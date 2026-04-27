FC Schalke 04Loris KariusholttestBundesligaLiverpool FC

Holttestet találtak a mosdóban, de a Liverpool megalázott exkapusa bulira készül

Egyetlen lépésre került a Schalke 04 attól, hogy három év után visszajusson a Bundesligába. A német futball mamutklubja vasárnap 2-0-s hátrányról fordítva, 3-2-re megnyerte a másodosztály aranyrangadóját a Paderborn ellen, és szombaton bebiztosíthatja a feljutását. A Schalke egyik idénybeli kulcsfigurája Loris Karius, a Liverpool megalázott volt kapusa, aki nagy bulira készül a stadionban, amelynek a mosdójában néhány napja egy férfi holttestére bukkantak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 27. 10:11
A Liverpool megalázott volt kapusa, Loris Karius vezérletével egyetlen lépésre került a Schalke a visszajutástól a Bundesligába Fotó: SWEN PFORTNER Forrás: DPA
Buli készül, de a Schalke stadionjában holttestet találtak

Kariusék tervezett feljutása tehát szombaton a Schalke–Düsseldorf meccsen válhat valóssággá, de az ünnepi hangulatra rányomhatja a bélyegét, hogy néhány napja egy férfi holttestére bukkantak a stadion egyik mosdójában. Mint arról a Daily Mail beszámolt, a takarítók találtak holtan egy 65 éves férfit a Schalke stadionjában csütörtökön a rutinszerű ellenőrzés során. A rendőrség azonnal a helyszínre sietett, és lezárta a mosdót a vizsgálat idejére. A férfi szerdán egy rendezvényen vett részt a stadionban, a nyomozók úgy vélik, hogy semmi nem utal bűncselekményre.

Az elhunyt állítólag gelsenkircheni, helyi lakos volt. A klub közleményben reagált tragédiára:

Az FC Schalke 04 mély megrendüléssel értesült csütörtökön arról a hírről, hogy egy elhunyt személyt találtak a VELTINS Aréna egyik mosdójában. A Schalke 04 őszinte részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak. A haláleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van, a klub az illetékes rendőri hatósághoz irányít minden megkeresést. Ezért a Schalke 04 jelenleg nem ad ki további információkat. A klub minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja a hatóságok munkáját.

Alig több mint egy héttel később, hogy haláleset rázta meg Gelsenkirchent, buli készül a Schalke stadionjában.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
