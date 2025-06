Szoboszlai már csak ezért sem kerül kispadra Liverpoolban

Az idény vége nem éppen úgy alakult Liverpoolban, ahogy azt Arne Slot elképzelte. A bajnoki címet már április végén elhódító csapat a folytatásban egy meccset sem nyert meg, még az utolsó találkozó sem adott okot az önfeledt ünneplésre. A Crystal Palace a 9. percben betalált az Anfielden, és sokáig úgy tűnt, hogy még az egyenlítés sem jön össze, míg nem a 85. percben Mohamed Szalah betalált, így lett 1-1 a vége. A Liverpool ekkor már emberhátrányban futballozott, Ryan Gravenberch utolsó emberként szabálytalankodva piros lapot kapott.

Ryan Gravenberch a Liverpool–Crystal Palace meccsen kapott piros lapja miatt bűnhődik Fotó: AFP/Paul Ellis

Gravenberch egy meccset hagy ki

Gondolhatnánk, hogy ez nem oszt, nem szoroz az idényzárón, amikor már réges-rég eldőlt a bajnoki cím sorsa, de a kiállításnak igenis van jelentősége. Ugyanis Gravenberch-nek le kell töltenie az eltiltását, és erre már csak a 2025/2026-os kiírásban lesz lehetősége. A holland középpályást szerencséjére nem három, hanem csak egy meccsre kaszálták el.

A Liverpool felkészülése így alakul:

Először a Preston ellen játszik július 13-án,

majd az ázsiai túra során az AC Milannal (július 26.),

illetve a Yokohama Marinosszal (július 30.) is összecsap,

augusztus 4-én hazatér és kétszer is megmérkőzik az Athletic Bilbaóval.

Gravenberch természetesen ott lesz ezeken a meccseken, sőt még az első tétmérkőzésen, augusztus 10-én a Crystal Palace elleni Angol Szuperkupa-döntőn is, mert az eltiltása a Premier League-re vonatkozik. Így a Bournemouth elleni bajnoki nyitányról marad le augusztus 15-én.

A 23 éves játékos a Bayern Münchenben nem tudta megvetni a lábát, Liverpoolban a második idénye hozta meg neki az áttörést, amikor is Arne Slot védekező középpályásként talált neki helyet. A holland menedzser egyik legfontosabb játékosa lett, csak egy bajnokiról hiányzott, és a keretben csupán két futballistának volt nála több játékperce (4207).

Kit vet be Slot a Liverpool idénynyitó bajnokiján?

Gravenberch vélhetően a következő idényben is kulcsszereplő lesz a holland edző Liverpooljában, ám az első mérkőzésen valakinek pótolnia kell majd őt. Alexis Mac Allister és Curtis Jones is bevethető ebben a pozícióban, és persze ott van a csak epizódszerepekhez jutó Wataru Endo is.

De Florian Wirtz leigazolásával bővültek Slot választási lehetőségei a középpályán. Miközben felmerült a kérdés, hogy Szoboszlai Dominiknek vajon jut-e hely a kezdőcsapatban a német kiválóság megérkezte után, a Liverpool Echo szakértői úgy látják, jól járhat válogatottunk csapatkapitánya Wirtz csapatba kerülésével, a Vörösök mostantól használhatják csak ki igazán a magyar játékos sokoldalúságát. Szerintük azt sem kizárt, hogy Szoboszlai Mac Allister mellett hatosként kaphat szerepet, ha Gravenberch éppen a megérdemelt pihenőjét tölti. Vagy éppen az eltiltását…