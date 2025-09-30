Sallai Nóra egy évvel a tragikus balesete után megtörte a csendet

Egy évvel ezelőtt történt az a szörnyű baleset, amelyben Sallai Nóra színésznő elvesztette ötéves kisfiát, Bendét. A Jóban Rosszban egykori nővérkéje most megtörte a csendet, és írásban nyilatkozott a Borsnak élete legnagyobb tragédiájáról.

Sallai Nóra balesetének első évfordulóján mécsest, virágot helyeztek el a kereszteződésben

Fotó: Bors

Mint ismert, Sallai Nóra tavaly szeptember 27-én játszótérre vitte a kisfiát Alsónémediben. Már hazafelé indultak, ám ahogy kikanyarodtak a főútra, beléjük rohant egy BMW. A színésznőt és kisfiát is életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Az édesanya életét szerencsére sikerült megmenteni, de a kis Bende olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy napokkal később elhunyt.

Mentálisan még nagyon nehéz megmagyarázni a lehetetlent. Fizikálisan vidéken lábadozom, sok gyógytornával és sok sétával erősítem magam

– válaszolta Sallai Nóra a lap azon kérdésére, milyen most az állapota, hol tart a felépülésben.

Sallai Nóra azóta nem járt a baleset helyszínén, de nem is akar odamenni. A tragikus napból nem emlékszik semmire. Azt, hogy mi történt, a férje és az édesanyja mondta el neki, amikor már rehabilitáción volt. A legtöbb erőt a családjától és a barátaitól kapja.

„Remélem, hogy felépülök, mindennap küzdök az emlékeimmel” – fogalmazott a színésznő, akinek a gondolatai elvesztett kisfia körül forognak.

A rendőrség megállapítása szerint a balesetért a BMW sofőrje a felelős, őt halálos közúti baleset gondatlan okozásával gyanúsítják – írja a Bors.

Borítókép: Sallai Nóra színésznő (Forrás: TV2)