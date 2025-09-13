Kínai autók előretörése: a szoftvermérnökök már átírták a játékszabályokat

Miközben a német autógyártók hagyományos, gépészeti és menedzsment háttérrel rendelkező vezetőkre építenek, a kínai autók mögött szoftverfejlesztő vezérigazgatók állnak. A kínai autók így gyors frissítési ciklusokkal, mesterséges intelligenciával és olcsóbb árakkal szorítják sarokba az európai óriásokat – írja a Focus Online-ra hivatkozva a Világgazdaság.

Kínai autók. Fotó: Getty Images/Weiquan Lin

Kínai autóké a jövő vagy maradhatnak a nagy európai autógyártók

A portál szerint a német autóipar vezetői még mindig a régi iskolát képviselik: a Mercedes élén pénzügyi szakember, a BMW-nél gépészmérnök, a Volkswagen élén járműtechnikus irányít. Bár szakértelmük megkérdőjelezhetetlen,

az iparág időközben gyökeresen átalakult, hiszen az autók ma már sokkal inkább szoftverplatformok, mint gépészeti termékek.

Nem véletlen, hogy elemzők szerint kulturális különbség is, hogy Németországban továbbra is gyártási vezetőből lesz vezér, amely a gyakorlatban komoly problémákat okoz. A Volkswagen saját szoftvercégének, a Cariadnak a nehézségei miatt évek óta csúsznak a modellek, milliárdos károkat okozva. Bár partnerséget kötöttek a Riviannal, a közös fejlesztések csak a következő évtized második felében hozhatnak eredményt. A BMW ugyan a Qualcomm-mal és a Valeóval dolgozik, a Mercedes pedig az Nvidiával és a Google-lel, ám mindez azt mutatja, hogy külső tudás nélkül nem boldogulnak. A stuttgarti gyártó ugyan elsőként kapott Level 3-as önvezetési engedélyt, de ez egyelőre kevés modellre korlátozódik.

Innen érkeznek a kínai autógyártók vezetői

Ezzel szemben a kínai autógyárak mögött más típusú menedzsment áll. A Focus szerint a kínai autógyártók éppen ezért tartanak előrébb, mert más típusú vezérigazgatók állnak a csúcson.

Az Xpeng alapító-vezérigazgatója, Hi Xiao-peng szoftveres múltból érkezett,

a Nio vezetője az internetiparból,

a Xiaomi SU7 villámgyorsan piacra vitt modelljét pedig Lei Jun, egy techcég-alapító irányította.

Ezek a vállalatok nemcsak olcsóbbak, de folyamatos frissítésekkel, önvezetési fejlesztésekkel és mesterséges intelligencia-integrációval győzik le a versenytársakat. A svájci UBS elemzői szerint Kínában a Tesla már elvesztette vezető szerepét, Európában pedig kezd meginogni a márkahűség. Úgy vélik, aki szoftverben és költségekben nem egyenlő partnere a Teslának és a vezető kínai márkáknak, annak csökken a versenyképessége. Azt gondolják, hogy

a piac jövőjét az dönti el, ki elsőként tud 25 ezer euró alatti, szoftverben erős elektromos autót piacra dobni

és ebben a kínai autók ma sokkal közelebb állnak a célhoz, mint az európai riválisok.