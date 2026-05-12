Roger Milla nyomában: Dzeko negyven felett is betalálhat a vb-n

Nyilvánosságra hozták a bosnyák válogatott 26 fős vb-keretét, amelyben több érdekesség is megtalálható. Egyrészt a 40 éves Edin Dzeko is ott lesz a világbajnokságon – remélhetőleg nem sérül le addig –, másrészt Haris Tabakovic, a Debrecen és a Diósgyőr korábbi futballistája is meghívót kapott, aki svájci születésű, volt a helvét utánpótlás-válogatott tagja, most pedig szülőhazája ellen léphet majd pályára a vb-csoportkörében.

Molnár László
2026. 05. 12. 12:07
Edin Dzeko önfeláldozása nem ismert határokat az Olaszország elleni pótselejtezőn, amelyen Bosznia-Hercegovina kvalifikált a labdarúgó-vb 2026-os mezőnyébe Fotó: AFP/Elvis Barukcic
A labdarúgó-világbajnokságok történetében eddig mindössze néhány játékos lépett pályára 40 éves kora felett. Bár a kapusok között ez gyakoribb, mezőnyjátékosként Edin Dzeko egy igen szűk elithez csatlakozik.

  • Esszam el-Hadari (Egyiptom): 45 év, 161 nap, kapus, 2018
  • Faryd Mondragón (Kolumbia): 43 év, 3 nap, kapus, 2014
  • Roger Milla (Kamerun): 42 év, 39 nap, csatár, 1994
  • Pat Jennings (Észak-Írország): 41 év, kapus, 1986
  • Peter Shilton (Anglia): 40 év, 292 nap, kapus, 1990
  • Dino Zoff (Olaszország): 40 év, 133 nap, kapus, 1982
  • Ali Bumnidzsel (Tunézia): 40 év, 71 nap, kapus, 2006

Roger Milla eddig az egyetlen mezőnyjátékos, aki 40 felett szerepelt és gólt is szerzett a tornák történetében. A 2026-os tornán Dzeko mellett olyan veteránok is pályára léphetnek még 40 felett, mint Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Thiago Silva vagy a skót kapus, Craig Gordon.

Roger Milla 1994-ben 42 évesen lőtt gólt Kamerun színeiben Oroszország ellen a labdarúgó-vb-n, ezt a csúcsot Edin Dzeko sem döntheti meg (Fotó: AFP/Antonio Scorza)

A bosnyák legenda már 20 szezon óta lövi a gólokat a válogatottban

Ha Dzeko betalál a 2026-os vb-n, ő lesz az első európai mezőnyjátékos, aki 40 felett gólt szerez világbajnokságon. Bosznia-Hercegovina a B csoportban Kanada, Katar és Svájc ellen lép pályára, így Dzekónak több esélye is lesz a gólszerzésre a csoportkörben. Kora ellenére kiváló statisztikákkal érkezik a tornára, a válogatottban csapatkapitányként és első számú befejező csatárként szinte biztosan kezdőként vagy döntő csereként számolnak vele a BBC Sport szerint is, ami nem meglepő, ugyanis Dzeko immár 20 egymást követő szezonban szerzett gólt a válogatottban, ami egyedülálló stabilitást mutat.

Sergej Barbarez szövetségi kapitány 2026. május 11-én hirdette ki a bosnyákok végleges, 26 fős keretét a világbajnokságra. Bosznia-Hercegovina volt az első nemzet, amely hivatalosan is megnevezte utazó csapatát a tornára. Érdekesség, hogy Haris Tabakovic, a Debrecen és a Diósgyőr korábbi futballistája is meghívót kapott, aki svájci születésű, volt a helvét utánpótlás-válogatott tagja, most pedig szülőhazája ellen léphet majd pályára a vb-csoportkörben. 

Bosznia-Hercegovina vb-kerete

  • Kapusok: Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)
  • Védők: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)
  • Középpályások: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafosz), Ivan Basic (Asztana), Dzenis Burnic (Karlsruhe), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Bröndby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)
  • Támadók: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Mönchengladbach), Edin Dzeko (Schalke).

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
