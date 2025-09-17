„Meg tudjuk oldani” – Angela Merkel mondata és a 2015-ös migrációs válság

A migráció mérete és összetétele

2015-ben több mint egymillió migráns és menekült érkezett Európába, ami komoly válságot idézett elő: az uniós országok nehezen tudták kezelni a beáramlást, és megosztottság alakult ki abban, miként lehetne a legjobban megoldani az érkezők befogadását és letelepítését.

2015. szeptember 5-én Merkel úgy döntött, hogy több ezer menedékkérő átlépheti a határt Németországba, miután felfüggesztette a dublini rendeletet – az Európai Unió (EU) rendeletét, amely korlátozza a migránsok jogát arra, hogy menedékjogot kérjenek abban az uniós tagállamban, ahová először betették a lábukat.

Így 2015-ben Németországban nyújtották be a legtöbb új menedékkérelmet, szám szerint több mint 476 ezret. A migráció legfőbb mozgatórugója a szíriai háború volt. A kérelmezők többsége szíriai, iraki és afgán állampolgár volt, de jelentős számban érkeztek Eritreából, Pakisztánból és más afrikai országokból is. A legtöbben a tengeri útvonalakon jutottak el a kontinensre, de szárazföldön is érkeztek, főként Törökországon és Albánián keresztül. A menekültek között valóban sokan voltak háborús övezetekből menekülő családok és kísérő nélküli kiskorúak, ám a migrációs hullámot gazdasági bevándorlók is követték, ami megnehezítette a menekültügyi eljárásokat. Ezek a tényezők együtt hosszú távon jelentős pénzügyi terheket róttak a német önkormányzatokra és a szociális ellátórendszerre.