Apollo–12: kísérteties fényjelenségek a Holdon, amit több mint fél évszázadig titkoltak

Az amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon – ahogy arról már lapunk is beszámolt – Donald Trump elnök idén februárban kiadott utasításának eleget téve május 8-án 160 titkosítás alól feloldott dokumentumot tett közzé azonosítatlan légi jelenségekről, az UAP-okról, korábbi, illetve máig népszerű elnevezésükkel az államtitoknak nyilvánított ufókról. A nyilvánosságra hozott felvételek között szerepel a világtörténelem második Hold-expedíciója, az Apollo–12 küldetése során készített néhány felvétel is. Az ötvenhét évig titkosított és most közzétett felvételeken olyan fényjelenségeket örökítettek meg a misszió asztronautái, amire a szakértők nem találtak elfogadható magyarázatot.

Elter Tamás
Forrás: Live Science2026. 05. 12. 18:04
Az Apollo-12 asztronautái, balról jobbra: Charle "Pete" Conrad Jr., Richard F. Gordon és Alan L. Bean Fotó: NASA
Az Interpid holdkomp a Hold felett. Forrás: NASA

A fények, amelyek egyes felvételeken kékesnek tűnnek, önmagukban vagy kis csoportokban jelennek meg; az egyik, e ragyogó objektumokkal különösen zsúfolt fotó kiemeli az azonosítatlan fényeket az ég öt különálló régiójában. 

A most közzétett dokumentum szerint a NASA szakemberei kinagyították e fényforrásokat, ami egyértelműen arra utal, hogy az űrkutatási szervezet szakértői vizsgálhatták ezek eredetét. A jegyzőkönyv viszont nem tartalmaz semmiféle ezzel kapcsolatos megállapítást, ami azt jelzi, hogy a NASA nem tudta azonosítani e fényjelenségek okát, illetve forrását. 

Az Apollo–12 fotói a Holdról, amelyen furcsa fények láthatók az ég öt régiójában. Forrás: NASA/Live Science

A jegyzőkönyv későbbi részének tanúsága szerint az irányítóközpont megkérdezte az űrhajósokat, hogy a furcsán villogó fények elektromágneses interferencia, ember alkotta technológia, esetleg kozmikus sugárzás, illetve a napkitörések által kibocsátott nem kívánt jelek lehetnek-e. 

Az asztronauták egyetértettek abban, hogy ez elképzelhető. A NASA erre figyelemmel nem folytatott le további részletes vizsgálatot a gyanús fények ügyében. 

Nics rá ugyan magyarázat, de nem az idegenek állhatnak a jelenség mögött - állítja a NASA

Az Apollo–12 különleges esete, akárcsak az összes többi, az újonnan nyilvánosságra hozott aktában szereplő ügy továbbra sem tekinthető megoldódottnak, de azt is hozzá kell tenni ehhez, hogy részben a hiányos és gyenge minőségű adatok miatt. Ugyanis csak kevés tudományos információ nyerhető ki ezekből az elmosódott, évtizedekkel ezelőtt készített fotókból és az azokhoz fűzött rögtönzött megjegyzésekből is. 

Bean a holdkomp létráján, mielőtt lelépne az égitest felszínére Fotó: NASA

A NASA változatlanul fenntartja azt az álláspontját, hogy az azonosítatlan légi jelenségek (UAP) vagy a közvélemény által preferált elnevezésükkel az ufók egy része ugyan valóságos, de semmi közük az idegenekhez. 

Az űrkutatási szervezet vagy például a SETI már évtizedek óta keresi a földönkívüli intelligencia bizonyítékait a valaha létrehozott legfejlettebb és legdrágább teleszkópok segítségével, de mindeddig még semmit sem találtak.

A SETI ( Search for Extra-Terrestial Intelligence) vagyis a földönkívüli intelligencia keresése olyan interdiszciplináris tudományág, amelynek a feltételezett földönkívüli magasan fejlett élet, a technikai civilizációk nyomainak megtalálása az alapvető célja. A SETI elsősorban a csillagászat, az asztrobiológia és az informatika határtudománya. A több évtizedes múltra visszatekintő SETI-program mindeddig nem hozott semmilyen kézzelfogható tudományos eredményt és egyelőre úgy tűnik, hogy az univerzum teljesen néma. Az, hogy mindeddig nincs semmiféle tudományosan is bizonyítható nyoma az idegeneknek, látszólagosan szemben áll a magasan fejlett élet matematikai valószínűségével az univerzumban. E paradoxon feloldására már számos elmélet született, ezek közül talán a Fermi-paradoxon a legismertebb.

A NASA illetékesei szerint a Holdon észlelt táncoló fények önmagukban még nem fogják átírni a földönkívüli technikai civilizációkkal kapcsolatos több évtizednyi tudományos kutatást.  Az azonosítatlan repülő objektumok, illetve légi jelenségek túlnyomó többségére – e jelenségek alapos megvizsgálása alapján – ugyanis van adekvát magyarázat. 

Akadnak megmagyarázhatlan esetek is. Az USS Nimitz repülőgép-hordozóról felszállt F–18-as vadászgép kamerájának felvétele arról a titokzatos repülő tárgyról, amelynek nem sikerült megfejteni az eredetét    Fotó: U.S. Air Force

Ezek közé sorolhatók bizonyos ritkább csillagászati, illetve légkörfizikai jelenségek, optikai csalódások vagy fotóhibák, például a reflexiók, továbbá műholdak vagy meteorológiai ballonok is – állítja az ufóaktákat nyilvánosságra hozó amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon. 

Az Apollo–12 NASA által megvizsgált fotói talán még nem jelentenek hatalmas ugrást az UAP-tanulmányok számára, de a titkosítás alóli feloldásuk – évtizedekkel a megörökítésük után – újabb kis lépést jelenthet az ufóügyekben a kormányzati átláthatóság és a titkolózások megszüntetése irányában.

A Pentagon május 8-án nyilvánosságra hozott úgynevezett ufó-aktáiban:

  • közzétette a második Hold-expedíció, az Apollo-12 küldetés 1969 novemberében készített felvételeit,
  • amelyeken olyan fénypontok csoportjai láthatók,
  • amik a holdkomptól nagy sebességgel távolodnak a kozmikus térbe,
  • és amelyek eredetére nem talált sem a NASA, sem pedig más szakértők konkrét magyarázatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

