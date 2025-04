Merkel már mindenre másképp emlékszik

Angela Merkel ritkán jelenik meg nyilvános rendezvényeken, ám a berlini Humboldt Fórum rendezvényén kivételt tett. Mint arról lapunk is beszámolt, Friedrich Merz a kancellári székért cserébe koalíciós megállapodást kötött az SPD-vel, aminek Merkel nagyon örül.

Angela Merkel örül az új koalíciós megállapodásnak Fotó: AFP

Merkel örül a koalíciónak, és továbbra sem érzi hibásnak magát

A Deutschlandfunk Kultur beszélgetésén az új német koalíciós szerződésről szólva úgy fogalmazott:

Természetesen örömmel tölt el, hogy a koalíciós tárgyalások sikerrel zárultak. És az is szép, hogy ezúttal kevés dolog szivárgott ki a külvilág felé.

A beszélgetés során a migráció került a középpontba, ahol Merkel különösen támogatóan szólt az új megállapodásról.

Az, hogy a szomszédos országokkal egyeztetve lehetőség van visszafordításokra, pontosan az, amit mindig is akartam

– hangsúlyozta a volt kancellár, aki mind ez idáig töretlenül kiállt a migráció mellett. Megjegyzései alapján világos, hogy a volt kancellár örömmel látja viszont saját elképzeléseit a jelenlegi kormány politikájában. Merkel kijelentései egyértelműen szembeállítják őt a kereszténydemokrata CDU jelenlegi vezetőjével, Friedrich Merzcel.

Merz az év elején az Alternatíva Németországért (AfD) jobboldali párttal közösen szavazott meg egy ötpontos migrációs csomagot, amely beutazási tilalmat vezetett volna be, még a védelemre jogosultak esetében is.

A volt kancellár akkor élesen bírálta pártjának elnökét, és mostani nyilatkozata is burkolt kritikaként értelmezhető. Merkel – állítása szerint – mindig az „európai jog talaján állt”, és – ahogyan ő emlékszik – már 2018-ban is olyan megállapodásokat sürgetett, amelyekben a menekültek visszafordítása a szomszédos országokkal való egyezség alapján történik. Elutasította a bajor kereszténydemokrata CSU-elnök Markus Söder elképzelését is, miszerint vissza kell térni a 2015 előtti állapothoz.

Nem a határnyitás volt a hiba, hanem az, hogy nem foglalkoztunk eleget a menekültek helyzetével a szíriai térségben és a túlterhelt jordániai és libanoni táborokban

– mondta Merkel. Szerinte a migráció kérdését nem a német–osztrák határon kell megoldani, hanem az unió külső határain. Ezért tartotta fontosnak az EU–Törökország-megállapodást is, amelyet még kancellárként hozott tető alá.

Ez Németország érdeke volt, és a menekülteké is

– tette hozzá. Bár a beszélgetés során nem neveztek meg konkrét pártokat, Merkel álláspontja egyértelműen a szociáldemokrata SPD migrációs megközelítését tükrözi. Szavaival egyszerre védi politikai örökségét és bírálja saját pártja jelenlegi irányvonalát, jelezve, hogy a 2015-ös döntések helyesek voltak és nem bánja őket.

Borítókép: Angela Merkel (Fotó: AFP)