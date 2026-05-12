Kansas Citylabdarúgó-világbajnokságLionel Messi

Messi és az angolok miatt őrjöngenek a labdarúgó-vb legkisebb rendező városában

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság legkisebb rendező városa Kansas City lesz. Ám a legkisebb egy valamiben máris a legnagyobb. Három olyan válogatott is itt ütötte fel a táborhelyét, amely a végső győzelemre is esélyes lehet. A világbajnoki címvédő Argentína, a vb egyik nagy favoritja, Anglia és Hollandia. Kansas City nemsokára a világ közepe lehet. Pár hétig biztosan.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 4:52
Lionel Messi is pályára léphet az argentin válogatottban Kansas City-ben Fotó: JUAN MABROMATA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Anglia és Hollandia is Kansas Cityt választotta

A meccseken kívül van még egy tény, amely miatt Kansas City az érdeklődés középpontjába kerül. Mégpedig az, hogy három olyan válogatott – Argentína, Anglia, Hollandia – választotta táborhelyéül ezt a várost, amely a vb-n nagyon messzire juthat. Az angolok választása azért is meglepő, mert ők Kansas Cityben nem lépnek pályára a csoportmérkőzések során. Három olyan országról van szó, amelynek drukkerei nem sajnálják a pénzt, és minden bizonnyal rengeteget költenek majd a középnyugati városban. Az már más kérdés, hogy a multimilliomos angol divatdrukkerek mit szólnak ehhez a környezethez? 

A brit bulvárlapok máris arról cikkeznek, hogy a focistafeleségek és barátnők teljesen másra számíthatnak, mint amiben 2022-ben, Katarban részük volt. 

Akkor ugyanis egy luxus-óceánjáró hajón laktak, most azonban ilyenről szó sem lehet.

Érdekesség, hogy amikor 1994-ben az Egyesült Államok egyedül rendezte meg a labdarúgó-világbajnokságot, Kansas City szintén szeretett volna rendező város lenni. Csakhogy akkor ez nem valósult meg. Kansas City két állam, Kansas és Missouri határán fekvő város. Az argentin válogatott Kansas államban száll majd meg, s szintén itt, egy csendes helyen üti fel tanyáját Anglia.

Kansas City nem olyan, mint New York, ahol a város sosem alszik, nem olyan, mint Los Angeles, amely az amerikai gasztronómia egyik fő színtere  és nem olyan, mint Miami, ahol fehér homokos strandok és az óceán várja az embereket. Ennek ellenére a helyiek arra számítanak, hogy a látogatók kellemesen meglepődnek majd. Sokan valószínűleg sorban fognak állni az égett végű szegyhúsért vagy a füstölt sertéshúsért a város híres grillezőhelyein.

A város eddig az NFL-ről volt híres

Ám Kansas City mégiscsak az NFL, vagyis az amerikaifutball egyik fő központja. A Chiefs három Super Bowlt nyert a közelmúltban, és sztár tightendjük, Travis Kelce, eljegyezte a popsztárt, Taylor Swiftet. De ez a város megpróbálta magát „Amerika futballfővárosaként” is eladni. Virágzó férfi és női profi csapatokkal rendelkezik – a Sporting Kansas Cityvel és a KC Currenttel –, és az elmúlt 15 évben több száz millió dollárt költöttek korszerű edzőkomplexumokra és stadionokra. 

KANSAS CITY, MISSOURI - APRIL 21: Workers install sod ahead of the 2026 World Cup at Kansas City Stadium on April 21, 2026 in Kansas City, Missouri. Jamie Squire/Getty Images/AFP (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hollandia a Current edzőközpontjában fog edzeni. Ronald Koeman, a holland válogatott vezetőedzője áprilisban azt mondta, hogy meglátogatta a helyszínt, és úgy gondolja, hogy ez a „legjobb megoldás” a csapata számára. Februárban Argentína volt az első csapat, amely megerősítette, hogy Kansas Cityt választotta alaptáborának, a városok közötti távolságokra és a szolgáltatásokra hivatkozva. 

Anglia nem játszik itt csoportmeccseket, de a Swope Soccer Village-ben – a Sporting Kansas City egykori szurkolói stadionjában – edzenek majd, és Dallasba, New Yorkba, valamint Bostonba repülnek a három csoportmérkőzésükre.

Az előzetes számítások szerint a világbajnokság idején 650 ezer turista és szurkoló lepi majd el Kansas City városát. Ezért is meglepő. hogy az Amerikai Szálloda- és Szálláshelyszövetség május eleji jelentése szerint a szállodafoglalások száma eddig elmarad a várakozásoktól. Ennek az lehet az oka, hogy a városi szállodákan hihetetlen magas árakon kínálják a szobákat és a drukkerek inkább más lehetőségek után néznek.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Meglepő fordulat borzolja a kedélyeket, pedig még csak most iktatták be Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Jakab Péter köszönetet mondott a Fidesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.