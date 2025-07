A szakértő szerint a tömeges kényszersorozás Ukrajnában politikai bűncselekmény

A kárpátaljai magyar Sebestyén Józsefet az ukrán hatóságok toborzási központjába hurcolták, majd súlyosan bántalmazták, végül a magyar állampolgársággal rendelkező férfi néhány héttel később, július 6-án meghalt, temetését július 9-én tartották Beregszászon.

Kényszersorozás Ukrajnában. Forrás: Képernyőkép

Zelenszkij katonai mozgósítása brutális erőszakot szül. A legújabb hírek szerint már nemcsak katonai egyenruhában, hanem civilben is járnak a TCK-s egységek – az ukrán területvédelmi központok „toborzói” –, akik sokszor nyugati rendszámú, segélyből származó járművekkel vadásznak férfiakra az utcán, buszokon, de már akár magánlakásokban is.

A toborzók módszerei egyre brutálisabbak: kerítéseken másznak át, magánházakba törnek be, és sokszor magatehetetlen embereket is elhurcolnak. Lapunk írt arról, hogy a cél nem csupán a hadsereg létszámának feltöltése lehet, hanem a profit: információk szerint a tehetősebb áldozatok a szabadon bocsátásukért súlyos váltságdíjakat fizetnek, amelynek jelentős része a toborzók zsebében landol – és állítólag az elnöki hivatalhoz köthető háttérstruktúrákat is finanszírozza.