A legkisebb Dárdai német színekben tündököl, és kivár a döntésével

Augusztus utolsó napja volt, a Wolfsburg a Kiel otthonában lépett pályára (és nyert 2-0-ra), Dárdai Pál pedig egy pillanatra megrémült. A legkisebb fia, a 18 éves Bence csereként állt be élete első Bundesliga-meccsén a 80. percben, és a tízperces hosszabbításban keményen ütköztek vele. – Az első hírek szerint enyhe agyrázkódást szenvedett, de a gyerek megnyugtatott: apu, semmi komoly! Ez azért is fontos, mert így csatlakozhat a német U19-es válogatotthoz – nyilatkozta a büszke apa a Nemzeti Sportnak. Dárdai Bence a múlt hét óta valóban a német korosztályos csapattal készül, szombaton az olaszok ellen szabadrúgásból lőtt egyenlítő gólt, de aztán 2-1-re kikaptak.

Dárdai Bence a Wolfsburg mezében már a Bundesligában is pályára lépett. Fotó: vfl-wolfsburg.de

Aznap, amikor Dárdai Bence bevette az olasz kaput a horvátországi utánpótlástornán, Dárdai Márton a Düsseldorfban ízekre szedett magyar védelem tagja volt, Palkó viszont kimaradt az 5-0-s vereségből a német válogatott ellen a Nemzetek Ligájában. Ma mindketten Bosznia-Hercegovina ellen kaphatnak lehetőséget a javításra, feltéve, hogy Marco Rossi számít rájuk, miközben Bence Horvátországban az U19-es angol együttes ellen játszhat (16.30) újra német színekben.

A 61-szeres magyar válogatott Dárdai Pál fiait mindig is furcsa volt német mezben látni, de egyre kevésbé szokatlan. Palkó és Márton is játszottak a különböző német U-válogatottakban, most pedig Bence járja ezt az utat. Ő 2021-ben mutatkozott be az U16-os német csapatban, tavaly pedig épp Magyarországon ünnepelt U17-es Európa-bajnoki címet németként.

A bátyjai végül magyar válogatottak lettek, de arra semmi garancia sincs, hogy Bence is az lesz. Nemrég a Wolfsburg hivatalos honlapján kérdezték erről. Papírforma szerint a mindkét ajtót nyitva hagyó választ adta: – Még van időm döntést hozni a felnőttválogatottságról, mert még fiatal vagyok, és sokáig játszhatok az U-válogatottakban. Ha eljön az ideje, dönteni fogok az egyik vagy másik nemzet mellett.

Dárdai Bence más úton jár, mint a testvérei

Testvérei példájából is kitűnik: kivárni nem a magyar, hanem a német válogatott miatt kell, és minél gyorsabban minél magasabbra jut, annál nehezebb lesz elodázni ezt a döntést. Dárdai Palkó 19 évesen debütált a Bundesligában a Hertha színeiben 2018-ban, amikor Rossi már hívta is volna a magyar válogatottba, de ő még nem akart elköteleződni (akkoriban a német U19-es és U20-as válogatottakban is helyet kapott). Csak 2022-ben lépett pályára először a magyar válogatottban, amikor a németre már semmilyen reális esélye nem volt.

Dárdai Márton döntése nehezebb volt, ő 18 évesen és nyolc hónaposan mutatkozott be a Bundesligában 2020-ban, Rossi őt is hívta volna, de először nem kapott választ. Márton még tavaly novemberben is a német U21-es válogatottban játszott, és csak idén döntött a magyar színek mellett, hogy ott lehessen a németországi Európa-bajnokságon. Vajon akkor is megtette volna ezt, ha kijutott volna a német korosztályos csapattal a párizsi olimpiára? Ezt már sosem tudjuk meg.

Dárdai Bence bizonyos szempontból más, mint a testvérei. Miközben Palkó és Márton jelenleg is a Hertha futballistája a másodosztályban, ő ahogy betöltötte a 18-at, aláírt a Wolfsburghoz, így ő már ott debütált a német élvonalban, ahol az apja nem klublegenda.

A Berliner Kurier a minapi cikkében azt taglalta, hogy jó döntést hozott-e. A Hertha másik saját nevelésű, vele egyidős tehetségével, Ibrahim Mazával vetették össze, aki szerződést hosszabbított a berlini klubbal 2027-ig, és stabil kezdő a másodosztályú csapatban. Ezzel szemben a távozó Dárdai Bence eddig két tétmeccsen 19 percet játszott a Wolfsburgban, de van még ideje. Két különböző út, a végét még egyiknek sem látni.

Novemberben a magyar csapat ellen léphet pályára

Az viszont jól látszik, hogy ha egy Németországban születő fiatal berobban a Bundesligában, hiába van akár erős kötődése egy másik országhoz is, nem könnyű elcsábítani a német válogatottól. Klasszikus példa a 2014-es világbajnok csapatból a török identitására mindig is büszke Mesut Özil, vagy a jelenlegi német felhozatalból a magyar válogatott szombati kiütését egyaránt góllal elősegítő Jamal Musiala és Aleksandar Pavlovic is, akik Angliát, illetve Szerbiát kosarazták ki.

Dárdai Bence itt még nem tart, de jelenleg is német mezben lépked előre. Ma Anglia ellen, novemberben pedig jó eséllyel a magyar válogatott ellen, amely egy csoportban szerepel a németekkel Ciprus és Andorra mellett a 2025-ben esedékes U19-es Eb ősszel kezdődő selejtezőjében.