Messi és az angolok miatt őrjöngenek a labdarúgó-vb legkisebb rendező városában

Anglia és Hollandia is Kansas Cityt választotta

A meccseken kívül van még egy tény, amely miatt Kansas City az érdeklődés középpontjába kerül. Mégpedig az, hogy három olyan válogatott – Argentína, Anglia, Hollandia – választotta táborhelyéül ezt a várost, amely a vb-n nagyon messzire juthat. Az angolok választása azért is meglepő, mert ők Kansas Cityben nem lépnek pályára a csoportmérkőzések során. Három olyan országról van szó, amelynek drukkerei nem sajnálják a pénzt, és minden bizonnyal rengeteget költenek majd a középnyugati városban. Az már más kérdés, hogy a multimilliomos angol divatdrukkerek mit szólnak ehhez a környezethez?

A brit bulvárlapok máris arról cikkeznek, hogy a focistafeleségek és barátnők teljesen másra számíthatnak, mint amiben 2022-ben, Katarban részük volt.

Akkor ugyanis egy luxus-óceánjáró hajón laktak, most azonban ilyenről szó sem lehet.

Érdekesség, hogy amikor 1994-ben az Egyesült Államok egyedül rendezte meg a labdarúgó-világbajnokságot, Kansas City szintén szeretett volna rendező város lenni. Csakhogy akkor ez nem valósult meg. Kansas City két állam, Kansas és Missouri határán fekvő város. Az argentin válogatott Kansas államban száll majd meg, s szintén itt, egy csendes helyen üti fel tanyáját Anglia.

Kansas City nem olyan, mint New York, ahol a város sosem alszik, nem olyan, mint Los Angeles, amely az amerikai gasztronómia egyik fő színtere és nem olyan, mint Miami, ahol fehér homokos strandok és az óceán várja az embereket. Ennek ellenére a helyiek arra számítanak, hogy a látogatók kellemesen meglepődnek majd. Sokan valószínűleg sorban fognak állni az égett végű szegyhúsért vagy a füstölt sertéshúsért a város híres grillezőhelyein.

A város eddig az NFL-ről volt híres

Ám Kansas City mégiscsak az NFL, vagyis az amerikaifutball egyik fő központja. A Chiefs három Super Bowlt nyert a közelmúltban, és sztár tightendjük, Travis Kelce, eljegyezte a popsztárt, Taylor Swiftet. De ez a város megpróbálta magát „Amerika futballfővárosaként” is eladni. Virágzó férfi és női profi csapatokkal rendelkezik – a Sporting Kansas Cityvel és a KC Currenttel –, és az elmúlt 15 évben több száz millió dollárt költöttek korszerű edzőkomplexumokra és stadionokra.