„Ütésre keményedünk” – szuperhőshöz hasonlították Orbán Viktort

A miniszterelnök és a rapper meglepően közvetlen beszélgetésében szó esett a Hulkról, a narancsszínről és a politikai pofonokról is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 12:24
Forrás: MTI
Meglepő pillanatokat hozott Orbán Viktor és Dopeman találkozása, amikor a rapper sajátos hasonlattal írta le a miniszterelnök politikai viselkedését:

– Miniszterelnök úrnak is Hulk-természete van, mint nekem – mondta Dopeman. – Ismeri a Marvelből Hulkot? Az a lényeg, minél inkább bántják, annál jobban berág, zöld lesz és izmosabb. A végén megveri az összes szuperhőst – tette hozzá.

Orbán Viktor nevetve reagált a párhuzamra:

– Van a Fideszben is egy ilyen szöveg, ugye, hogy ütésre keményedünk. Ennyi, ezért mondom.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

