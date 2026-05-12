Roger Milla nyomában: Dzeko negyven felett is betalálhat a vb-n

Roger Milla 1994-ben 42 évesen lőtt gólt Kamerun színeiben Oroszország ellen a labdarúgó-vb-n, ezt a csúcsot Edin Dzeko sem döntheti meg (Fotó: AFP/Antonio Scorza)

A bosnyák legenda már 20 szezon óta lövi a gólokat a válogatottban

Ha Dzeko betalál a 2026-os vb-n, ő lesz az első európai mezőnyjátékos, aki 40 felett gólt szerez világbajnokságon. Bosznia-Hercegovina a B csoportban Kanada, Katar és Svájc ellen lép pályára, így Dzekónak több esélye is lesz a gólszerzésre a csoportkörben. Kora ellenére kiváló statisztikákkal érkezik a tornára, a válogatottban csapatkapitányként és első számú befejező csatárként szinte biztosan kezdőként vagy döntő csereként számolnak vele a BBC Sport szerint is, ami nem meglepő, ugyanis Dzeko immár 20 egymást követő szezonban szerzett gólt a válogatottban, ami egyedülálló stabilitást mutat.

Sergej Barbarez szövetségi kapitány 2026. május 11-én hirdette ki a bosnyákok végleges, 26 fős keretét a világbajnokságra. Bosznia-Hercegovina volt az első nemzet, amely hivatalosan is megnevezte utazó csapatát a tornára. Érdekesség, hogy Haris Tabakovic, a Debrecen és a Diósgyőr korábbi futballistája is meghívót kapott, aki svájci születésű, volt a helvét utánpótlás-válogatott tagja, most pedig szülőhazája ellen léphet majd pályára a vb-csoportkörben.

Bosznia-Hercegovina vb-kerete