Luka Modric a Real Madridtól távozva került közel a gyerekkori álmához

Luka Modric tizenhárom évet töltött el a Real Madridban, de csak most kerül közel a gyerekkori álmához. Nyert hat Bajnokok Ligáját, négy spanyol bajnoki címet, kétszázhoz közelít a válogatottságainak a száma, világbajnokságokon lett ezüst- és bronzérmes, 2018-ban megkapta az Aranylabdát, de csak most jöhet az életében az, amiről kisgyerekként mindig is álmodott.

Luka Modric a spanyol és az olasz sajtó szerint az AC Milan célkeresztjében van

A Marca szerint ugyanis a La Gazetta dello Sport nevű igen tekintélyes olasz sportlap arról írt, hogy az AC Milan nagyon komolyan szeretné megszerezni a 39 éves horvát középpályást. A lap úgy tudja, Luka Modric a lehető legmagasabb szinten szeretne versenyezni, hogy a 2026-os világbajnokságra a legjobb formában legyen a horvát válogatottal, és a szerződtetése mellett szól, hogy nem csillagászati összegről szóló szerződést keres, a cél érdekében, hajlandó anyagi engedményekre ahhoz képest, amennyit Madridban keresett.

Luka Modric egyetlen példaképe Zvonimir Boban volt

Kétségtelen tény, a megszerzése ellen szól, hogy a horvát középpályás szeptember 9-én már a negyvenedik születésnapját ünnepli majd, ugyanakkor egy klasszis példakép léphetne be a milánói öltözőbe remek személyiséggel és rengeteg tapasztalattal. Luka Modric a most véget ért szezonban 57 mérkőzésen lépett pályára, négy gólt szerzett és kilenc gólpasszt adott, és ahhoz képest, hogy többnyire csereként lépett pályára, ez kimondottan jó statisztika.

Luka Modric a szüleivel az AC Milan melegítőjében. Forrás: Marca.com

Az AC Milan a következő idényben nem indul nemzetközi kupában, ugyanakkor a klub esélyeit növeli, hogy Luka Modric gyerekként az AC Milanért, egész pontosan az olasz klub akkori horvát sztárjáért, Zvonimir Bobanért rajongott. Amikor 2018-ban övé lett az Aranylabda, azt nyilatkozta, az egyetlen példaképe játékosként és emberként kizárólag Zvonimir Boban volt, a legtöbb családi képen ezért feszít az AC Milan felszerelésében.

Maguk az érdekeltek még nem léptek a nyilvánosság elé, de hamarosan kiderül, teljesül-e Luka Modric gyerekkori álma.