Rémálom a vb előtt: Szalah és Yamal is versenyt fut az idővel, mások már biztosan lemaradnak

Ahogy vészesen közeledik a június 11-én rajtoló világbajnokság, egyre több válogatott szövetségi kapitánya néz szembe dilemmával a keret-összeállítást illetően. Rengeteg sztár – például Mohamed Szalah – küzd sérüléssel, és közel sem biztos, hogy időben felépülnek a viadalra.

2026. 05. 08. 5:39
Mohamed Szalah jelen állás szerint időben felépül a világbajnokságra Fotó: News Images Forrás: NurPhoto/AFP
A vb-t illetően fájdalmas emlék lehet a számára, hogy a 2018-as tornára vállsérüléssel érkezett, ami jelentősen visszafogta a teljesítményét, Egyiptom pedig nem jutott tovább a csoportból. Éppen ezért a játékos és környezete mindent megtesz azért, hogy ezúttal teljesen egészségesen érkezzen a viadalra.

Lamine Yamal (Spanyolország)

A Barcelona sztárja esetében elvileg nincs nagy baj, ugyanakkor a katalán klub orvosi stábja eleinte nagyon óvatos prognózist adott, mivel a túl gyors visszatérés könnyen kiújuló problémához vezethetett volna. Yamal esetében egyre gyakrabban jelennek meg a sérülések, ősszel például botrány is volt az egyik esetből: ágyék- és szeméremcsont-problémái egyre ijesztőbb méretet öltöttek, hatással voltak a futballista mobilitására és robbanékonyságára, melyek központi szerepet töltenek be a teljesítménye hatékonyságában.

Ezúttal kisebb a gond, és bár az elővigyázatosság érthető, meglepő lenne, ha a Celta Vigo elleni 1-0-s siker során megsérült szélső végül nem lenne ott a vb-n. A legfrissebb fejlemények azonban jóval biztatóbbak: több spanyol és nemzetközi forrás szerint Yamal már újra füvön edz, konditermi munkát végez, és rehabilitációja a vártnál gyorsabban halad. A spanyol szövetségi kapitány, Luis de la Fuente a napokban kijelentette, hogy továbbra is számolnak vele a világbajnoki keretben, még ha kezdetben nem is teljes mérkőzéseken szerepelne. A stáb állítólag egy fokozatos visszatérési terven dolgozik: elképzelhető, hogy az első csoportmeccset még kihagyja, majd csereként kap perceket, hogy a kieséses szakaszra érje el a csúcsformáját.

Christian Romero (Argentína)

A címvédő argentin válogatottnál Cristian Romero helyzete az egyik legnagyobb kérdőjel a világbajnokság előtt. A Tottenham védője április közepén szenvedett súlyos térdsérülést a Sunderland elleni Premier League-mérkőzésen, amikor ütközött saját kapusával. Romero könnyek között hagyta el a pályát, az első vizsgálatok pedig térdszalagsérülést mutattak ki, és azóta több forrás is megerősítette, hogy az idény hátralévő részét biztosan kihagyja, így nem segíthet klubjának a kiesés elleni küzdelemben.

A legfrissebb információk szerint ugyanakkor nincs teljesen reménytelen helyzetben a vb-szereplése. Az argentin sajtó és angol források alapján a felépülése várhatóan öt–nyolc hetet vesz igénybe, ami azt jelenti, hogy akár közvetlenül a világbajnokság rajtja előtt visszatérhet. Argentína számára Romero hiánya különösen érzékeny lenne, mert az elmúlt években Lionel Scaloni rendszerének egyik legfontosabb pillérévé vált. A világbajnok csapatban nemcsak agresszív védekezése, hanem vezéregyénisége miatt is kulcsszerepet tölt be.

Estevao (Brazília)

A brazilok már így sincsenek könnyű helyzetben Militao és Rodrygo sérülése miatt, így különösen fontos lenne, hogy újabb játékos ne essen ki. Estevao még áprilisban szenvedett súlyos combhajlítóizom-sérülést a Manchester United elleni mérkőzésen, több forrás negyedik fokozatú izomsérülésről írt, ami a legsúlyosabb problémák közé tartozik ebben a kategóriában. Az első prognózisok alapján sokan úgy vélték, hogy gyakorlatilag nincs esélye a vb-részvételre, a Chelsea játékosa azonban nem mond le róla: a műtétet nem vállalta, inkább a konzervatív rehabilitáció mellett döntött. Ennek részeként visszatért Brazíliába, ahol korábbi klubja, a Palmeiras létesítményeiben végzi a rehabilitációt, miközben a Chelsea orvosi stábja is felügyeli az állapotát.

A brazil szövetség és Carlo Ancelotti már hangsúlyozta, hogy hajlandóak az utolsó pillanatig várni rá, ugyanakkor több orvosi szakvélemény szerint egy ilyen súlyos combsérülés után a túl gyors visszatérés jelentős kiújulási kockázattal járhat. Emiatt elképzelhető, hogy Brazília csak korlátozottan számolna vele a torna elején, még akkor is, ha végül bekerül a keretbe. A következő néhány hét kulcsfontosságú lesz: ha Estevao teljes intenzitással újra edzésbe tud állni, akkor reális esélye lehet a vb-szereplésre, de jelenleg még mindig inkább kérdésesnek számít a helyzete.

Reece James (Anglia)

Szalahhoz és Estevaóhoz hasonlóan Reece Jamesnek is a combizmával adódtak gondok. Az angol válogatott jobbhátvédje eddigi pályafutása során nem kevés időt töltött az oldalvonal mellett, és mivel jelenleg sincs bevethető állapotban, érthető, hogy sokan attól tartanak, az elmúlt két nagy tornához hasonlóan ezúttal sem lehet ott a nemzeti együttes vb-keretében. A Chelsea csapatkapitánya márciusban szenvedett újabb combhajlítóizom-sérülést, és bár eleinte aggódva beszéltek az állapotáról, nemrégiben Calum McFarlane ideiglenes vezetőedző megerősítette, hogy James már újra teljes értékű edzésmunkát végez, és közel áll a visszatéréshez. A klub rendkívül óvatos vele kapcsolatban – főleg a sérüléselőzményei miatt –, de több forrás szerint reális esély van rá, hogy még az idény vége előtt pályára lépjen.

Az angol válogatott számára James állapota kulcskérdés. Thomas Tuchel kifejezetten kedveli a játékát, mert James nemcsak klasszikus jobbhátvédként használható, hanem középpályásként is. Egészséges állapotban sok szakértő szerint továbbra is ő Anglia legkomplexebb szélső védője: gyors, technikás, kiválóan ad be, és védekezésben is agresszív. Emiatt az angol stáb állítólag továbbra is teljes mértékben számol vele a vb-keret kialakításakor. A legnagyobb kérdés talán nem is az, hogy ott lehet-e a világbajnokságon, hanem hogy mennyire lesz terhelhető.

A világbajnokság – amely első alkalommal zajlik majd 48 válogatott részvételével – június 11-én, a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel veszi kezdetét, és július 19-én zárul a fináléval.

 

