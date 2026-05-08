Rémálom a vb előtt: Szalah és Yamal is versenyt fut az idővel, mások már biztosan lemaradnak

A vb-t illetően fájdalmas emlék lehet a számára, hogy a 2018-as tornára vállsérüléssel érkezett, ami jelentősen visszafogta a teljesítményét, Egyiptom pedig nem jutott tovább a csoportból. Éppen ezért a játékos és környezete mindent megtesz azért, hogy ezúttal teljesen egészségesen érkezzen a viadalra.

Lamine Yamal (Spanyolország)

A Barcelona sztárja esetében elvileg nincs nagy baj, ugyanakkor a katalán klub orvosi stábja eleinte nagyon óvatos prognózist adott, mivel a túl gyors visszatérés könnyen kiújuló problémához vezethetett volna. Yamal esetében egyre gyakrabban jelennek meg a sérülések, ősszel például botrány is volt az egyik esetből: ágyék- és szeméremcsont-problémái egyre ijesztőbb méretet öltöttek, hatással voltak a futballista mobilitására és robbanékonyságára, melyek központi szerepet töltenek be a teljesítménye hatékonyságában.

Ezúttal kisebb a gond, és bár az elővigyázatosság érthető, meglepő lenne, ha a Celta Vigo elleni 1-0-s siker során megsérült szélső végül nem lenne ott a vb-n. A legfrissebb fejlemények azonban jóval biztatóbbak: több spanyol és nemzetközi forrás szerint Yamal már újra füvön edz, konditermi munkát végez, és rehabilitációja a vártnál gyorsabban halad. A spanyol szövetségi kapitány, Luis de la Fuente a napokban kijelentette, hogy továbbra is számolnak vele a világbajnoki keretben, még ha kezdetben nem is teljes mérkőzéseken szerepelne. A stáb állítólag egy fokozatos visszatérési terven dolgozik: elképzelhető, hogy az első csoportmeccset még kihagyja, majd csereként kap perceket, hogy a kieséses szakaszra érje el a csúcsformáját.

Christian Romero (Argentína)

A címvédő argentin válogatottnál Cristian Romero helyzete az egyik legnagyobb kérdőjel a világbajnokság előtt. A Tottenham védője április közepén szenvedett súlyos térdsérülést a Sunderland elleni Premier League-mérkőzésen, amikor ütközött saját kapusával. Romero könnyek között hagyta el a pályát, az első vizsgálatok pedig térdszalagsérülést mutattak ki, és azóta több forrás is megerősítette, hogy az idény hátralévő részét biztosan kihagyja, így nem segíthet klubjának a kiesés elleni küzdelemben.