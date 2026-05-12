Apollo–12: kísérteties fényjelenségek a Holdon, amit több mint fél évszázadig titkoltak

Az Interpid holdkomp a Hold felett. Forrás: NASA

A fények, amelyek egyes felvételeken kékesnek tűnnek, önmagukban vagy kis csoportokban jelennek meg; az egyik, e ragyogó objektumokkal különösen zsúfolt fotó kiemeli az azonosítatlan fényeket az ég öt különálló régiójában.

A most közzétett dokumentum szerint a NASA szakemberei kinagyították e fényforrásokat, ami egyértelműen arra utal, hogy az űrkutatási szervezet szakértői vizsgálhatták ezek eredetét. A jegyzőkönyv viszont nem tartalmaz semmiféle ezzel kapcsolatos megállapítást, ami azt jelzi, hogy a NASA nem tudta azonosítani e fényjelenségek okát, illetve forrását.

Az Apollo–12 fotói a Holdról, amelyen furcsa fények láthatók az ég öt régiójában. Forrás: NASA/Live Science

A jegyzőkönyv későbbi részének tanúsága szerint az irányítóközpont megkérdezte az űrhajósokat, hogy a furcsán villogó fények elektromágneses interferencia, ember alkotta technológia, esetleg kozmikus sugárzás, illetve a napkitörések által kibocsátott nem kívánt jelek lehetnek-e.

Az asztronauták egyetértettek abban, hogy ez elképzelhető. A NASA erre figyelemmel nem folytatott le további részletes vizsgálatot a gyanús fények ügyében.

Nics rá ugyan magyarázat, de nem az idegenek állhatnak a jelenség mögött - állítja a NASA

Az Apollo–12 különleges esete, akárcsak az összes többi, az újonnan nyilvánosságra hozott aktában szereplő ügy továbbra sem tekinthető megoldódottnak, de azt is hozzá kell tenni ehhez, hogy részben a hiányos és gyenge minőségű adatok miatt. Ugyanis csak kevés tudományos információ nyerhető ki ezekből az elmosódott, évtizedekkel ezelőtt készített fotókból és az azokhoz fűzött rögtönzött megjegyzésekből is.

Bean a holdkomp létráján, mielőtt lelépne az égitest felszínére Fotó: NASA

A NASA változatlanul fenntartja azt az álláspontját, hogy az azonosítatlan légi jelenségek (UAP) vagy a közvélemény által preferált elnevezésükkel az ufók egy része ugyan valóságos, de semmi közük az idegenekhez.