Még a németek is elismerik, szörnyű, amit Luis Díaz művelt, csak egyvalami kérdéses

A Paris Saint-Germain és a Bayern München rangadója elsősorban nem is az eredmény, a BL-címvédő hazai pályán elszenvedett 2-1-es veresége miatt beszédtéma, hanem Luis Díaz brutális belépője miatt. A kolumbiai támadó hátulról, páros lábbal szállt bele Asraf Hakimibe. Még a német szakértők is egyöntetűen elítélik a megmozdulást, nem vitatva, hogy egyértelműen kiállítás járt érte.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 7:24
Maurizio Mariani felmutatja a piros lapot Luis Díaznak (Fotó: AFP/Franck Fife)
Luis Díaz a PSG–Bayern (1-2) BL-mérkőzés 45. percében hátulról, lendületből csúszott rá Asraf Hakimi bal lábára, miközben a labda a marokkói védő jobb külsőjén volt. Vagyis a támadónak esélye sem volt a labdaszerzésre. A mozdulat ráadásul páros lábas, emelt talppal végrehajtott szerelés volt – klasszikus „dél-amerikai” stílus, mondják egyesek, de ebben az esetben semmi keresnivalója nem volt az európai pályán. A TNT Sports közvetítése nem ismételte vissza az esetet, a kommentátorok közölték a döntés okát: a képsorok túl durvák lennének.

Luis Díaz páros lábbal valósággal ráugrott Asraf Hakimi bal bokájára a PSG–Bayern BL-meccsen. Járt érte a kiállítás, a piros lap
Luis Díaz páros lábbal valósággal ráugrott Asraf Hakimi bal bokájára a PSG–Bayern BL-meccsen. Járt érte a kiállítás, a piros lap. Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat

A TNT stúdiójában a korábbi angol válogatott Joe Cole azt mondta: – Ez a belépő egyszerűen felesleges volt. Az ilyen mozdulatoknak nincs helyük a Bajnokok Ligájában.

Valóban durva volt. Joshua Kimmich a pályán próbálta győzködni Maurizio Mariani játékvezetőt: semmi szörnyűség nem történt, de az olasz bíró a VAR-vizsgálat után helyesen piros lapot mutatott fel Luis Díaznak.

A szabálytalanság után Hakimi percekig a földön maradt, majd sírással küszködve hagyta el a pályát bokasérüléssel, később pedig lefotózták, amint mankóval, sántikálva távozik a stadionból.

A videók és elemzések alapján világos: Hakimi már elvitte a labdát, amikor Díaz hátulról beleszállt. A kolumbiai támadó a lendületével inkább a játékost célozta, mintsem a labdát. Ez nem rossz ütemezés, hanem indulatos belépő, fegyelmezetlenség volt.

Még nem ismert, mennyire súlyos Achraf Hakimi sérülése. Le kellett cserélni a PSG játékosát
Még nem ismert, mennyire súlyos Asraf Hakimi sérülése. Le kellett cserélni a PSG játékosát. Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat

A német szakértők is elismerik: piros lap volt

Némi tanácstalanság, az eset elemzése után a német elemzők is egységesen elismerték, hogy Luis Díaz megmozdulása nem fér bele a játékba.

  • A korábbi FIFA-játékvezető Lutz Wagner a Bildnek nyilatkozva fölöslegesnek és túlfűtöttnek nevezte a szerelést, hozzátéve, hogy jogos volt a kiállítás.
  • Manuel Gräfe, a Bundesliga egyik legismertebb korábbi bírója a Bavarian Football Works szakportálnak úgy fogalmazott: Díaz ollós mozdulattal veszélyeztette az ellenfél testi épségét, és a VAR helyesen minősítette pirosra az eredetileg sárgának szánt lapot.
  • A Bayern München és Luis Díaz hivatalos bocsánatkérése még késik, Vincent Kompany meccs után nyilatkozata menti a helyzetet: – Az a legfontosabb, nagyon reméljük, hogy Hakimi gyorsan felépül.

 

Az eltiltás mértéke a kérdés – mikor épül fel Hakimi?

A közvélemény tehát szinte egységes: Luis Díaz megmozdulása elítélendő. A vita már csak arról szól, hány mérkőzésre tiltják el a támadót. A PSG háza táján közben Hakimi állapotát vizsgálják, s bár pontos diagnózis még nincs, francia források szerint legalább két-három hét pihenő vár rá.

Az eset videón:


