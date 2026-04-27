Holttestet találtak a mosdóban, de a Liverpool megalázott exkapusa bulira készül

Buli készül, de a Schalke stadionjában holttestet találtak

Kariusék tervezett feljutása tehát szombaton a Schalke–Düsseldorf meccsen válhat valóssággá, de az ünnepi hangulatra rányomhatja a bélyegét, hogy néhány napja egy férfi holttestére bukkantak a stadion egyik mosdójában. Mint arról a Daily Mail beszámolt, a takarítók találtak holtan egy 65 éves férfit a Schalke stadionjában csütörtökön a rutinszerű ellenőrzés során. A rendőrség azonnal a helyszínre sietett, és lezárta a mosdót a vizsgálat idejére. A férfi szerdán egy rendezvényen vett részt a stadionban, a nyomozók úgy vélik, hogy semmi nem utal bűncselekményre.

Az elhunyt állítólag gelsenkircheni, helyi lakos volt. A klub közleményben reagált tragédiára:

Az FC Schalke 04 mély megrendüléssel értesült csütörtökön arról a hírről, hogy egy elhunyt személyt találtak a VELTINS Aréna egyik mosdójában. A Schalke 04 őszinte részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak. A haláleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van, a klub az illetékes rendőri hatósághoz irányít minden megkeresést. Ezért a Schalke 04 jelenleg nem ad ki további információkat. A klub minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja a hatóságok munkáját.

Alig több mint egy héttel később, hogy haláleset rázta meg Gelsenkirchent, buli készül a Schalke stadionjában.