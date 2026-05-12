Ancelotti meghozta a döntését a brazil vb-keretről, nem Neymar az igazán nagy vesztes

Carlo Ancelotti kijelölte az 55 játékost tartalmazó bő brazil keretet a 2026-os futball-vb-re. Neymar neve ott van a listán, Estevao viszont sérülés miatt lemarad, ahogy Rodrygo és Éder Militão sem lehet ott a világbajnokságon.

2026. 05. 12. 8:11
Fotó: WILLIAM VOLCOV Forrás: BRAZIL PHOTO PRESS
Ancelotti a hírek szerint már közel áll a végső döntéshez, de néhány poszton még mérlegelnie kell. Neymar esetében a kérdés nem elsősorban a múltbeli érdemekről szól, hanem arról, hogy fizikailag és játékban eléri-e azt a szintet, amelyen a brazil válogatott valóban számíthat rá egy világbajnokságon. A neve, a rutinja és a tekintélye önmagában is sokat nyom a latban, de Ancelotti aligha engedheti meg magának, hogy nosztalgiából hozzon döntést.

A támadósorban ugyanakkor éppen a sérülések nyitottak új helyzetet. Rodrygo és Estevao hiánya komoly érvágás Brazíliának. Vinícius Júnior ott van a listán, Gabriel Jesus viszont az értesülések szerint szintén nincs rajta. Ancelottinak éppen ezért lehet szüksége Neymar jelenlétére, aki még akkor is hasznos lehet, ha már nem ugyanaz a villámgyors, megállíthatatlan futballista, aki éveken át a brazil remények első számú hordozója volt.

Fotó: Alex Pantling / Getty Images Europe

Estevao nélkül szegényebb lesz a futball-vb

Estevao kimaradása különösen fájdalmas a braziloknak. A 19 éves jobbszélsőt a sérülése előtt szinte biztos vb-résztvevőnek tartották, Ancelotti is nagyra értékelte a játékát.

A Chelsea támadója a Manchester United elleni áprilisi bajnokin sérült meg, a jobb combjában szenvedett izomsérülést.

Bár eleinte volt remény a felépülésére, a brazil és a Chelsea orvosi stábja sem tudta garantálni, hogy százszázalékos állapotba kerül a torna kezdetére.

A fiatal támadó játéka kísértetiesen emlékeztet Lamine Yamaléra: bal lábas, jobbról befelé húzó, váratlan megoldásokra képes futballista, aki korához képest rendkívül éretten dönt a pályán. Éppen ezért nemcsak egy kerettag, hanem egy lehetséges vb-felfedezett veszett el Brazília számára.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
