi kritika nélkül járta be a magyar nyilvánosságot, érdemes azért kicsit jobban szemügyre venni szakmailag és tartalmilag is” – hívta fel a figyelmet Talabér Krisztián. A Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója megjegyezte, különös, hogy még a módszertani kérdésekre különösen érzékeny Tóka Gábor politológus sem érezte szükségét annak, hogy megszólaljon az intézet szakmailag vállalhatatlan eljárásai kapcsán, a „független-objektivitás” doyenje, Török Gábor politológus pedig egyenesen erre a kutatásra hivatkozva mondta fel a tiszás narratívát.

Súlyos szakmai hibát vétett a Minerva Intézet (Forrás: Facebook)

A Minerva Intézet közvélemény-kutatása: sok önellentmondás, részrehajló eredmények

„Egy közvélemény-kutatás nulladik szabálya, hogy a mintavétel során keletkezett minta reprezentálja azt a sokaságot, amelyet vizsgál. Ebben az esetben a magyar társadalmat. Ez azt jelenti, hogy a mintában a főbb demográfiai jellemzők – általában nem, kor, településtípus, végzettség – ugyanolyan arányban kellene hogy megjelenjen, mint a teljes felnőtt népességben” – magyarázta Talabér. A kutatási elemző kiemelte:

ha a mintavétel során eltérések keletkeznek – ami a gyakorlatban szinte elkerülhetetlen –, azokat utólag súlyozással szokás korrigálni: amiből túl sok van, abból „leosztanak”, amiből kevés, azt „felszorozzák”.

„Ehhez képest a Minerva Intézet már a módszertan leírásában is ellentmondásba keveredik önmagával. A főoldalon ezt írják: »A kutatás során összesen 2653 teljesen kitöltött kérdőívet vett fel, ebből került redukálásra véletlen kiválasztással a korcsoportokra, nemre és településtípusra reprezentatív 1115 fős minta«. Ezzel szemben a havi adatfelvétel módszertani leírásában már ez szerepel: »A kampány 4 napja alatt összesen 2652 teljesen kitöltött kérdőívet vettünk fel, ebből redukáltuk random kiválasztással a korcsoportokra és nemre reprezentatív 1115 fős mintát. A végleges eredmények a felnőtt magyar népesség nem és korcsoport szerinti megoszlásához igazodva kerültek kialakításra, súlyozás nem történt«.”