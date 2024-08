Marco Rossi váratlan döntést hozott Dárdai Pál fiáról

Marco Rossi már a kerethirdetés előtt jelezte, hogy lesznek változások az Európa-bajnokságon látott csapathoz képest, szigorúbban veszi majd azt az elvet, hogy a válogatottsághoz rendszeresen játszani kell a klubokban. Ahogy az sejthető volt, ezek a változások elsősorban a védelmet érintették, kimaradt többek között Lang Ádám, Szalai Attila és Fiola Attila. Az ugyanakkor váratlan húzás volt, hogy a támadósorban Dárdai Palkó meghívót kapott Rossitól. A kérdés jogos lehet: miért pont most?

Dárdai Palkó 2022 óta először bizonyíthat Marco Rossi válogatottjában. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A Hertha szélsője a tavasszal nagyszerű formában futballozott a német másodosztályban, ahonnan a testvére, Dárdai Márton bekerült a magyar Eb-keretbe. Erre Dárdai Palkónak is lehetett volna esélye, hiszen a tavaly őszi sérülése után fontos gólokat és gólpasszokat jegyzett klubjában az Eb-t megelőző időszakban, amikor egyébként kevés olyan magyar légiós volt, akikről hasonló jó hírek érkeztek, Rossi akkor mégsem számolt vele.

Dárdai Palkó az Eb előtt még nem kellett

Dárdai Palkó 2023 szeptemberétől decemberig volt sérült, aztán 2024 januárjában visszatért a pályára, február elején már újra kezdő volt a Herthában. A tavaszi szezonban 16 Bundesliga II-es meccsen öt gól és négy gólpassz fűződött a nevéhez, a berliniek egyik legjobbja volt, a gólok és gólpasszok java ráadásul áprilisban és májusban jött össze neki, közvetlenül az Eb-keret kihirdetése előtt. Ha akkor Marco Rossi úgy dönt, hogy behívja a válogatottba, az nem okozott volna nagy meglepetést , de még a tartalékok közé sem jelölte Dárdai Pál legidősebb fiát, a 25 éves Palkót.

– Nem látom, hogy most nagy pluszt képvisel Vancsához és Liszteshez képest – indokolta döntését három hónapja Rossi, aki az említett Lisztes Krisztiánt és Vancsa Zalánt tartalékként jelölte meg az Eb-csapatban, végül azonban egyikük sem vett részt a tornán.

A Fradiból azóta a német Eintracht Frankfurtba igazoló és a kölcsönadás küszöbén álló Lisztes és a továbbra is a belga másodosztályú Lommelhez tartozó Vancsa most nincs ott a keretben, ellenben Dárda Palkó igen.

Miért gondolta meg magát Marco Rossi?

Érdekesség, hogy a támadók közül senkit sem hagyott ki az Eb-csapatból Rossi, tehát Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Csoboth Kevin, Horváth Krisztofer és Gazdag Dániel ugyanúgy tagja a keretnek (meg persze a két center, Varga Barnabás és Ádám Martin is), így Dárdai Palkó nem valamelyikük helyett, hanem pluszban kapott helyet a csapatban.

Rossi alighanem szeretné jobban szemügyre venni Dárdait, aki eddig csak egyszer volt válogatott, 2022 novemberében még a Fehérvár játékosaként debütált a Görögország ellen 2-1-re megnyert felkészülési mérkőzésen. Rossi azóta nem hívta. A mostani meghívóban pedig tényleg csak az a furcsa, hogy az Eb előtt, amikor Dárdai szárnyalt, nem látott benne fantáziát, most pedig, amikor a Hertha eddigi négy tétmeccsén a szezonban összesen csak 86 percet töltött a pályán, megadja neki a lehetőséget. Rossi most azt mondta róla, hogy eddig többet játszott a szezonban a berlinieknél, mint Márton, és a jövőben mindkettejüket a kezdőben látja (ezt vélhetően a klubjukra értette, nem a válogatottra).

A szeptemberben rajtoló Nemzetek Ligája persze most kicsit arról is szól, hogy Rossi újra megtalálja a csapatát az Eb után, szükség esetén frissítse azt a közelgő vb-selejtezőkig, ezért is gondolhatta meg magát Dárdai Palkó esetében.