BundesligaHaris TabakovicDárdai PálBorussia Mönchengladbach

A csatár, aki az NB I-ben nem kellett, de a Bundesligában sztár lett, és a vb-re készül

Haris Tabakovic, a Debrecen és a Diósgyőr korábbi futballistája már több mint két hónapja nem szerzett gólt a Bundesligában. Ennek ellenére is magasztalja Németország legnagyobb lapja, a Bild az NB I-ben nem kellő csatárt, akit Berlinben Dárdai Pál tett naggyá. Tabakovic a mostani gólínsége ellenére is a Borussia Mönchengladbach házi gólkirálya: a Bundesligában bennmaradásra, a válogatottban a nyári világbajnokságra készül.

Szalay Attila
2026. 04. 28. 5:39
A Bundesligában bizonyító Haris Tabakovic nem biztos, hogy visszasírja az NB I-et Fotó: DAVID INDERLIED Forrás: DPA
– A saját kezünkben van a sorsunk – jelentette ki Tabakovic. – Jövő héten otthon a Dortmund ellen játszunk, aztán Augsburgban, majd a Hoffenheim ellen odahaza. Nem könnyű program, de az a cél, hogy megszerezzük a szükséges pontokat, és saját erőből biztosítsuk a bennmaradást.

Dárdai Pál utolsó kívánságát teljesítette Berlinben

Tabakovic 2017-ben Svájcból igazolt Debrecenbe, ahol az első és egyetlen idényében 25 tétmeccsen 13 gólt szerzett, a DVSC házi gólkirálya volt. Aztán térdsérülés miatt kihagyott egy évet, majd 2019-ben a DVTK-hoz került. Diósgyőrben 21 meccsen két gólt szerzett, és ezzel véget is ért a magyarországi kalandja, mert 2020-ban Ausztriába távozott.

A bosnyák csatár az NB I-ben összességében 40 meccsen 14 gólt hozott össze. Jelenleg ugyanennyi találata van a Bundesligában is, csak 52 mérkőzés után.

Tabakovic útja Berlinen és Dárdai Pálon keresztül vezetett a német élvonalig. Ausztriában jól ment neki a játék, és 2023-ban a Hertha mindössze 500 ezer euróért megvette őt az Austria Wientől. Dárdai már az NB I-ben kinézte magának, és egyetlen év alatt a hatszorosára nőtt Tabakovic értéke a magyar edző irányításával Berlinben – 2024-ben hárommillió eurót fizetett érte az élvonalbeli Hoffenheim.

Ehhez az kellett, hogy Dárdai irányításával szárnyalt a Herthában: 39 meccsen 25 gólt és nyolc gólt jegyzett a német másodosztályú klubban. Az idény végén nemcsak Tabakovic, hanem Dárdai is távozott a csapattól, aki az utolsó meccsük előtt azt mondta, egyetlen kívánsága maradt, hogy a Hertha adja a Bundesliga 2 gólkirályát. Ez teljesült: Tabakovic végül a német másodosztály (társ)gólkirálya lett.

A vb-ről lemaradó Olaszország egy életre megtanulhatta a nevét

Azóta a Bundesligában szerepel, és a bosnyák válogatottban is kiharcolta a helyét. Túl a harmincon a tíz válogatottság nem nagy szám, de ennyi meccsen is már négy gólt szerzett a nemzeti csapatban.  Tabakovic főszerepet játszott abban, hogy Bosznia-Hercegovina a története során másodjára – 2014 után – kijutott az idén nyári világbajnokságra.

A selejtezőkön pontokat érő gólokat lőtt Románia (3-1) és Ausztria (1-1) ellen is, majd a kijutásról döntő, Olaszország elleni vb-pótselejtezőn ő szerezte az egyenlítő gólt (1-1), ami után a bosnyákok tizenegyesekkel gyűrték le a nagynevű ellenfelet – Tabakovic a párbajban sem hibázott.

Önmagában is sokatmondó, hogy a csatár, aki az NB I-ben nem futott be jelentős karriert, a Bundesligában egy gyengébb periódusában is dicséretet kap, és hamarosan a világbajnokságon is bizonyíthat.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A 2004-es narancsos forradalom, majd kiterjedtebb formájában a 2013-14-es Majdan téri forradalom a nyugati szoft power tipikus és sikeres alkalmazása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu