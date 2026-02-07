OlaszországGiorgia Melonimigráns

További biztonsági szigorításokat vezetnek be Olaszországban a migránsok miatt

Nehezen tud megszabadulni Olaszország a bűnöző hátterű illegális bevándorlóktól. A statisztikák szerint a kitoloncolásra váró migránsoknak fenntartott zárt táborokból szabadulók 80 százaléka folytatja a bűnözést. A Giorgia Meloni vezette kormány biztonsági kiegészítő szigorításokat léptet életbe a közrend és biztonság megszilárdítására.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 02. 07. 4:04
Fotó: ELIANO IMPERATO Forrás: ANADOLU
A közelmúltban napvilágot látott statisztikák rávilágítanak, hogy Olaszország komoly nehézségekkel küzd a bűnözői hátterű migránsok kitoloncolása terén. Az olasz bűnmegelőzési hatóság megdöbbentő adatai szerint a kitoloncolási központokból szabadulók 80 százaléka egy hónapon belül visszaesővé válik. Mivel a hatóságok bírói végzés hiányában gyakran képtelenek végrehajtani a kitoloncolást, az érintettek visszakerülnek a civil társadalomba, ám rövid időn belül ismét őrizetbe veszik őket – többnyire támadások, rablások vagy kábítószer-kereskedelem miatt. Ezeket a bűncselekményeket jellemzően pályaudvarokon és forgalmas csomópontokon követik el, nemritkán késekkel vagy pisztollyal. Szintén visszatérő probléma, hogy a rendvédelmi szervek tagjait megtámadókat esetenként pár órás kihallgatás után szabadon engedik.

A Giorgia Meloni vezette kormány biztonsági kiegészítő szigorításokat léptet életbe a migránsok féken tartása érdekében Fotó: AFP
A Giorgia Meloni vezette kormány biztonsági kiegészítő szigorításokat léptet életbe a migránsok féken tartása érdekében
Fotó: AFP

Giorgia Meloni miniszterelnök egy televíziós műsorban bejelentette: kormánya új törvénycsomagot dolgozott ki a migrációs kezelésére. A kormányfő részletesen beszámolt a minisztertanács által csütörtökön jóváhagyott biztonsági csomag kiegészítéséről szóló intézkedésekről, mely a szigorúbb szankciók mellett megelőző lépéseket is tartalmaz. A csomag része a rendbontó tüntetések korlátozása, a zsebtolvajok büntetésének szigorítása, az illegális lakásfoglalók elleni fellépés, valamint a problémás fiatalokat nevelő családok támogatása.  

A 33 cikkelyből álló rendelet átfogó módon érinti a városi közbiztonság a közrend és a bevándorlás kérdéskörét, illetve a rendvédelmi szervek hatékonyságának növelését. 

Jelentős szigorításokat léptettek életbe a fegyverek és vágóeszközök jogosulatlan birtoklásáért kiszabható szankciókra vonatkozóan. Tilalmat vezettek be a nyolc centiméternél hosszabb pengéjű eszközökre, illetve az öt centit meghaladó összecsukható késekre is. Kilátásba helyezték a szabálysértők vezetői engedélyének felfüggesztését is. Újdonságnak számít, hogy a jövőben anyagi felelősséget ró a szülőkre, a kiskorúak által elkövetett jogsértés. 

A közbiztonság megteremtése szempontjából jelentős előrelépésnek számít, hogy a rendőrségnek a jövőben joga van akár 12 órára is őrizetbe venni gyanúsított agitátorokat, ha alapos a gyanú, hogy békés tüntetéseket akarnak megzavarni. Az utak és vasutak blokádját, ami korábban csak szabálysértésnek minősült most bűncselekménnyé nyilvánították. Súlyosabb büntetéseket vezettek be a tüntetések során elkövetett középületek megrongálásáért és a hivatalos személyekkel szembeni támadásért. 

Az illegális lakásfoglalókat 2-től 7 évig terjedő börtönnel büntethetik, illetve gyorsított kilakoltatási eljárást vezettek be. 

Szigorúbb fellépést rendeltek el a zsebtolvajok, a koldulásra kényszerített kiskorúak és a gyerekbandák jogi felelősségre vonására. 

Jelentős előrelépésnek számít az is, hogy az állam átvállalja a rendőrök, csendőrök jogi költségeinek egy részét, ha szolgálatuk teljesítése közben indul ellenük eljárás. Erre azért volt égetően nagy szükség, mert a közelmúltban több rendőr ellen indult kivizsgálás, mivel önvédelemből jártak el migránsokkal szemben. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

