Keményen küzd a felépülésért a brutális balesetet átélt Sallai Nóra

Soha többé nem akar visszatérni a halálos baleset helyszínére a Jóban Rosszban sztárja, Sallai Nóra, aki ötéves kisfiát veszítette el egy brutális karambolban. Az életét viszont szeretné visszakapni, és mindent meg is tesz ezért. A TV2 Tények Plusz műsorának írásban feltett kérdéseire válaszolt a színésznő – írta meg az Origo.

Ebből a kereszteződésből fordult ki Sallai Nóra a kocsijával, amikor balról belecsapódott a fekete autó. Fotó: Bors

Semmire nem emlékszem! A kórházban a férjem közölte velem a tragédia hírét

– mondta Sallai Nóra.

2024. szeptember 27-én történt a végzetes baleset. Egy alsónémediben lévő játszótérről indult haza a színésznő ötéves kisfiával, Bendével. Egy Opelben ültek, és éppen kikanyarodtak a főútra. Ekkor csapódott beléjük oldalról egy nagy sebességgel érkező BMW. Sallai Nóra és a kisfia is életveszélyes állapotba került. Bendét már a helyszínen újra kellett éleszteni. A színésznő a brutális baleset után pár nappal a kórházban magához tért, a kisfia viszont soha többé nem kelt fel, belehalt a sérüléseibe. Egy ideig abban sem lehettünk biztosak, hogy Sallai Nórának van-e még esélye a normális életre, mivel nem lehetett tudni, hogy milyen állapotban lesz, amikor túl lesz majd a nehezén.

Sallai Nóra. Forrás: TV2

Eltelt egy év, a színésznő azóta mindennap keményen küzd azért, hogy felépüljön a tragikus balesetből, amelyből lelkileg talán sohasem fog.

Napi négy kilométert sétálgatok már, és gyógytornára is járok. Szeretnék visszatérni az életbe, de ez még idő. Ezt azonban soha nem lehet feldolgozni

– tette hozzá a színésznő.