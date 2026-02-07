További biztonsági szigorításokat vezetnek be Olaszországban a migránsok miatt

A közelmúltban napvilágot látott statisztikák rávilágítanak, hogy Olaszország komoly nehézségekkel küzd a bűnözői hátterű migránsok kitoloncolása terén. Az olasz bűnmegelőzési hatóság megdöbbentő adatai szerint a kitoloncolási központokból szabadulók 80 százaléka egy hónapon belül visszaesővé válik. Mivel a hatóságok bírói végzés hiányában gyakran képtelenek végrehajtani a kitoloncolást, az érintettek visszakerülnek a civil társadalomba, ám rövid időn belül ismét őrizetbe veszik őket – többnyire támadások, rablások vagy kábítószer-kereskedelem miatt. Ezeket a bűncselekményeket jellemzően pályaudvarokon és forgalmas csomópontokon követik el, nemritkán késekkel vagy pisztollyal. Szintén visszatérő probléma, hogy a rendvédelmi szervek tagjait megtámadókat esetenként pár órás kihallgatás után szabadon engedik.

A Giorgia Meloni vezette kormány biztonsági kiegészítő szigorításokat léptet életbe a migránsok féken tartása érdekében

Fotó: AFP

Giorgia Meloni miniszterelnök egy televíziós műsorban bejelentette: kormánya új törvénycsomagot dolgozott ki a migrációs kezelésére. A kormányfő részletesen beszámolt a minisztertanács által csütörtökön jóváhagyott biztonsági csomag kiegészítéséről szóló intézkedésekről, mely a szigorúbb szankciók mellett megelőző lépéseket is tartalmaz. A csomag része a rendbontó tüntetések korlátozása, a zsebtolvajok büntetésének szigorítása, az illegális lakásfoglalók elleni fellépés, valamint a problémás fiatalokat nevelő családok támogatása.

A 33 cikkelyből álló rendelet átfogó módon érinti a városi közbiztonság a közrend és a bevándorlás kérdéskörét, illetve a rendvédelmi szervek hatékonyságának növelését.

Jelentős szigorításokat léptettek életbe a fegyverek és vágóeszközök jogosulatlan birtoklásáért kiszabható szankciókra vonatkozóan. Tilalmat vezettek be a nyolc centiméternél hosszabb pengéjű eszközökre, illetve az öt centit meghaladó összecsukható késekre is. Kilátásba helyezték a szabálysértők vezetői engedélyének felfüggesztését is. Újdonságnak számít, hogy a jövőben anyagi felelősséget ró a szülőkre, a kiskorúak által elkövetett jogsértés.

A közbiztonság megteremtése szempontjából jelentős előrelépésnek számít, hogy a rendőrségnek a jövőben joga van akár 12 órára is őrizetbe venni gyanúsított agitátorokat, ha alapos a gyanú, hogy békés tüntetéseket akarnak megzavarni. Az utak és vasutak blokádját, ami korábban csak szabálysértésnek minősült most bűncselekménnyé nyilvánították. Súlyosabb büntetéseket vezettek be a tüntetések során elkövetett középületek megrongálásáért és a hivatalos személyekkel szembeni támadásért.