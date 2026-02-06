Megrázó részletek derültek ki az M1 híradósának haláláról

Csütörtök hajnalban, otthona közelében történt a tragédia: sajtóinformációk szerint vonat gázolta el Kontra Györgyöt. A 45 éves televíziós újságíró az M1 híradósaként és a Világhíradó műsorvezetőjeként vált országosan ismertté.

Kontra György, az M1 Híradó bemondója Fotó: Illyés Tibor / MTI

Kontra György édesanyját telefonon érte el a Blikk, aki könnyek között beszélt fia haláláról.

Szerelmi bánata volt és ő maga választotta ezt a megoldást. Jelezte, hogy nehéz neki feldolgoznia a szakítást

– mondta szűkszavúan a gyászoló asszony, Kontra György Istvánné.

„Itt volt állandó lakása Kiskunfélegyházán, és itt is, a közelben történt a baleset csütörtök hajnalban” – tette hozzá szomorúan.

Mint megírtuk, Kontra György közel három évtizede dolgozott a médiában. 2015-ben került az MTVA-hoz. A Blikk úgy tudja, néhány hónappal ezelőtt munkahelyet váltott, a Mathias Corvinus Collegium budapesti központjában dolgozott multimédiás csoportvezetőként.

Borítókép: Kontra György, az M1 Híradó hírolvasója (Forrás: MTI)