„Nem fogjuk hagyni!” – Orbán Viktor ismét üzent a Harcosok Klubjában

Ismét posztolt a Harcosok Klubjába a miniszterelnök. Orbán Viktor több fontos kormányzati intézkedésre is felhívta a figyelmet, valamint elárulta azt is, min fog dolgozni délután.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 12:27
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
„Azt gondoltam, hogy az Otthon start program olyan, mint az első kormányzásunk alatt indított otthonteremtési támogatások voltak. De nem. Jobb azoknál” – jelentette ki a Harcosok Klubjában a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint ez a rendszerváltás óta a legjelentősebb otthonteremtési támogatás. „Fix 3 százalék. Szeptemberben indulunk. Startolj rá!” – írta.

Bejegyzésében kitért Sebestyén József kárpátaljai magyar halálára is, akit ukrán toborzótisztek öltek meg. „Agyonverését az ukránok a szőnyeg alá akarják söpörni. Mintha meg sem történt volna. Egy magyar és uniós állampolgárt gyilkoltak meg. Nem fogjuk hagyni. Jogi lépések kellenek” – fogalmazott.

Felhívta a figyelmet arra is, az orosz–ukrán háborúban a béke feltétele, hogy Trump és Putyin személyesen beszéljenek. „Talán összejön. A hírek szerint erre van esély. Szorítunk” – hangsúlyozta, majd a digitális polgári körökről elárulta: már 55 ezren léptek be. 

Délutáni programjáról elmondta, a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintos otthontámogatásának részleteinek folytatják a kidolgozását. Leszögezte: januártól már számolhatnak vele az érintettek.

