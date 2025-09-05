Rendkívüli

Megkéseltek egy tanárt, elfogták az elkövetőt

riválisBYDTeslaBMWautópiac

Bemutatták azt a BMW-t, amelyik letaszíthatja a trónról a Tesla és a BYD elektromos autóit

A BMW most egy több mint tízmilliárd eurós befektetést kezd el kamatoztatni az elektromos járművek piacán. Az új elektromos BMW autókat Debrecenben gyártják

2025. 09. 05. 11:53
A BMW bemtuatta a BYD és Tesla versenytársát. Fotó: SVEN HOPPE Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A BMW AG bemutatta új elektromos járműcsaládjának első darabját, amelynek célja, hogy segítsen a német autógyártónak felvenni a versenyt a kínai riválisokkal szemben, és visszaszerezni a vezető szerepet az autóipari mérnöki munkában – írja a Bloomberg.

BMW, elektromos autó, BYD
Fotó: AFP

A pénteken Münchenben debütált BMW iX3 szabadidőjármű kifinomult szoftverrel, ultragyors töltéssel és megújult dizájnnal rendelkezik. A tájékoztatás szerint ez a modell a Neue Klasse elektromos járműcsaládjának kezdete, amelyre a gyártó több mint tízmilliárd eurót költött. Mindezt azzal a céllal tette, hogy szándékai szerint letaszítsa a Tesla Inc. és a BYD Co. elektromos autóit az eladási listák éléről.

Ez összességében a legjobb termék az iparágban

 – mondta Oliver Zipse, a BMW vezérigazgatója a Bloomberg Televisionnek adott interjújában. – Ez egy globális termék, kiemelkedő funkciókkal.

Az SUV kulcsfontosságú teszt a BMW számára az iparág alapok átalakulása idején. Donald Trump amerikai elnök vámjai növelik a költségeket, és arra kényszerítik a vállalatokat, hogy átalakítsák ellátási láncaikat, miközben a gyorsan mozgó kínai gyártók a stagnáló európai autópiacra törnek be, hazai pályán kihívást jelentve a BMW-nek, a Volkswagen AG-nek és a Stellantisnak.

Az iX3 az európai tesztek során akár 805 kilométeres (ötszáz mérföldes) hatótávolságot is képes volt elérni, a töltőrendszere pedig mindössze tíz perc után 372 kilométerrel növelheti a hatótávolságot. A Tesla legnagyobb hatótávolságú Model Y modellje akár 622 kilométert is megtehet egy teljesen feltöltött akkumulátorral.

 

Minden szép és jó, de mennyibe kerül az új elektormos BMW?

Zipse szerint az iX3 ára kevesebb, mint hetvenezer euró lesz, bár a BMW-re nyomás nehezedik, hogy csökkentse ezt az árat Kínában, ahol a brutális elektromos járművek árháborúja rontja az autógyártók profitját.

A BMW és a Mini együttes kínai eladásai 15 százalékkal zuhantak az év első felében, mivel a BYD, a Xiaomi Corp. és az Xpeng Inc. uralja a világ legnagyobb elektromosjármű-piacát, megfizethető áron kínálva kívánatos funkciókat. A Neue Klasse célja ennek megváltoztatása, és a BMW kínai partnerekkel – köztük a DeepSeekkel, a Huaweijel és az Alibabával – működik együtt, hogy autóit a helyi ízléshez igazítsa.

Debrecenben fogják gyártani az új eletromos autókat

Idén ősszel megindul a sorozatgyártás a BMW debreceni gyárában, ami hatalmas lökést fog adni a magyar gazdaságnak – jelentette be még az év eleján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium akkori közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a BMW vezetőivel folytatott egyeztetését követően, hogy a német autóipari vállalat debreceni üzemének területén az összes szükséges épület megépült, és a gépek is megérkeztek, így minden akadály elhárult az elől, hogy az ősz folyamán a cég most először megkezdhesse a sorozatgyártását egy tisztán elektromos platformra épülő modelljének.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság
idezojelekKína

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság avatarja

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének írása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.