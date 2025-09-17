„Meg tudjuk oldani” – Angela Merkel mondata és a 2015-ös migrációs válság

Rendkívüli

Angela Merkel 2015 augusztusában elhangzott mondata, a „Wir schaffen das” – vagyis „Meg tudjuk oldani” – a modern német történelem egyik legmeghatározóbb politikai nyilatkozata lett. A kancellár döntése, amellyel megnyitotta az ország határait a háborús övezetekből érkező százezrek előtt, egyszerre vált a humanizmus és az európai szolidaritás jelképévé, valamint egy olyan társadalmi és politikai viták sorát elindító fordulóponttá, amely a mai napig érezteti hatását Németországban és az Európai Unióban.

2025. 09. 17.
Migránsok lepik el Európát (2016) Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
„Wir schaffen das” – „Meg tudjuk oldani” – jelentette ki Angela Merkel volt kancellár 2015. augusztus 31-én, egy berlini sajtótájékoztatón, amikor Németországba tömegesen érkeztek menekültek, köztük sokan a szíriai polgárháború elől menekülve. Akkoriban a német politikai életben minden szinten erős aggodalom kísérte, hogy az ország képes-e ekkora embertömeget befogadni és ellátni. Merkel a mondatában – amelyet leggyakrabban „megoldjuk” vagy „képesek vagyunk rá” formában idéznek – a bizalmát fejezte ki, hogy Németország és a német társadalom megmutatja empátiáját és szervezőképességét a több százezer, abban az évben érkező ember támogatásában.

Angela Merkel (Fotó: CHRISTOPH SOEDER / DPA)
Angela Merkel (Fotó: CHRISTOPH SOEDER / DPA)

A migráció mérete és összetétele

2015-ben több mint egymillió migráns és menekült érkezett Európába, ami komoly válságot idézett elő: az uniós országok nehezen tudták kezelni a beáramlást, és megosztottság alakult ki abban, miként lehetne a legjobban megoldani az érkezők befogadását és letelepítését. 

2015. szeptember 5-én Merkel úgy döntött, hogy több ezer menedékkérő átlépheti a határt Németországba, miután felfüggesztette a dublini rendeletet – az Európai Unió (EU) rendeletét, amely korlátozza a migránsok jogát arra, hogy menedékjogot kérjenek abban az uniós tagállamban, ahová először betették a lábukat. 

Így 2015-ben Németországban nyújtották be a legtöbb új menedékkérelmet, szám szerint több mint 476 ezret. A migráció legfőbb mozgatórugója a szíriai háború volt. A kérelmezők többsége szíriai, iraki és afgán állampolgár volt, de jelentős számban érkeztek Eritreából, Pakisztánból és más afrikai országokból is. A legtöbben a tengeri útvonalakon jutottak el a kontinensre, de szárazföldön is érkeztek, főként Törökországon és Albánián keresztül. A menekültek között valóban sokan voltak háborús övezetekből menekülő családok és kísérő nélküli kiskorúak, ám a migrációs hullámot gazdasági bevándorlók is követték, ami megnehezítette a menekültügyi eljárásokat. Ezek a tényezők együtt hosszú távon jelentős pénzügyi terheket róttak a német önkormányzatokra és a szociális ellátórendszerre.

IDOMENI, GREECE-- People warmed themselves by a fire after a rain storm the previous night soaked through tents and made for miserable conditons. More than 13,000 people, mainly Syrian and Iraqi refugees, are trapped at the Idomeni border camp on the Greek side of the Greek/Macedonian border on March 8, 2015. (Photo by Jodi Hilton/NurPhoto) (Photo by JODI HILTON / NurPhoto via AFP)
Fotó: JODI HILTON / NurPhoto

Politikai, gazdasági és társadalmi következmények

Merkel döntését akkoriban heves kritika fogadta. A kritikusok egyik fő aggodalma 2015-ben az volt, hogy Németország határainak a potenciális menekültek előtti lezárásának „elmulasztása” „húzóhatást” teremtene, mivel nyitott ajtók politikáját jelezné a világszerte érkező migránsok számára, ami a későbbi, Németországba irányuló migráció növekedéséhez vezetne. Németországban hamar előtérbe kerültek az integrációs és biztonsági viták: a menekültek ellátása, a lakhatás, a munkaerőpiaci beilleszkedés és a kulturális különbségek kezelése komoly feszültségeket okozott. 

A munkaerőpiaci beilleszkedés a vártnál lassabban haladt: 2018 végén a 2015/16-ban érkezett szíriai menekültek körében mintegy 72 százalék még munkanélküli volt. Egy másik felmérés szerint a Németországban négy-öt éve élő menekültek közül csupán 37-49 százalék rendelkezett állandó munkával.

A szakértők rámutattak arra is, hogy sok menekült kénytelen volt a képzettségéhez képest alacsonyabb presztízsű munkát vállalni, mivel a nyelvi akadályok és a képesítések elismerésének bonyolultsága lassítja az előrelépést.

Migrants and refugees from camps around the city gather outside of the consulate of Germany in Thessaloniki on September 1, 2016 to protest against the difficult living conditions in the camps and to ask for the openning of the borders (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A kölni 2015/2016-os szilveszteri tömeges zaklatások – amelyeket többségében bevándorló-hátterű férfiak követtek el – pedig országos biztonsági vitákat robbantottak ki.

2016-ban a kancellár szigorított a menekültpolitikán: megállapodás született Törökországgal a menekültek visszatoloncolásáról, és megerősítették az uniós külső határok védelmét. 

Örökség és mai megítélés

Angela Merkel később is úgy nyilatkozott, hogy nem bánta meg a 2015-ös döntést, bár elismerte, hogy a kihívások nagyságát alábecsülték. A „Wir schaffen das” máig kettős megítélésű. Hívei szerint a humanizmus és európai szolidaritás jelképe, amely több százezer ember életét mentette meg. Kritikusai szerint viszont olyan politikai lépés, amely fokozta a migrációs nyomást, megosztotta az Európai Uniót, és hozzájárult a bevándorlásellenes erők megerősödéséhez.

Ez a megosztottság a német belpolitikában is érezhető maradt: „Nem fogjuk tudni megoldani” – jelentette ki Friedrich Merz 2025 január 20-án, amikor hivatalosan is elindult a február 23-i parlamenti választásokon a kancellári tisztségért. A kampányt több halálos támadás árnyékolta be, amelyeket bevándorló-hátterű elkövetők hajtottak végre. „Nyilvánvalóan nem jártunk sikerrel” – ismételte meg július 13-án egy nyári interjúban, továbbra is igyekezve elhatárolódni elődje politikai örökségétől. A német jobboldal Angela Merkelt tette felelőssé a jobboldal elmúlt tíz évben tapasztalt megerősödéséért. Az elmúlt évtizedben két-három millió menekült érkezett Németországba, ebből 1,1 millió 2015-ben és 2016-ban, míg az orosz–ukrán háború kezdete óta valamivel több mint egymillió ukrán talált ott menedéket.

Borítókép: Migránsok lepik el Európát (Fotó: AFP)

 

