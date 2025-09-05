Bemutatták azt a BMW-t, amelyik letaszíthatja a trónról a Tesla és a BYD elektromos autóit

A BMW AG bemutatta új elektromos járműcsaládjának első darabját, amelynek célja, hogy segítsen a német autógyártónak felvenni a versenyt a kínai riválisokkal szemben, és visszaszerezni a vezető szerepet az autóipari mérnöki munkában – írja a Bloomberg.

Fotó: AFP

A pénteken Münchenben debütált BMW iX3 szabadidőjármű kifinomult szoftverrel, ultragyors töltéssel és megújult dizájnnal rendelkezik. A tájékoztatás szerint ez a modell a Neue Klasse elektromos járműcsaládjának kezdete, amelyre a gyártó több mint tízmilliárd eurót költött. Mindezt azzal a céllal tette, hogy szándékai szerint letaszítsa a Tesla Inc. és a BYD Co. elektromos autóit az eladási listák éléről.

Ez összességében a legjobb termék az iparágban

– mondta Oliver Zipse, a BMW vezérigazgatója a Bloomberg Televisionnek adott interjújában. – Ez egy globális termék, kiemelkedő funkciókkal.

Az SUV kulcsfontosságú teszt a BMW számára az iparág alapok átalakulása idején. Donald Trump amerikai elnök vámjai növelik a költségeket, és arra kényszerítik a vállalatokat, hogy átalakítsák ellátási láncaikat, miközben a gyorsan mozgó kínai gyártók a stagnáló európai autópiacra törnek be, hazai pályán kihívást jelentve a BMW-nek, a Volkswagen AG-nek és a Stellantisnak.

Az iX3 az európai tesztek során akár 805 kilométeres (ötszáz mérföldes) hatótávolságot is képes volt elérni, a töltőrendszere pedig mindössze tíz perc után 372 kilométerrel növelheti a hatótávolságot. A Tesla legnagyobb hatótávolságú Model Y modellje akár 622 kilométert is megtehet egy teljesen feltöltött akkumulátorral.

Minden szép és jó, de mennyibe kerül az új elektormos BMW?

Zipse szerint az iX3 ára kevesebb, mint hetvenezer euró lesz, bár a BMW-re nyomás nehezedik, hogy csökkentse ezt az árat Kínában, ahol a brutális elektromos járművek árháborúja rontja az autógyártók profitját.

A BMW és a Mini együttes kínai eladásai 15 százalékkal zuhantak az év első felében, mivel a BYD, a Xiaomi Corp. és az Xpeng Inc. uralja a világ legnagyobb elektromosjármű-piacát, megfizethető áron kínálva kívánatos funkciókat. A Neue Klasse célja ennek megváltoztatása, és a BMW kínai partnerekkel – köztük a DeepSeekkel, a Huaweijel és az Alibabával – működik együtt, hogy autóit a helyi ízléshez igazítsa.