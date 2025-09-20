Rendkívüli

Retteghet a Tesla, új prémium autómárka érkezett Magyarországra

A kínai Xpeng elsősorban az amerikai gyártótól szeretne vevőket elcsábítani a villámgyorsan tölthető, mesterséges intelligenciával felturbózott elektromos modelljeivel.

Gulyás Péter
2025. 09. 20. 10:34
Várhatóan a Tesla Model Y vetélytársának szánt G6-ból fog a legtöbb fogyni itthon Forrás: Xpeng
Budapesten rendezték meg a kínai prémiummárka régiós bemutatóját, de az időzítés nem volt a legtökéletesebb, mivel pont aznap érkezett a hír, hogy a cég jövőre sorozatgyártásba kerülő repülő autói összeütköztek és lezuhantak egy Kínában tartott bemutatón. Ráadásul 

a Millenárison rendezett márkabevezető est fő attrakciója pont az volt, amikor a mennyezetről kábelen leengedték a kétüléses óriásdrónt, az X2-est.

Az elektromos hajtású, függőleges fel- és leszállásra képes pilóta nélküli repülőgépet egyébként már élesben tesztelik az Egyesült Arab Emírségekben, ahol idén szeptemberben hivatalos engedélyt kapott a helyi légügyi hatóságtól a repülésre. 

Xpeng
Nem a saját szárnyán szállt be a terembe, dróton engedték le a repülő szánkót (Fotó: Xpeng)

Egyelőre azonban a hagyományos, guruló villanyautókból áll a magát elsősorban tech-cégként definiáló járműgyártó termékkínálata, melyet a magyar AutoWallis és a portugál Salvador Caetano vegyesvállalata fog forgalmazni Magyarországon, Szlovéniában és Horvátországban. Magas színvonalú értékesítési hálózatot, biztos alkatrészellátást, valamint teljes körű szervizhátteret ígérnek, az értékesítés három modellel indul: 

a G6-ot, a G9-et és a P7-et októbertől lehet megtekinteni és megrendelni

a budapesti és a ljubljanai pop-up bemutatótermekben.

Xpeng
A G9 nevű szabadidő-autó is kapható lesz, mint a kínálat zászlóshajója (Fotó: Xpeng)

A G-jelzésű szabadidő-autók gyártása hamarosan a Magna-Steyr grazi gyárában is elkezdődik az európai piac számára, amivel el tudják kerülni az unió által a kínai villanyautókra kivetett büntetővámot. Minden modellre 5 év vagy 120 ezer km garanciát adnak, az akkumulátorra viszont 8 év vagy 160 ezer km-t.

Xpeng G6

Xpeng
Az Xpeng G6 18 millió forint alatt indul, közel 900 ezerrel kerül kevesebbe, mint a legolcsóbb Tesla Model Y (Fotó: Gulyás Péter)

A 2023-ban bemutatott, 4,75 méter hosszú terepkupé, a G6 az egyik leggyorsabban tölthető elektromos SUV manapság: 10-ről 80 százalékra mindössze 12 perc alatt lehet feltölteni az 80,8 kWh-s akkumulátorát, köszönhetően a 

451 kW-os maximális töltési teljesítménynek

és a teljes járműre kiterjedő 800 V-os architektúrának (SiC platform). A lítium-vasfoszfát alapú akkumulátor az Xpeng szerint fenntarthatóbb és biztonságosabb alternatívát kínál a korábbi lítium-ion technológiákhoz képest. 

Xpeng
Lecsiszolt kavicsra hasonlít leginkább, a tetővonal kupésan esik (Fotó: Gulyás Péter)

A 487 lóerős, dupla motoros, összkerekes változat hatótávja 510, a 296 lóerős hátsókerék-meghajtású változaté 535 km (WLTP). Utóbbi alapára itthon 17,99 millió forint lesz teljes hangvezérléssel és digitális visszapillantó tükörrel.

Xpeng G9

Xpeng
Magabiztos kiállása van, de a formája olyan, mint a többi kínai luxus SUV-nak (Fotó: Gulyás Péter)

A 2022-ben bemutatott, 

4,89 méter hosszú, 2,99 méteres tengelytávú luxusterepjáró

a márka zászlóshajója, amely gazdag felszereltségével és tágas belső terével a BMW és a Mercedes EQE SUV konkurense. A G6-hoz hasonlóan szintén kategóriaelső töltési sebességet (változattól függően 525 vagy 445 kW) a kínál, valamint az Xpeng legfejlettebb önvezetési rendszereivel érkezik. Bent a 10,25 colos digitális fedélzeti kijelzőt egy 14,96 colos központi, valamint egy utasoldali 14,96 colos érintőképernyő egészíti ki. 

Xpeng
Hétüléses változatról nem beszéltek, de öten fejedelmi kényelemben utazhatnak benne (Fotó: Gulyás Péter)

Egy rövid üléspróbán megbizonyosodhattam róla, hogy a tágas utastérben minden részlet a prémium szintű, az anyaghasználattól a hangulatvilágításon át a masszírozós hátsó ülésekig. A felszereltség olyan tételeket tartalmaz, mint a 12 irányba elektromosan állítható, Nappa bőrrel kárpitozott ülések, a térhangzású Dynaudio hifi, a soft-close ajtóbehúzó mechanika, vagy a fűtött kormánykerék. Nem csak az utastér, hanem a csomagtér is tágas: alaphelyzetben 660, lehajtott ülésekkel 1576 literes, amihez még jön a 71 literes frunk, azaz az első csomagtartó.

Xpeng
Fizikai gombokat ne nagyon keressünk, úgysem találunk (Fotó: Gulyás Péter)

Három változatban lesz kapható a G9, a 24,19 milliós alapmodellben (RWD Standard) egy 351 lóerős villanymotor és egy 79 kWh-s akkumulátor teljesít szolgálatot, amivel a hatótáv 502 km. Ugyanezt a hátsókerék-meghajtású hajtásláncot lehet 93 kWh-s akkuval is párosítani (RWD Long Range), így a hatótáv 585 km-re nő. 

Az AWD Performance csúcsváltozatban a nagy akkuhoz már két villanymotoros összkerékhajtás, 575 lóerős teljesítmény és 695 Nm nyomaték tartozik, 

ami dinamikus menetteljesítményeket garantál: a 2,5 tonnás óriás mindössze 4,2 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/h-ra, a végsebessége pedig eléri a 200 km/h-t.

Xpeng P7

Xpeng
Hatásos belépő lehet mindenhova, ha valaki ilyen ajtó mögül pattan ki (Fotó: Gulyás Péter)

A bemutatón helyet kapott az Xpeng luxusszedánja, a 4,88 méter hosszú P7 is. A 2019-ben bemutatott felső-középkategóriás négyajtós a különleges, Lamborghini-stílusban, felfelé nyíló motorizált első ajtajaival, sportosnak mondott vezethetőségével és fejlett intelligens funkcióival a márka egyik legismertebb és legrégebbi típusa, de már közel a nyugdíjazása. 

A második generációs P7 több rekordot is tart, és a jól sikerült formája is az Xpeng új korszakát jelzi (Fotó: Gulyás Péter)

Olyannyira, hogy Kínában már a jóval egyedibb és elegánsabb formatervű (az új „Xmart face” formanyelvet képviselő) második generációját értékesítik, amely nemrég megdöntötte a sorozatgyártású villanyautók rekordját a 24 óra alatt megtett legnagyobb távolság kategóriában, 3961 km-rel a Xiaomi YU7 3944 km-es rekordját adta át a múltnak. Ez 

a fastback kupénak is tekinthető 5,02 méter hosszú, 2,2 tonna tömegű sportszedán 593 lóerős, és 3,7 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/h-ra.

Valószínűleg 2026-tól már nálunk is ezt a második generációs P7-est fogják forgalmazni, amely a Porsche Taycan riválisa lehet. Az Xpeng szerint az új P7 világelső a 2250 TOPS számítási kapacitásával a szériaautók között.

Az Xpengről

Xpeng
Az Iron nevű humanoid robot nyolc év fejlesztés eredménye, jövőre ezt is gyártani kezdik (Fotó: Xpeng)

A mindössze 2014-ben alapított Xpeng egy mesterséges intelligencia-vezérelt kínai mobilitási vállalat, amely elektromos járművek tervezésével, fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. Olyan gigavállalatok fektettek be a cégbe az indulásánál, mint a Foxconn, az Alibaba, az IDG Capital vagy a Xiaomi. Bár 

még nincs hét éve sem, hogy az Xpeng a legelső modelljét, a G3-ast elkezdte gyártani,

idén már a 800 ezredik legyártott autóját ünnepelte, és a világ hatodik legnagyobb villanyautó-gyártójának számít, amely már 46 országban van jelen. 

Ez volt az első autója az Xpengnek, a 2018-as G3. Sokat fejlődött azóta a dizájn (Fotó: Xpeng)

A Teslához hasonlóan az Xpeng is házon belül fejleszti vezetéstámogató rendszereit és fedélzeti operációs rendszerét, valamint a jármű olyan kulcsfontosságú részegységeit, mint a hajtáslánc és az elektromos architektúra. A szeptemberi Müncheni autószalonon jelentette be a vállalat, hogy 

2026-ban már 4-es szintű önvezetésre képes autót fog gyártani

(amelyben a vezetőnek csak vészhelyzetben kell átvennie az irányítást a robotpilótától), és hogy Münchenben nyitja meg a kilencedik kutató-fejlesztő központját. Egyébként a cég autói már most is vezető nélkül hagyják el a gyártósorokat Kínában, és mennek ki maguktól a parkolóba, ahonnét kiszállítják őket a világ különböző pontjaira.

Így nézett ki az Xpeng standja a Müncheni Autószalonon (Fotó: Gulyás Péter)

Érdekes megközelítés, hogy az Xpeng stratégiájának középpontjában a saját fejlesztésű mesterséges intelligencia áll, amely a vállalat minden részlegének – a mesterséges intelligenciával hajtott autóktól és repülő járművektől a humanoid robotokig – fontos támasza. A cég saját MI-architektúrája integrálja a felhőt, a járművet, a számítási teljesítményt és a hardvert, lehetővé téve a mély hardver-szoftver szinergiát a járművekben. Kína Kanton tartományában, Guangdongban található a cég székhelye, a globális fejlesztőközpontjai pedig többek között Pekingben, Sanghajban, a Szilícium-völgyben, Münchenben és Amszterdamban működnek, a járművek pedig a Csaocsingban és Kuangcsouban lévő gyárakban készülnek. 

Az Xpeng a New York-i és a Hongkongi Tőzsdén is jegyzett vállalat, dolgozói 40 százaléka fejlesztőmérnök.

Xpeng
Xpeng
Xpeng
Xpeng
Xpeng
Xpeng
Xpeng
Xpeng
Xpeng
Xpeng
Xpeng
Xpeng
Xpeng
Xpeng
Xpeng
Xpeng
Xpeng
Xpeng
Xpeng
Xpeng
Xpeng
Xpeng
1/22 Xpeng

 

