Retteghet a Tesla, új prémium autómárka érkezett Magyarországra

Budapesten rendezték meg a kínai prémiummárka régiós bemutatóját, de az időzítés nem volt a legtökéletesebb, mivel pont aznap érkezett a hír, hogy a cég jövőre sorozatgyártásba kerülő repülő autói összeütköztek és lezuhantak egy Kínában tartott bemutatón. Ráadásul

a Millenárison rendezett márkabevezető est fő attrakciója pont az volt, amikor a mennyezetről kábelen leengedték a kétüléses óriásdrónt, az X2-est.

Az elektromos hajtású, függőleges fel- és leszállásra képes pilóta nélküli repülőgépet egyébként már élesben tesztelik az Egyesült Arab Emírségekben, ahol idén szeptemberben hivatalos engedélyt kapott a helyi légügyi hatóságtól a repülésre.

Nem a saját szárnyán szállt be a terembe, dróton engedték le a repülő szánkót (Fotó: Xpeng)

Egyelőre azonban a hagyományos, guruló villanyautókból áll a magát elsősorban tech-cégként definiáló járműgyártó termékkínálata, melyet a magyar AutoWallis és a portugál Salvador Caetano vegyesvállalata fog forgalmazni Magyarországon, Szlovéniában és Horvátországban. Magas színvonalú értékesítési hálózatot, biztos alkatrészellátást, valamint teljes körű szervizhátteret ígérnek, az értékesítés három modellel indul:

a G6-ot, a G9-et és a P7-et októbertől lehet megtekinteni és megrendelni

a budapesti és a ljubljanai pop-up bemutatótermekben.

A G9 nevű szabadidő-autó is kapható lesz, mint a kínálat zászlóshajója (Fotó: Xpeng)

A G-jelzésű szabadidő-autók gyártása hamarosan a Magna-Steyr grazi gyárában is elkezdődik az európai piac számára, amivel el tudják kerülni az unió által a kínai villanyautókra kivetett büntetővámot. Minden modellre 5 év vagy 120 ezer km garanciát adnak, az akkumulátorra viszont 8 év vagy 160 ezer km-t.

Xpeng G6

Az Xpeng G6 18 millió forint alatt indul, közel 900 ezerrel kerül kevesebbe, mint a legolcsóbb Tesla Model Y (Fotó: Gulyás Péter)

A 2023-ban bemutatott, 4,75 méter hosszú terepkupé, a G6 az egyik leggyorsabban tölthető elektromos SUV manapság: 10-ről 80 százalékra mindössze 12 perc alatt lehet feltölteni az 80,8 kWh-s akkumulátorát, köszönhetően a

451 kW-os maximális töltési teljesítménynek

és a teljes járműre kiterjedő 800 V-os architektúrának (SiC platform). A lítium-vasfoszfát alapú akkumulátor az Xpeng szerint fenntarthatóbb és biztonságosabb alternatívát kínál a korábbi lítium-ion technológiákhoz képest.

Lecsiszolt kavicsra hasonlít leginkább, a tetővonal kupésan esik (Fotó: Gulyás Péter)

A 487 lóerős, dupla motoros, összkerekes változat hatótávja 510, a 296 lóerős hátsókerék-meghajtású változaté 535 km (WLTP). Utóbbi alapára itthon 17,99 millió forint lesz teljes hangvezérléssel és digitális visszapillantó tükörrel.