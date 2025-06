A Real Madrid klubikonja igent mondott egy másik csapatnak

Új Real Madrid vág neki a következő idénynek. A királyi gárda Carlo Ancelotti vezetőedzőt egy fiatalabb kollégájára, Xabi Alonsóra cserélte, aki megfiatalítja a csapatot is. Ennek áldozata Luka Modric lett, aki tizenhárom évet töltött el a spanyol fővárosban, és szerette volna megkezdeni a 14.-et is, de a Real Madrid nemet mondott a szeptemberben 40. születésnapját ünneplő középpályásnak.

Luka Modric elfogadta volna, ha a kispadra száműzi a Real Madrid. Fotó: AFP/NurPhoto/Jose Breton

Modric engedett, a Real Madrid nem

A horvát klasszis már régen belenyugodott, hogy csak rövid távú, egy évre szóló szerződéseket kötnek vele, most is aláírt volna egy ilyen kontraktust, ráadásul fizetéscsökkentésbe is belement, azt is elfogadta, ha csak csereként számolnak vele, és az utolsó pillanatig kivárt, mégsem járt sikerrel.

Nos, ha egy ajtó bezárul, egy másik kinyílik. Modrictól az idény utolsó bajnokiján érzelmes búcsút vett a Santiago Bernabéu közönsége, de a veterán futballista az Egyesült Államokba még a csapattal tartott, és a klubvilágbajnokságon a Real Madrid eddigi mindkét csoportmeccsén pályára lépett, igaz, mindössze 36 perc jutott neki. Júliusban pedig végleg elköszön a királyi gárdától, és most jön a képbe az emlegetett ajtó az AC Milan képében.

Az AC Milan tárt karokkal várja Modricot

Modric gyerekként az olasz gigásznak szurkolt, egyetlen példaképe, honfitársa, Zvonimir Boban a piros-feketék sztárja volt. Így jobb helyre nem is kerülhetne 2018 aranylabdása a távozás után.

Fabrizio Romano szerdán arról számolt be, hogy a közös folytatáshoz már nem is férhet kétség, szóban megegyezett egymással Modric és az AC Milan, a klubvilágbajnokság után pedig az orvosi vizsgálatokon is átesik, és aláírja a szerződését.