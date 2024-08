Orbán Balázs: Németország belátja a migráció káros következményeit

Olaf Scholz német kancellár bejelentette: a kormány szigorítja a fegyverekkel kapcsolatos jogszabályokat, és fokozza az illegális bevándorlók deportálását az ország területéről. Ez olyan fejlemény, amely homlokegyenest szembefordul a korábbi évek „Wir schaffen das” politikájával, írja közösségi oldalán Orbán Balázs.

A fordulat kiváltó oka, hogy a napokban egy szír terrorista halálra késelt és súlyosan megsebesített ártatlan német állampolgárokat. A cselekményt az Iszlám Állam vállalta magára. A német közvéleményben pedig felmerült a jogos kérdés, hogy mégis mit keresett az illető Németországban.

– írta Orbán Balázs, aki szerint az ehhez hasonló migránshátterű iszlamista támadások az elmúlt csaknem egy évtizedben szaporodtak meg Németországban – csodák csodája: a 2015-ös migrációs hullám óta.

Érdemes felidézni, Magyarország kormánya pontosan erre a veszélyre figyelmeztetett már a migrációs válság kezdetén. Akkor persze kígyót-békát kaptunk a nyakunkba mindezért.

– fogalmazott.

Csakhogy azóta sok minden megváltozott Németországban is. Az egyébként is gyengélkedő gazdaság mellett Németország már nem engedheti meg magának, hogy évente mintegy 36 milliárd eurót költsenek az újonnan érkezők szociális ellátására és lakhatására. Ráadásul a migránsok integrációja még csak nem is sikeres, ami a bűnügyi nyilvántartásokban is visszaköszön: 2023-ban az összes bűncselekmény 41 százalékát „külföldiek” követték el.

Úgy tűnik, hogy Németország vezetése – bár közel egy évtizedes késéssel, számos tragikus eset után és egyre növekvő társadalmi elégedetlenség közepette – elkezdte belátni a migráció káros következményeit. Olaf Scholznak és koalíciós kormányának bőven akad félnivalója: vasárnap két keletnémet tartományban, Szászországban és Türingiában tartanak választásokat, ahol minden előrejelzés a migrációellenes Alternatíva Németországért (AfD) győzelmét vetíti elő. Közben a hagyományos pártok támogatottsága országszerte mélyponton van.

A német választók üzenete egyértelmű: nem kérnek többet az illegális migrációból. És ha a német politikai elit nem érti az üzenetet, akkor a választók keresnek maguknak mást.