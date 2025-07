Alekszandr Zorin orosz altábornagy még június elején jelezte, hogy Moszkva – az isztambuli megállapodások értelmében – készen áll több mint hatezer ukrán katona holttestének átadására, a szállítmányok részben már meg is érkeztek a kijelölt helyszínekre. Ám az ukrán fél napokig nem vette fel a kapcsolatot az orosz oldallal, és nem volt hajlandó átvenni az elesettek földi maradványait.

A hivatalos magyarázat szerint „technikai nehézségek” és „szakértőhiány” hátráltatták az átvételt és az azonosítást, de sokak szerint valójában pénzügyi megfontolások álltak a háttérben.

Az ukrán törvények értelmében az elesett katonák családjait személyenként mintegy 360 ezer dollárnak megfelelő kártérítés illeti meg, ami hatezer halott esetén 2,2 milliárd dolláros kiadást jelentene az államnak. A késlekedés vélhetően így nem csupán adminisztratív természetű volt, hanem tudatos időhúzás annak érdekében, hogy az áldozatok addig is eltűntként szerepeljenek, és ne kelljen fizetni utánuk. Bár Kijev végül nemzetközi nyomás hatására június második felében megkezdte az átvételt, az azonosítás folyamata továbbra is rendkívül lassan halad, a belügyminiszter szerint akár 2026 második feléig is eltarthat.

Sebestyén József halála sem érdekli Kijevet