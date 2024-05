Dárdai Pál utolsó kívánságát majdnem elrontotta a Hertha, de a fia gólt lőtt

a magyar válogatott szövetségi kapitánya kedden azt mondta, hogy Dárdai Palkó az utóbbi időben mutatott jó formája ellenére azért nem tagja az Európa-bajnoki keretnek, mert semmi különlegeset nem látott tőle, és a posztján vannak jobbak. A Hertha 25 éves támadó középpályása ugyanakkor most is gólt lőtt, már az 5. percben megszerezte a vezetést csapatának apja búcsúmeccsén az Osnabrück otthonában. Április eleje óta Dárdai Palkó hét bajnokin négy gólt és három gólpasszt hozott össze, nem volt még egy hasonlóan eredményes magyar légiós az utóbbi két hónapban.

A válogatott Eb-keretében helyet kapó öccse, Dárdai Márton is kezdő volt, de őt a félidőben lecserélték. Ekkor már 1-1- volt az állás, az Osnabrück a 44. percben kiegyenlített. Palkó a 73. percben hagyta el a pályát, és három perccel később már hátrányba került a Hertha, a hazaiak 2-1-re fordítottak, és végül meg is nyerték a meccset.

így vereséggel zárta la a harmadik vezetőedzői korszakát a csapat élén, miután a korábbi híreket szombaton megerősítette a Hertha, és bejelentette, hogy a klubikon távozik a csapat éléről. A berlini együttes végül a kilencedik helyen zárta az idényt.

Dárdai Pál utolsó kívánsága is majdnem dugába dőlt

Az utolsó kívánsága legalább, ha nehezen is, de teljesült Dárdai Pálnak az utolsó fordulóban. Az NB I-ben korábban a DVSC és a DVTK mezét is magára öltő Haris Tabakovic lett a német másodosztály (társ)gólkirálya. Ugyan a bosnyák csatár az utolsó meccsen nem talált be a kapuba, de az előnye három gól volt a forduló előtt az élen. Ez megnyugtatónak tűnt, de mindkét üldözője, a düsseldorfi Christos Tzolis és a hamburgi Robert Glatzel is mesterhármast ért el a záró meccsen, utóbbi a 96. percben tizenegyesből lőtte a harmadik gólját a Nürnberg ellen. Így hárman holtversenyben lettek 22 találattal a gólkirályok.

Dárdai még a meccs előtt mondta, az utolsó kívánsága, hogy a csapata adja a gólkirályt, és a cím sokba kerül majd Tabakovicnak, mivel hosszú az út haza Berlinbe, mialatt lecsúszhat néhány sör, és természetesen a bosnyák fizeti a számlát.

Dárdai összesen 247 meccsen volt a Hertha vezetőedzője, ezzel harmadik a klub örökranglistáján Jürgen Röber (254) és Helmut Kronsbein (263) mögött. Ha hagyták volna tovább dolgozni, a következő idényben megdönthette volna a rekordot, ahogy azt játékosként is megtette a berlini klubban.

