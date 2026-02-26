Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

balesetsallai nóraalsónémedifelelősségügyészségBMWtragédia

Fordulat Sallai Nóra tragédiájának ügyében: nem a sofőré volt az autó

Folytatódik a 2024 szeptemberében történt alsónémedi tragédia ügyében indult büntetőeljárás. A Sallai Nóra nevével fémjelzett baleset kapcsán az ügyészség is megszólalt, és új részletek kerültek napvilágra a nyomozás állásáról.

Munkatársunktól
2026. 02. 26. 16:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Sallai Nóra balesetével összefüggésben indult eljárás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok szakértők bevonásával vizsgálják a tragikus kimenetelű ütközés valamennyi körülményét. A cél a történtek pontos rekonstruálása és a büntetőjogi felelősség egyértelmű megállapítása – írta az Origo.

Sallai Nóra balesetének ügyében fordult következett be
Sallai Nóra balesetének ügyében fordult következett be
Fotó: TV2

Sallai Nóra nem képes feldolgozni a történteket

A baleset 2024 szeptemberében történt Alsónémediben, amikor Sallai Nóra kisfiával tartott hazafelé. A rendelkezésre álló információk szerint egy nagy sebességgel érkező BMW ütközött velük. A baleset következtében az ötéves gyermek olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy néhány nappal később életét vesztette a kórházban. A színésznő a történtek idején kómában feküdt, így a tragédiáról később értesült.

A sajtóban megjelent értesülések szerint az ütközésben érintett BMW nem a vezető tulajdonában volt. Úgy tudni, a járművet annak tulajdonosa – aki az anyósülésen foglalt helyet – rövid időre adta kölcsön a sofőrnek. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy ez a körülmény milyen mértékben befolyásolhatja a felelősség megállapítását.

Az ügyészségi tájékoztatás alapján a gyanúsított részletes beismerő vallomást nem tett, bár felelősségét nem ismerte el. A büntetőeljárás jelenlegi szakaszában szakértői bizonyítás zajlik, amelynek eredménye döntő jelentőségű lehet. Amennyiben a büntetőjogi felelősség megállapítást nyer, a hatályos jogszabályok alapján a sofőr egytől öt évig terjedő szabadságvesztésre, valamint járművezetéstől eltiltásra számíthat.

Az ügy továbbra is számos megválaszolatlan kérdést vet fel, a végleges következtetések levonására azonban csak a nyomozás lezárását követően kerülhet sor.

Borítókép forrása: Metropol

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu