Balassa Tamás, Népszava : „Ugye, azt mindannyian pontosan érezzük, hogy Volodimir Zelenszkij nem fenyegette meg halálosan Orbán Viktort. Orbán Viktor, a vesztésre álló pec­kes harcos a közelmúltban talán napi tíz miatyánkot és üdvözlégyet is elmondott azért, hogy az ukrán elnök ezt végre megtegye, fenyegesse meg életveszélyesen, nyilvánosan, látványosan és hangzatosan, és ha lehet, akkor még a halálnemeket is részletezze, plusz az előtte lévő kínzóprotokollt vasszűzzel és kerékbe töréssel (mindezt ukrán, angol és magyar nyelvű AI-videómelléklettel és képregénnyel kiszerelve), és ez esetben a magyar kormányfő talán nem veszíti el a választást (és vele a hatalmát, vagyonát és a szabad elvonulás lehetőségét), merthogy már csak ettől remélhet könyörületet az Elcsalt Választások Istenétől (Elvis: Don’t be cruel), de ettől még Volodimir Zelenszkij nem tett ilyet.”