A csatár, aki az NB I-ben nem kellett, de a Bundesligában sztár lett, és a vb-re készül

– A saját kezünkben van a sorsunk – jelentette ki Tabakovic. – Jövő héten otthon a Dortmund ellen játszunk, aztán Augsburgban, majd a Hoffenheim ellen odahaza. Nem könnyű program, de az a cél, hogy megszerezzük a szükséges pontokat, és saját erőből biztosítsuk a bennmaradást.

Dárdai Pál utolsó kívánságát teljesítette Berlinben

Tabakovic 2017-ben Svájcból igazolt Debrecenbe, ahol az első és egyetlen idényében 25 tétmeccsen 13 gólt szerzett, a DVSC házi gólkirálya volt. Aztán térdsérülés miatt kihagyott egy évet, majd 2019-ben a DVTK-hoz került. Diósgyőrben 21 meccsen két gólt szerzett, és ezzel véget is ért a magyarországi kalandja, mert 2020-ban Ausztriába távozott.

A bosnyák csatár az NB I-ben összességében 40 meccsen 14 gólt hozott össze. Jelenleg ugyanennyi találata van a Bundesligában is, csak 52 mérkőzés után.

Tabakovic útja Berlinen és Dárdai Pálon keresztül vezetett a német élvonalig. Ausztriában jól ment neki a játék, és 2023-ban a Hertha mindössze 500 ezer euróért megvette őt az Austria Wientől. Dárdai már az NB I-ben kinézte magának, és egyetlen év alatt a hatszorosára nőtt Tabakovic értéke a magyar edző irányításával Berlinben – 2024-ben hárommillió eurót fizetett érte az élvonalbeli Hoffenheim.