Univerzum: felborulhat a közel százéves kozmológiai modell

Zavar mutatkozik a téridőben

A modern kozmológiának az az egyik alapfeltételezése, hogy ha az univerzumot kellően nagy léptékben vizsgáljuk, akkor a világegyetem egy olyan homogén és izotróp entitás, amelyben az anyag egyenletesen oszlik el a kozmikus térben és az univerzum minden irányban nagyjából egyforma képet mutat.

Ez a hipotézis alkotja az FLRW-kozmológia fundamentumát, ami viszont a kozmológia standard modelljének, az úgynevezett lambda hideg sötét anyagnak az alapja is egyben.

Az anyag eloszlása egyenetlen az univerzumban Fotó: NASA/JPL-Caltech

A valódi univerzum azonban galaxisok, galaxishalmazok és hatalmas, üres intergalaktikus terek meglehetősen kusza kozmikus hálójából áll. Heinesen szerint ez a fajta komplexitás azt jelenti, hogy az FLRW-hipotézis nem mindenben alkalmazható az univerzum leírására.

Az FLRW-kozmológia egy olyan téridőt feltételez, amelynek a terei maximálisan szimmetrikusak

– magyarázza Asta Heinesen. „ Az FLRW-téridőn azonban szükséges túllépni az olyan kozmológiai struktúrák, mint például a galaxishalmazok és az üres terek esetében” – hangsúlyozza a tanulmány társszerzője.

A galaxishalmazok a világegyetem legnagyobb gravitációsan kötött objektumai Fotó: Wikimedia Commons

A kutatók két olyan lehetséges hatásra összpontosítottak, amelyek torzíthatják az univerzum látszólagos geometriáját.

Az egyik ilyen hatás az úgynevezett Dyer–Roeder-effektus, amely azért fordulhat elő, mert a távoli objektumokról érkező fény főként a tér üres régióin halad át, nem pedig az anyagban gazdag környezetekben.

Erre visszavezethetően az asztrofizikusok elmulaszthatják az univerzum valós anyagsűrűségének a figyelembevételét, „ami miatt az univerzum üresebbnek tűnhet számunkra, mint amilyen valójában” – magyarázza Asta Heinesen. A második lehetőség a kozmológiai visszaható reakciónak nevezett hatás. Ebben a forgatókönyvben a nagy léptékű kozmikus struktúrák növekedése megváltoztatja a tér általánosan vett tágulását.

Apró, de mégis nagy fontosságú eltérések, amik a standard modell felülvizsgálatához vezethetnek

E lehetőségek vizsgálatára a kutatók matematikai konzisztenciateszteket végeztek, abból a célból, hogy ellenőrizzék, a megfigyelési adatok megfelelnek-e az FLRW kozmológiai modell szerinti univerzumban elvárt szabályoknak. Konkrétan a Clarkson–Bassett–Lu-teszt variánsait használták, ez a módszer a kozmikus távolságok és a tágulási sebességek méréseit hasonlítja össze.