Dárdai Pál megrémült, de a debütáló fia mehet a német válogatottba

Mint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk , Dárdai Bence bemutatkozott a Bundesligában, a 80. percben csereként állt be a Kiel otthonában, ahol a Wolfsburg 2-0-s győzelmet aratott. Nagy nap volt ez Dárdai Pál életében, hiszen a Hertha legendája immáron mindhárom fiáról elmondhatja, hogy Bundesliga-játékos lett. A 18 éves Dárdai Bence a nyáron hagyta el a Herthát az élvonalbeli lehetőség miatt, a Német Kupában már játszott a Wolfsburgban, a Bundesligában azonban most debütált.

Dárdai Bence is Bundesliga-játékos lett (Forrás: Facebook/vflwolfsburg)

Volt egy kis riadalom, mert egy ütközés után az első hírek szerint agyrázkódást szenvedett, erről Dárdai Pál a Nemzeti Sportnak mesélt a meccs után.

– Örültem, hogy ő is debütált a német élvonalban, persze most még bosszant, hogy két kitűnő passza után nem született gól, de majd legközelebb – fogalmazott Dárdai Pál. – Tíz perc hosszabbítás volt a meccsen, és volt egy szerencsétlen ütközés, az első hírek szerint enyhe agyrázkódást szenvedett, de a gyerek megnyugtatott: apu, semmi komoly! Ez azért is fontos, mert így csatlakozhat a német U19-es válogatotthoz.

Párját rikító bravúr a Dárdai családtól

Alighanem Németországban is párját ritkítja az, hogy Dárdai Pál után mindhárom fia bemutatkozott a Bundesligában. Olyan volt, hogy apa és két fia játszott a német élvonalban, például a Bayern München sztárja, Leroy Sané családja mondhatta ezt el, akinek az édesapja (Souleyman Sané) és testvére (Sidi Sané) is játszott a bajnokságban, de olyan, hogy apa és három fia is megcsinálta volna ugyanezt, lehet, hogy egyedülálló.

Dárdai Pál 286, Dárdai Márton 41, Dárdai Palkó kilenc, Dárdai Bence egy Bundesliga-meccset jegyez jelenleg.

– Természetesen nagyon büszke vagyok. Ami számomra lényeges, egyik fiamat sem én tettem be a csapatba… – mondta erről az édesapa. Nem akarunk ünneprontók lenni, de van ebben egy kis csúsztatás, Dárdai Palkó az összes Bundesliga-meccsén úgy lépett pályára, hogy az apja vezette a Herthát, így természetesen az elsőn is, Dárdai Márton viszont valóban Bruno Labbadia irányítása alatt debütált a Hertha színeiben a bajnokságban.

A másik két Dárdai is győzelemnek örülhetett

A két nagyobb fiú a jövő héten csatlakozik Marco Rossi magyar válogatott keretéhez, ők is győzelemnek örülhettek szombaton, a német másodosztályban a Hertha 4-3-a győzött a Kaiserslautern otthonában Cristian Fiél edző vezetésével. Dárdai Márton, miután eldőlt, hogy a nyáron marad Berlinben, rögtön visszakerült a kezdőbe, végig is játszotta a meccset, Palkó viszont nem állt be a kispadról. Az öccsük egyelőre a német utánpótlás-válogatottban szerepel.