Megrázó részletek derültek ki az M1 híradósának haláláról

Tragikus körülmények között hunyt el Kontra György. Sajtóinformációk szerint az M1 Híradó hírolvasóját csütörtök hajnalban, otthona közelében gázolta el egy vonat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 13:06
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Csütörtök hajnalban, otthona közelében történt a tragédia: sajtóinformációk szerint vonat gázolta el Kontra Györgyöt. A 45 éves televíziós újságíró az M1 híradósaként és a Világhíradó műsorvezetőjeként vált országosan ismertté.

Budapest, 2020. március 15. Kontra György, az M1 Híradó bemondója a vizuális megjelenésében megváltozott 4-es stúdióban a közmédia Kunigunda úti gyártóbázisán 2020. március 15-én. Indulása után 5 évvel, március 15-től megújult az M1 arculata. A közszolgálati hírcsatorna logójában és stúdió vizuális megjelenésében változik meg. A háttérként szolgáló plazmatévék helyett ezentúl korszerű összefüggő ledfalak lesznek. MTI/Illyés Tibor
Kontra György, az M1 Híradó bemondója Fotó: Illyés Tibor / MTI

Kontra György édesanyját telefonon érte el a Blikk, aki könnyek között beszélt fia haláláról.

Szerelmi bánata volt és ő maga választotta ezt a megoldást. Jelezte, hogy nehéz neki feldolgoznia a szakítást

 – mondta szűkszavúan a gyászoló asszony, Kontra György Istvánné.

„Itt volt állandó lakása Kiskunfélegyházán, és itt is, a közelben történt a baleset csütörtök hajnalban” – tette hozzá szomorúan.

Mint megírtuk, Kontra György közel három évtizede dolgozott a médiában. 2015-ben került az MTVA-hoz. A Blikk úgy tudja, néhány hónappal ezelőtt munkahelyet váltott, a Mathias Corvinus Collegium budapesti központjában dolgozott multimédiás csoportvezetőként.

Borítókép: Kontra György, az M1 Híradó hírolvasója (Forrás: MTI)

 

