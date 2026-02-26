Családja szűk körben kísérte utolsó útjára Kontra Györgyöt, az M1 híradósát

Hétfőn a kiskunfélegyházi Felsőtemetőben kísérték utolsó útjára a tragikus sorsú televíziós műsorvezetőt. A magánéleti válsággal küzdő Kontra György egy fájdalmas szakítás után választotta az öngyilkosságot, maga mögött hagyva szeretteit és kollégáit – írta az Origo.hu.

Eltemették Kontra Györgyöt

(Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Végleg elköszönt a család a tragikus sorsú Kontra Györgytől

Megrendítő szavakkal búcsúzott édesanyja a tragikus hirtelenséggel elhunyt televíziós szakembertől, akit a kiskunfélegyházi Felsőtemetőben helyeztek örök nyugalomra.

A család döntése értelmében a szertartást szűk körben tartották, hogy méltósággal dolgozhassák fel a felfoghatatlan veszteséget.

Az édesanya, Kontra György Istvánné háláját fejezte ki a rengeteg részvétnyilvánításért, és bár fia elvesztése feletti fájdalma enyhíthetetlen, megbocsátott gyermekének, aki egy súlyos szerelmi csalódás után, február 5-én hajnalban hozott végzetes döntést.

A volt híradós az utolsó estéjét még édesanyjánál töltötte, ahol őszintén vallott magánéleti válságáról, ám környezete nem sejtette, hogy a vacsora után egyenesen a halálba indul.

A tragédia körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálták a rendőrök, akik végül azonosították az egykori műsorvezetőt. A rokonok jelezték: bár a temetés privát volt, a barátok és tisztelők számára később lehetőséget biztosítanak, hogy egyénileg leróhassák kegyeletüket Kontra György emléke előtt.

Ha segítségre van szüksége, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a +36-80/20-55-20-as számon!

Borítókép: Kontra György, az M1 Híradó hírolvasója (Forrás: MTI)