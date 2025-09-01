Új VW kétharmad áron Kínából: az év ajánlata vagy átverés?

Ha már úgyis oly sok terméket vásárolunk online, a lehető legkedvezőbb áron (például a Temuról és más piacterekről) Kínából, akkor ezt miért ne tehetnénk meg a márkakereskedőket megkerülve egy új autóval is? Különösen, ha azt az ázsiai országban is gyártják, mint például a Volkswagen elektromos kompaktját, az ID.3-at. Ennek a lehetőségnek járt utána a német Auto Bild szaklap, amikor megvizsgálta az ChinaCrunch EV marketplace ajánlatát, dollárról euróra átszámítva összevetette az ajánlatot a hivatalos német képviseletével, és a szürkeimportőrnek tekinthető cég üzleti vezetőjét is megkérdezte. Ez a vállalat amúgy nem kispályás, idén első félévben már hétezer autót értékesített, aminek negyven százaléka európai vásárlóknál között ki.

Így fest az ajánlat a rengeteg más autót is kínáló ChinaCrunch oldalán. Lejjebb görgetve jönnek a tetemes pluszköltségek

Fotó: EV Marketplace

Kétségtelen, hogy elsőre igen vonzónak tűnik a ChinaCrunch ajánlata: 23 270 dollár, vagyis 19 968 euro fizetendő a Volkswagen ID.3-ért, míg egy német szalonban kedvezményesen is 29 830 eurót kérnek érte – ez óriási, 33 százalék megtakarítás.

Úgy fest, ezért megérni kivárni az Európába hajózás 20–40 napját, utána pedig már az ügyfél háza előtt adják át a kocsit.

Csakhogy adódik néhány pluszköltség. „Nagyon ajánlott” megrendelni az EU homologizációs kivitelt (lámpatestek, kürt stb.) 4000 dollárért, illetve a nálunk használatos váltakozó áramú Typ2, és az egyenáramú CCS töltőt 400 plusz 990 dollárért. Emellett a rotterdami kikötő vámügyintézése is felemészt további 400 zöldhasút.

A VW szóvivője megerősítette: nem érvényesíthető hivatalos márkaszervizekben a szürkeimportos autók gyári garanciája

Fotó: Volkswagen

Így máris a felére csökkent az árelőny, de a java még hátravan. Miután tavaly októberben a Európai Unió komoly vámot vetett ki a Kínából érkező villanyautókra, a rendelt ID.3-ra is ki kell fizetni a 20,3 százalékos sarcot, amihez még 19 százalékos áfa (Mehwertsteuer) is hozzáadódik.

Néhány további apró tétellel együtt már 32 783 eurónál jár a megrendelt autó ára,

ami 2953 euróval több mint egy Németországban megvásárolté, és akkor még nem is beszéltünk az európainál szerényebb (három év vagy 100 ezer km), ráadásul nehezebben, kizárólag egy prágai szervizpartnernél érvényesíthető garanciáról. Tehát az Auto Bild cikke szerint egyáltalán nem ajánlott az autórendelés szürkeimportból, és ugyanez igaz a megvizsgált Tesla Model Y online rendelésére, mely Kínából a költségekkel 1000 euróval többre jönne ki a németországi árnál.