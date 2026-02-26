Fordulat Sallai Nóra tragédiájának ügyében: nem a sofőré volt az autó

A Sallai Nóra balesetével összefüggésben indult eljárás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok szakértők bevonásával vizsgálják a tragikus kimenetelű ütközés valamennyi körülményét. A cél a történtek pontos rekonstruálása és a büntetőjogi felelősség egyértelmű megállapítása – írta az Origo.

Sallai Nóra balesetének ügyében fordult következett be

Sallai Nóra nem képes feldolgozni a történteket

A baleset 2024 szeptemberében történt Alsónémediben, amikor Sallai Nóra kisfiával tartott hazafelé. A rendelkezésre álló információk szerint egy nagy sebességgel érkező BMW ütközött velük. A baleset következtében az ötéves gyermek olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy néhány nappal később életét vesztette a kórházban. A színésznő a történtek idején kómában feküdt, így a tragédiáról később értesült.

A sajtóban megjelent értesülések szerint az ütközésben érintett BMW nem a vezető tulajdonában volt. Úgy tudni, a járművet annak tulajdonosa – aki az anyósülésen foglalt helyet – rövid időre adta kölcsön a sofőrnek. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy ez a körülmény milyen mértékben befolyásolhatja a felelősség megállapítását.

Az ügyészségi tájékoztatás alapján a gyanúsított részletes beismerő vallomást nem tett, bár felelősségét nem ismerte el. A büntetőeljárás jelenlegi szakaszában szakértői bizonyítás zajlik, amelynek eredménye döntő jelentőségű lehet. Amennyiben a büntetőjogi felelősség megállapítást nyer, a hatályos jogszabályok alapján a sofőr egytől öt évig terjedő szabadságvesztésre, valamint járművezetéstől eltiltásra számíthat.

Az ügy továbbra is számos megválaszolatlan kérdést vet fel, a végleges következtetések levonására azonban csak a nyomozás lezárását követően kerülhet sor.

