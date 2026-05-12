Roger Milla nyomában: Dzeko negyven felett is betalálhat a vb-n
Nyilvánosságra hozták a bosnyák válogatott 26 fős vb-keretét, amelyben több érdekesség is megtalálható. Egyrészt a 40 éves Edin Dzeko is ott lesz a világbajnokságon – remélhetőleg nem sérül le addig –, másrészt Haris Tabakovic, a Debrecen és a Diósgyőr korábbi futballistája is meghívót kapott, aki svájci születésű, volt a helvét utánpótlás-válogatott tagja, most pedig szülőhazája ellen léphet majd pályára a vb-csoportkörében.
A labdarúgó-világbajnokságok történetében eddig mindössze néhány játékos lépett pályára 40 éves kora felett. Bár a kapusok között ez gyakoribb, mezőnyjátékosként Edin Dzeko egy igen szűk elithez csatlakozik.
Ali Bumnidzsel (Tunézia): 40 év, 71 nap, kapus, 2006
Roger Milla eddig az egyetlen mezőnyjátékos, aki 40 felett szerepelt és gólt is szerzett a tornák történetében. A 2026-os tornán Dzeko mellett olyan veteránok is pályára léphetnek még 40 felett, mint Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Thiago Silva vagy a skót kapus, Craig Gordon.
A bosnyák legenda már 20 szezon óta lövi a gólokat a válogatottban
Ha Dzeko betalál a 2026-os vb-n, ő lesz az első európai mezőnyjátékos, aki 40 felett gólt szerez világbajnokságon. Bosznia-Hercegovina a B csoportban Kanada, Katar és Svájc ellen lép pályára, így Dzekónak több esélye is lesz a gólszerzésre a csoportkörben. Kora ellenére kiváló statisztikákkal érkezik a tornára, a válogatottban csapatkapitányként és első számú befejező csatárként szinte biztosan kezdőként vagy döntő csereként számolnak vele a BBC Sport szerint is, ami nem meglepő, ugyanis Dzeko immár 20 egymást követő szezonban szerzett gólt a válogatottban, ami egyedülálló stabilitást mutat.
Sergej Barbarez szövetségi kapitány 2026. május 11-én hirdette ki a bosnyákok végleges, 26 fős keretét a világbajnokságra. Bosznia-Hercegovina volt az első nemzet, amely hivatalosan is megnevezte utazó csapatát a tornára.
