Ukrajna orosz propagandának nevezte Sebestyén József halálát

A külügyi tárca szóvivője, Heorhij Tihij sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott:

Azt szerettük volna, ha a magyar fél – beleértve ezeket a nyilvános nyilatkozatokat is – emlékezne arra, hogy az ukrajnai mozgósítás oka az orosz agresszió, és abszurd ezt a tényt figyelmen kívül hagyni. Arra is emlékeztetni szeretnénk a magyar felet, hogy az állandó orosz fenyegetés körülményei között minden ukrán, és ez különösen vonatkozik a magyar származású ukránokra, kénytelen megvédeni saját otthonát, rokonai életét és államuk szuverenitását.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a kiképzés alatt elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. Az ukrán külügy ezzel szemben hangsúlyozta, hogy a mozgósítás kérdésével kapcsolatos összes egyedi esetet a hatályos jogszabályok keretein belül vizsgálják, és jelezte azt is, hogy Budapest azon kísérletei, hogy a mozgósítás különböző eseteit politikai célokra használja fel, károsak az ukrán–magyar kapcsolatokra.